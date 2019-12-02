ЦСКА дома проиграл «Арсеналу»

сегодня, 21:23

ЦСКА дома уступил «Арсеналу» в рамках 18-го тура РПЛ .

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице (33 очка), а «Арсенал» расположился на 7-й позиции (22 пункта).

Москва, стадион ВЭБ -Арена

ЦСКА - «Арсенал» 0:1 (0:0)​

Гол: Лесовой 52

« ЦСКА »: Акинфеев, Карпов (Бийол 67), Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович, Обляков, Кучаев (Ахметов 57), Дзагоев (Сигурдссон 78), Чалов, Влашич

Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Чаушич, Альварес, Ткачев (Лесовой 32), Луценко (Ломовицкий 83), Горбатенко

Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Комбаров 24, Лесовой 84, Дивеев 90+3

Судья: Волошин Николай.

Напомним, что вчера в другом матче этого тура «Зенит» обыграл «Спартак».