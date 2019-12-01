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Иванович: «Мы с начала сезона очень хорошо играем в обороне»

сегодня, 21:57
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о победе над «Спартаком» в матче 18-го тура РПЛ.

Мы как команда отдали все свои силы сегодня, через три дня после «Лиона» собрались, показали свою игру, и это большие, большие три очка для нас. Когда при такой игре играешь в меньшинстве, это тяжелее, мы достаточно хорошо сыграли, кроме нескольких моментов, где мы отпустили, чтобы они побили по воротам. Остальное было достаточно хорошо, и я думаю, что мы как команда заслужили три очка.

Мы с начала сезона очень хорошо играем в обороне, и это зависит не только от защитников, вся команда дисциплинированно играет все 90 минут, поэтому мы так редко и мало пропускаем.

Тяжело сравнивать две игры со «Спартаком», только результат тот же самый. Там было совсем по-другому, они сейчас поменяли схему, поменяли тренера, они ещё добавят 100%. Это, если считать с начала чемпионата, самые важные три очка для нас перед большим перерывом.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   535 / 1000
сегодня в 22:26
Не очень хорошо, но сносно.Так держать.
Свинельд
Свинельд
   346 / 1000
сегодня в 22:15
Вы редко пропускаете, потому что Миллер и Газпром купили всех форвардов в России, чтобы они не забивали Зениту специально.

Такая же "свиная" логика, я правильно понимаю?
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