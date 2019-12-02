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«Барселона» вырвала победу у «Атлетико»

сегодня, 00:52
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла  «Атлетико» в матче 15-го тура Примеры.

«Барселона» расположилась на 1 месте (31 пункт), а «Атлетико» находится на 6 позиции (25 пунктов).

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Барселона» 0:1 (0:0)
Гол: Лионель Месси 86

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар 73), Эррера (Лоди дос Сантос 87), Партей, Коке, Мората, Жоау Фелиш (Витоло 66)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике (Умтити 83), Ленгле, Фирпо, де Йонг, Ракитич, Артур Рамос (Видаль 73), Лионель Месси, Суарес, Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Партей 8, Фирпо 18, Корреа 21, Пике 32, Ракитич 51, Ленгле 65, Витоло 69, Фелипе 73

В другом матче этого тура «Реал» обыграл «Алавес».

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Tahiti
   10 / 1008
сегодня в 01:35
Я в курсе, что Хорс тоже тебя серьёзно не воспринимает. Но это же не удивительно - весь Соккер такой. Ты потерпи, я буду периодически давать информацию. Дозировано. Ты много нового узнаешь, подписывайся на мой канал, а то о тебе раньше тебя узнают другие. Аха)
Знаешь, что смешнее?
Что ты сам себя не воспринимаешь. Аха-ха)
Сам подписывайся на свой кАНАЛ. Аха-ха)
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
   3 / 1008
сегодня в 01:33
Жалко, что Спартак Эмери в ЛЧ 2012/13 не мог встретиться с ювентусом. Эмери из Валенсии + Де Зеув из Аякса + Чельстрём из Лиона. Кошмар ювентуса!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Mikki
   214 / 1008
сегодня в 01:33
https://www.soccer.ru/spain?from=tab по данной ссылке у меня только 15 и 16 тур. Дайте ссылку на скрин.
По этой ссылке тоже с первого тура показывает.
С первого матча Атлетик Б- барса 1-0
А как сюда фото отправить?
Tahiti
Tahiti ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:33
И тут ты не внимаешь моим советам) Повторяю, - "Бойся слова "друг", тут сидоров полно вокруг" Аха-ха)
Я в курсе, что Хорс тоже тебя серьёзно не воспринимает. Но это же не удивительно - весь Соккер такой. Ты потерпи, я буду периодически давать информацию. Дозировано. Ты много нового узнаешь, подписывайся на мой канал, а то о тебе раньше тебя узнают другие. Аха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Tahiti
   10 / 1008
сегодня в 01:32
Там час бана всего. Алекс тебя спас этим, а то в очередной раз бы попал. День за днём одно и тоже происходит. Тебя уже жалко даже)
Не ной. Хоть тебе сегодня и больно, но учись отвечать за содеянное.
Тайное всегда становится явным.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил Князь сажал врагов на посох
   3 / 1008
сегодня в 01:32
1. Реал
2. Галатасарай
3. юветунц
4. Копенгаген

Этому?)))
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил Tahiti
   3 / 1008
сегодня в 01:32
Ему Де Зеув нравится:)
Tahiti
Tahiti ответил Лаутаро Мартинес
сегодня в 01:31
Её оскорбляли конебомжи!
Да Хорс просто когда-то писал, что на аве этой девчонка ему понравилось. Он даже не в курсе, что это дочь Карреры)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Лаутаро Мартинес
   10 / 1008
сегодня в 01:31
При Конте ювентус побеждал всех грандов без всяких проблем. Вот теперь Интер будет так
Расскажи это Галатасараю. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Tahiti
   10 / 1008
сегодня в 01:31
У меня на аве здесь младшая дочь Карреры. Она сильно другу Бунши нравится, Хорсу)
И тут ты не внимаешь моим советам)
Повторяю, - "Бойся слова "друг", тут сидоров полно вокруг"

Аха-ха)
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил Князь сажал врагов на посох
   3 / 1008
сегодня в 01:30
При Конте ювентус побеждал всех грандов без всяких проблем. Вот теперь Интер будет так
Mikki
Mikki ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:30
Доброй) Захожу, к примеру, в раздел "Испания-Примера", а там все туры с 1-го тура показывает. Это неудобно! Можно это исправить как-нибудь?
https://www.soccer.ru/spain?from=tab по данной ссылке у меня только 15 и 16 тур. Дайте ссылку на скрин.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Лаутаро Мартинес
   10 / 1008
сегодня в 01:29
Я очень хочу, чтобы ювентус каждый новый тур побеждал, а Интер делал то же самое. Чтобы ювентус бился головой об лёд. Чтобы фанаты турклуба думали: ну, сейчас-то мердосы споткнутся! Ну сейчас принтеру кранты! Ну сейчас кабинет потеряет очки! Ну сейчас мы вернёмся наверх! А вот фиг!
Остынь и подумай)
Будет один тур, когда Ювентус победит, а интер уже не сможет. Аха-ха)
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил Tahiti
   3 / 1008
сегодня в 01:28
    Tahiti
    Tahiti ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 01:28
    А когда ты уже успел влететь? Лихо у тебя полыхает. Аха-ха)
    Там час бана всего. Алекс тебя спас этим, а то в очередной раз бы попал.
    День за днём одно и тоже происходит. Тебя уже жалко даже)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Tahiti
       10 / 1008
    сегодня в 01:28
    Ты опять гадать взялся? Ну, ничему на своих же ошибках не учишься)
    Ты тоже. Я же говорил тебе, - "Береги резьбу с молоду"

    Аха-ха)
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес
       3 / 1008
    сегодня в 01:27
    Я очень хочу, чтобы ювентус каждый новый тур побеждал, а Интер делал то же самое. Чтобы ювентус бился головой об лёд.
    Чтобы фанаты турклуба думали: ну, сейчас-то мердосы споткнутся! Ну сейчас принтеру кранты! Ну сейчас кабинет потеряет очки! Ну сейчас мы вернёмся наверх!

    А вот фиг!
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил Князь сажал врагов на посох
       123 / 1008
    сегодня в 01:27
    Привет, Константин!!!
    Так читая ,,те» комментарии, я подумал что это персофан Месси под Князя косит,)))) ан нет!!!
    Сам Костя!!! Браво, Костя!!! Чёрное- это чёрное, а белое- это белое!!!)
    Tahiti
    Tahiti ответил Лаутаро Мартинес
    сегодня в 01:27
    Ещё бы. Тут просто параллели с нашим чемпионством при Каррере, когда лидерство Спартака не прекращалось, даже когда он терял очки, а конебомжи побеждали. Люди чувствовали, что кабинетной эре пришёл конец, и их нутро лезло наружу))) Сейчас Интер так же делает с гоббами. Кстати, единственные гоббские тренеры, которые за рубежом что-то выиграли, - это Конте и Каррера!
    У меня на аве здесь младшая дочь Карреры. Она сильно другу Бунши нравится, Хорсу)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Mikki
       214 / 1008
    сегодня в 01:26
    Доброй ночи. О каком матче речь?
    Доброй)
    Захожу, к примеру, в раздел "Испания-Примера", а там все туры с 1-го тура показывает.
    Это неудобно!
    Можно это исправить как-нибудь?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Qatar Airways
       10 / 1008
    сегодня в 01:25
    Не очень красиво отвечать аккаунту, который находится в бане. Но от тебя ждать другого как-то и не виделось. Что касается чьего-то позора, то и правда он там был. Кто-то обвинил кого-то и на этом погорел. А кто - каждый зайдёт и посмотрит, тут ты прав. Гы-гы)
    А когда ты уже успел влететь?
    Лихо у тебя полыхает. Аха-ха)
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес ответил Лаутаро Мартинес
       3 / 1008
    сегодня в 01:25
    Ещё бы. Тут просто параллели с нашим чемпионством при Каррере, когда лидерство Спартака не прекращалось, даже когда он терял очки, а конебомжи побеждали. Люди чувствовали, что кабинетной эре пришёл конец, и их нутро лезло наружу))) Сейчас Интер так же делает с гоббами.

    Кстати, единственные гоббские тренеры, которые за рубежом что-то выиграли, - это Конте и Каррера!
    Tahiti
    Tahiti ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 01:25
    После того, как ты сегодня опозорился, даже шутить над тобой противно. Аха-ха)
    Ты опять гадать взялся? Ну, ничему на своих же ошибках не учишься)
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff ответил Летучий-Голландец.
       212 / 1008
    сегодня в 01:25
    Вот для меня Роналдиньо) Блин, какой же это был мастер! Каждый матч с его участием был праздником. Жаль только, что рано закончил.. вот это очень расстраивает.
    Абсолютно согласен. И мне не стыдно признать,что я даже немного персофанил ,потому что Диньо это душа футбола ))) я еще больше полюбил футбол благодаря этому бразильцу
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил 95-shishani-95
       10 / 1008
    сегодня в 01:25
    Так-то и месси тоже должен был получить жёлтую карточку, когда нарушил при последнем штрафном ударе. Он явно не успевал и сорвал опасный момент.
    Он подарил матрасам надежду)
    Лаос оценил его подарок)
    Drakulа
    Drakulа
       157 / 1008
    сегодня в 01:24
    Каталонский гормон снова 79ется в ЛЧ))) путаглоры помнят))))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Лаутаро Мартинес
       10 / 1008
    сегодня в 01:24
    Ищешь спонсоров, чтобы платили деньги за комменты об их клубах??))
    После того, как ты сегодня опозорился, даже шутить над тобой противно. Аха-ха)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Князь сажал врагов на посох
       214 / 1008
    сегодня в 01:24
    Если ты про фол на Морате, то там судья прав, так как Мората прокидывал мяч, а пике, хоть и не задел его но высоко поднял ноги и Мората перепрыгивая не удержался на ногах. Если ты про другой эпизод, то я возможно и пропустил. Отвлекался по работе пару раз.
    Так-то и месси тоже должен был получить жёлтую карточку, когда нарушил при последнем штрафном ударе. Он явно не успевал и сорвал опасный момент.
    Сантус
    Сантус
       107 / 1008
    сегодня в 01:23
    Судя по тому что Гном побрился,подстригся,завтра полетит в Париж за мячом.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответил Летучий-Голландец.
       236 / 1008
    сегодня в 01:23
    Вот именно, таких как рональдиню можно много примеров привести. Но у всех одна беда, 3-4 сезона. Потом или травма, или лишний вес, илиже большие деньги делают свое дело.

    Но Месси не останавливается, имея такую популярность, столько бабала, и всех титулов он должен был давно уехать, или в Америку, или в эмираты, или в Китай... Для разнообразия. А ннет, всё ещё бегает, тащит, забивает... Но барса в целом она уже не та, очень слабая за последние 20 лет щ
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