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ЦСКА дома проиграл «Арсеналу»

сегодня, 21:23
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ЦСКА дома уступил «Арсеналу» в рамках 18-го тура РПЛ.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице (33 очка), а «Арсенал» расположился на 7-й позиции (22 пункта).

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Арсенал» 0:1 (0:0)​
Гол: Лесовой 52

«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов (Бийол 67), Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович, Обляков, Кучаев (Ахметов 57), Дзагоев (Сигурдссон 78), Чалов, Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Чаушич, Альварес, Ткачев (Лесовой 32), Луценко (Ломовицкий 83), Горбатенко
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Комбаров 24, Лесовой 84, Дивеев 90+3

Судья: Волошин Николай.

Напомним, что вчера в другом матче этого тура «Зенит» обыграл «Спартак».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил LOpp
   100 / 1014
сегодня в 22:50
Тем более.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил EAGinLE
   15 / 1014
сегодня в 22:48
Не знаю тонкостей правил но Луценко получил пас с нашей половины поля . Дальше был рас назад , с рикошетом от защитника ЦСКА . В каком моменте офсайд ?
Да нет , показали же хороший повтор, в момент паса он уже был за центром. Хотя какая разница, сами виноваты. Уже игр десять, если не больше, так играем : тотальное владение , вернее перекатывание мяча и минимум моментов.
EAGinLE
EAGinLE ответил oFANATo
   129 / 1014
сегодня в 22:47
Локо не обыграли в этом сезоне .
Но надеюсь на это .

6 декабря иду на стадион .


Только Тула !
Только победа !!!!!!
LOpp
LOpp ответил oFANATo
   45 / 1014
сегодня в 22:46
Уже с 9-го места((
oFANATo
oFANATo ответил LOpp
   100 / 1014
сегодня в 22:45
Мало же у вас радости с 8 места РПЛ.
oFANATo
oFANATo
   100 / 1014
сегодня в 22:44
Арсенал крепкий орешек. спартак обыграл, теперь вот и ЦСКА.
LOpp
LOpp
   45 / 1014
сегодня в 22:43
Ну ладно хоть цска порадовало
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   19 / 1014
сегодня в 22:43
Ясно, сочувствую
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   594 / 1014
сегодня в 22:43
Сегодняшняя игра с Арсеналом копия ( ну двойняшки ) матча ЦСКА с Ференцварошом в Москве - тот же результат ,те же потуги при игре в нападении ,те же ошибки в защите , Как говорят , человек живет ума набирается , вот только это не относится к гончару нашему ,обделил его бог этим !
EAGinLE
EAGinLE ответил Leha-ha50
   129 / 1014
сегодня в 22:42
Не знаю тонкостей правил но Луценко получил пас с нашей половины поля .
Дальше был рас назад , с рикошетом от защитника ЦСКА .

В каком моменте офсайд ?
Великолепный
Великолепный ответил ПерекатиПоле
   328 / 1014
сегодня в 22:42
И не говори.
Щедрый подарок.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил спартак 1987
   15 / 1014
сегодня в 22:41
а кто вместо Вити? Леонид? поражаюсь как наши команды просто не способны использовать стандартные положения! игра не идёт, ничего не получается так делайте как все в европе, забивая 70% голов с угловых и штрафных... что Умяров вчера, что Обляков даже не могут подать в штрафную и поднять мяч хотя бы над головой первого защитника соперника. печалька
Год назад Витя отдал все штрафные и угловые Облякову и все пошло прахом. Мы практически год ничего не забиваем со стандартов, пара случайных залетела и все!!! Я дано говорю, что консерватизм бульбаша до добра не доведет. Никакой ротации, все до замен предсказуемо. Если ты - бывший уфимец, место в основе тебе гарантировано.
EAGinLE
EAGinLE
   129 / 1014
сегодня в 22:38
Арсенал идёт своей дорогой .
Вперёд Арсенал !
Только Тула !
Только победа !!!!!!;
Великолепный
Великолепный
   328 / 1014
сегодня в 22:38
Похоже гол был забит из офсайда.
Хотя и самим надо было забивать.
Теперь борьба за второе третье место
будут вести Локо, Краснодар и ЦСКА.
Про спартак с 8-го места можно забыть.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   15 / 1014
сегодня в 22:29
Ганчаренко напомнил Тедеско
Да неееет!!! Ваш ищет, ротирует, может где то перебарщивает, а наш наоборот - консерватор упрямый!!!Играем в 14-15 человек. И это при здоровом Щенникове, Нисимуре, Шарлии, Сантосе...... Соперникам и гадать не надо, кто в основе выйдет, кто на замену.
Дракон1988
Дракон1988 ответил Сергей Саныч
   76 / 1014
сегодня в 22:29
А я переживаю.За Зенит. Бенфика вас дёрнет,а Лион дёрнет Лейпциг. И вы напрямую в зоне вылета из Л.Ч. Вот тебе и ХЕ-ХЕ. У нас ещё пол чемпионата впереди.А вам отступать не куда. Над своими хихикай.Сейчас играют слабо как никогда. Вчера ничем не лучше Спартака были.
Получше точно были)А насчёт Бенфики ты прав,проиграем.Но не думаю,что Лион ещё раз обыграет Лейпциг.Посмотрим.А хехе - это шуточное Саныч,не принимай близко к сердцу))
Против_всех
Против_всех ответил Сергей Саныч
   165 / 1014
сегодня в 22:27
У Спартака тренеру - без году неделя и полное обновление состава
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   164 / 1014
сегодня в 22:25
Когда это недоразумение уволят )))
LAISMEN
LAISMEN
   424 / 1014
сегодня в 22:24
Дядя Слуцкий и братья Березуцкие, уже на подлете однако.....
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Дракон1988
   81 / 1014
сегодня в 22:22
Честно?Пофиг))
А я переживаю.За Зенит.
Бенфика вас дёрнет,а Лион дёрнет Лейпциг.
И вы напрямую в зоне вылета из Л.Ч.
Вот тебе и ХЕ-ХЕ.
У нас ещё пол чемпионата впереди.А вам отступать не куда.
Над своими хихикай.Сейчас играют слабо как никогда. Вчера ничем не лучше Спартака были.
Ладожский
Ладожский
   183 / 1014
сегодня в 22:16
Арсенал с заслуженной победой!
cska1948
cska1948 ответил красноярец
   67 / 1014
сегодня в 22:16
Ну Лёню вернут обратно, ты его ждёшь?
Слуцкий был бы не самым плохим вариантом. Но, думаю, он к нам не пойдет, так как у "Атамана нема золотогу запасу".
красноярец
красноярец ответил mangoх12
   279 / 1014
сегодня в 22:16
Леня хоть в футболе разбирается, игру может поставить , Зениту конкуренцию составлял при любых раскладах. У этого понтореза просто хаос какой-то на поле. Мало того, что постоянно играют в 10 м, так как Обляков пустое место, так еще без всякой тактики.
Я не знаю, по мне так шило на мыло. Да при нём были чемпионами, но тактика была трусливая. Ну с другой стороны в чём виноват Ганчаренко когда Влашич с Чаловым не забивают 100% мячи? По бомжонку согласен, толку от него в последнее время не много , в том году смотрелся лучше, но тот же Кучаев не лучше.
Не понятные стеночки , отбросы пяткой и нет реализации моментов.
anfield1984
anfield1984 ответил mangoх12
   143 / 1014
сегодня в 22:14
Я даже не знаю, какую роль может играть тренер в команде, которая участвует в чемпионате, где разыгрывается 2е место, 1е было отдано за две недели до начала чемпионата, и годовщина чемпионства Зенита будет в один день с днем рождения ФК Сочи, где игрок по стандартным схемам транзита при обнале за 50 тр переходит из Оренбурга в Зенит через Рубин, где матч двух фармклубов липового чемпиона, переносят , чтоб в будущем отдать очки тем, кому нужнее.

О каких тренерах тут можно говорить? Это как в луже глубину измерять. Чемпионат (его спортивная составляющая) - закончен. Расходимся.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   940 / 1014
сегодня в 22:14
Какой же убогий наш чемпионат, если мертвый зенит ледирует за явным преимуществом
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 1014
сегодня в 22:13
Ганчаренко напомнил Тедеско
Дракон1988
Дракон1988 ответил Сергей Саныч
   76 / 1014
сегодня в 22:13
Ты рад?
Честно?Пофиг))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дракон1988
   19 / 1014
сегодня в 22:12
Казалось бы при чем тут дзюба))
makkie
makkie
   10 / 1014
сегодня в 22:11
Ого, даже у коней не всё в порядке.

Итого -8 очков Зениту. О конкуренции за золото можно забыть.
Второй год - картина схожая. Зенит впереди, конкуренты валятся посреди сезона. Мда.
mangoх12
mangoх12 ответил красноярец
   27 / 1014
сегодня в 22:11
Ну Лёню вернут обратно, ты его ждёшь?
Леня хоть в футболе разбирается, игру может поставить , Зениту конкуренцию составлял при любых раскладах. У этого понтореза просто хаос какой-то на поле. Мало того, что постоянно играют в 10 м, так как Обляков пустое место, так еще без всякой тактики.
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