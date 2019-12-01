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Тедеско: «„Зенит“ играл лучше и заслужил победу»

сегодня, 21:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Зенита».

Думаю, в первом тайме мы не сыграли хорошо. Нам не хватало смелости. Присутствовала нервозность. Владели мячом, хотели сыграть накоротке, но чувствовалась эта нервозность. Пропустили гол.

Во втором тайме мы играли лучше. Конечно, повлияло и то, что соперник потерял удалённого игрока. Но мы контролировали игру и сразу после перерыва. Мы доминировали, но не создали много моментов. Не хватало передач, ребята почему-то старались навешивать, хотя знали, что у «Зенита» много высоких игроков. Думаю, мы заслужили поражение.

«Зенит» играл лучше и заслужил победу сегодня. В первом тайме хозяева владели инициативой и мячом. У нас же не очень хорошо получалось прессинговать. Много теряли мяч. Во втором тайме мы могли сравнять счёт, но не получилось. Сегодня мы увидели, почему «Зенит» претендует на попадание в 16 лучших команд Европы. Считаю, «Зенит» заслуживает этого.

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:30
Это же не Ганчаренко, который истерил делать лица попроще).
Тедеско:
А пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?
Petergoff
Petergoff
   213 / 1000
сегодня в 22:29
Мужик. Уважуха.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   30 / 1000
сегодня в 22:25
Это же не Ганчаренко, который истерил делать лица попроще).
Владивосток-2000
Владивосток-2000
   98 / 1000
сегодня в 22:21
Неужели в спартаке честный тренер, что признал свою команду убогой?
drug01
drug01
   191 / 1000
сегодня в 22:12
Значит будет толк.... Лет через пять?????
волгoдoн
волгoдoн
   295 / 1000
сегодня в 22:08
достойно,не нытик
Nikola45
Nikola45
   16 / 1000
сегодня в 22:08
Что то Тедеско не стал плакаться что не поставили в ворота его команды 2 пенальти ))
Wolf77727
Wolf77727
   337 / 1000
сегодня в 22:07
Сразу видно умный человек, валить ему надо! Грамотный специалист пригодится в топовом клубе!
Свинельд
Свинельд
   346 / 1000
сегодня в 22:06
Вопрос к адекватным болельщикам Спартака, а не к "свиньям":

Насколько вы сегодня оцениваете игру Спартака? Должен был он сегодня выиграть, или поражение Спартака сегодня "купил" Зенит?


Ps. Лично я оцениваю матч по игре как ничью. Но рикошеты никто не отменял.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 1000
сегодня в 22:05
Ну хоть признал физручок, что Зенит классом выше.
RamonCSKA
RamonCSKA
   693 / 1000
сегодня в 22:04
Тедеску хоть и похож на кончиту вурст, но все равно располагает грамотной речью
Evilhuman
Evilhuman
   18 / 1000
сегодня в 22:03
Скоро и этого доведут, будет тоже равнодушно сидеть и взерать на поле отрешённо,как и пиджак до него
n272nm
n272nm
   162 / 1000
сегодня в 22:00
Только что посмотрел интервью Тедеско, где он плакал о не поставленном пенальти и выражал недовольство судейством и говорил о том, что непонятно зачем тогда играть в футбол. По большому счету, это прекрасно, ибо с таким тренером свинарнику ловить нечего, а это радует всю Русь-матушку.
nubom
nubom
   115 / 1000
сегодня в 21:56
Нельзя не согласиться!
Юрниекс
Юрниекс
   334 / 1000
сегодня в 21:55
Держит удар...Мужчина...
trimetil
trimetil
   284 / 1000
сегодня в 21:54
Зенит даже в меньшинстве играл лучше...
Voinnet
Voinnet
   234 / 1000
сегодня в 21:54
Судя по тому что я увидел в этой игре, более справедлив был ничейный результат.
RamonCSKA
RamonCSKA
   693 / 1000
сегодня в 21:53
почему то решили навешивать, у них кто тренер то???? разве не тедеска?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   535 / 1000
сегодня в 21:53
Ну ясен пень-заслужили.Сам тренеришка это признает.
Misha78
Misha78
   314 / 1000
сегодня в 21:51
Тут все сказано по делу.
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