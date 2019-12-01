Иванович: «Мы с начала сезона очень хорошо играем в обороне»

Защитник «Зенита» рассказал о победе над «Спартаком» в матче 18-го тура РПЛ .

Мы как команда отдали все свои силы сегодня, через три дня после «Лиона» собрались, показали свою игру, и это большие, большие три очка для нас. Когда при такой игре играешь в меньшинстве, это тяжелее, мы достаточно хорошо сыграли, кроме нескольких моментов, где мы отпустили, чтобы они побили по воротам. Остальное было достаточно хорошо, и я думаю, что мы как команда заслужили три очка.

Мы с начала сезона очень хорошо играем в обороне, и это зависит не только от защитников, вся команда дисциплинированно играет все 90 минут, поэтому мы так редко и мало пропускаем.

Тяжело сравнивать две игры со «Спартаком», только результат тот же самый. Там было совсем по-другому, они сейчас поменяли схему, поменяли тренера, они ещё добавят 100%. Это, если считать с начала чемпионата, самые важные три очка для нас перед большим перерывом.