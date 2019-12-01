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Дуглас Сантос: «Победа - это самое важное»

вчера, 22:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» в матче 18-го тура чемпионата России.

Матч вышел хорошим, таким мы его и ждали. Нам нужна была только победа, другого варианта быть не могло. Мы как следует подготовились, разобрали соперника — и выиграли.

Тяжело ли пришлось после удаления Оздоева? Да. Оставаться в меньшинстве против команды, которая хорошо играет с мячом, всегда непросто. Но наша оборона справилась на отлично, не снизила скорости — и в итоге мы взяли три очка, что было самым важным.

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Все комментарии
kastites
kastites
   322 / 1005
вчера в 22:50
Это вообще не соперник. РФПЛ влючил Мешкова и он не помог
Ладожский
Ладожский
   340 / 1005
вчера в 22:40
Молодцы, с победой!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   365 / 1005
вчера в 22:19
Спасибо за победу сегодня, в мой день рождения!
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