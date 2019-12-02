ЦСКА дома проиграл «Арсеналу»

ЦСКА дома уступил «Арсеналу» в рамках 18-го тура РПЛ.
ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице (33 очка), а «Арсенал» расположился на 7-й позиции (22 пункта).
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Арсенал» 0:1 (0:0)
Гол: Лесовой 52
«ЦСКА»: Акинфеев, Карпов (Бийол 67), Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Бистрович, Обляков, Кучаев (Ахметов 57), Дзагоев (Сигурдссон 78), Чалов, Влашич
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Чаушич, Альварес, Ткачев (Лесовой 32), Луценко (Ломовицкий 83), Горбатенко
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Комбаров 24, Лесовой 84, Дивеев 90+3
Судья: Волошин Николай.
Напомним, что вчера в другом матче этого тура «Зенит» обыграл «Спартак».
Но надеюсь на это .
6 декабря иду на стадион .
Только Тула !
Только победа !!!!!!
Но надеюсь на это .
6 декабря иду на стадион .
Только Тула !
Только победа !!!!!!
Дальше был рас назад , с рикошетом от защитника ЦСКА .
В каком моменте офсайд ?
Дальше был рас назад , с рикошетом от защитника ЦСКА .
В каком моменте офсайд ?
Щедрый подарок.
Щедрый подарок.
Вперёд Арсенал !
Только Тула !
Только победа !!!!!!;
Вперёд Арсенал !
Только Тула !
Только победа !!!!!!;
Хотя и самим надо было забивать.
Теперь борьба за второе третье место
будут вести Локо, Краснодар и ЦСКА.
Про спартак с 8-го места можно забыть.
Хотя и самим надо было забивать.
Теперь борьба за второе третье место
будут вести Локо, Краснодар и ЦСКА.
Про спартак с 8-го места можно забыть.
Бенфика вас дёрнет,а Лион дёрнет Лейпциг.
И вы напрямую в зоне вылета из Л.Ч.
Вот тебе и ХЕ-ХЕ.
У нас ещё пол чемпионата впереди.А вам отступать не куда.
Над своими хихикай.Сейчас играют слабо как никогда. Вчера ничем не лучше Спартака были.
Бенфика вас дёрнет,а Лион дёрнет Лейпциг.
И вы напрямую в зоне вылета из Л.Ч.
Вот тебе и ХЕ-ХЕ.
У нас ещё пол чемпионата впереди.А вам отступать не куда.
Над своими хихикай.Сейчас играют слабо как никогда. Вчера ничем не лучше Спартака были.
Не понятные стеночки , отбросы пяткой и нет реализации моментов.
Не понятные стеночки , отбросы пяткой и нет реализации моментов.
О каких тренерах тут можно говорить? Это как в луже глубину измерять. Чемпионат (его спортивная составляющая) - закончен. Расходимся.
О каких тренерах тут можно говорить? Это как в луже глубину измерять. Чемпионат (его спортивная составляющая) - закончен. Расходимся.
Итого -8 очков Зениту. О конкуренции за золото можно забыть.
Второй год - картина схожая. Зенит впереди, конкуренты валятся посреди сезона. Мда.
Итого -8 очков Зениту. О конкуренции за золото можно забыть.
Второй год - картина схожая. Зенит впереди, конкуренты валятся посреди сезона. Мда.