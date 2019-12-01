Дуглас Сантос: «Победа - это самое важное»

Защитник «Зенита» поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» в матче 18-го тура чемпионата России.

Матч вышел хорошим, таким мы его и ждали. Нам нужна была только победа, другого варианта быть не могло. Мы как следует подготовились, разобрали соперника — и выиграли.

Тяжело ли пришлось после удаления Оздоева? Да. Оставаться в меньшинстве против команды, которая хорошо играет с мячом, всегда непросто. Но наша оборона справилась на отлично, не снизила скорости — и в итоге мы взяли три очка, что было самым важным.