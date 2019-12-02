«Барселона» вырвала победу у «Атлетико»

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче 15-го тура Примеры.
«Барселона» расположилась на 1 месте (31 пункт), а «Атлетико» находится на 6 позиции (25 пунктов).
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Барселона» 0:1 (0:0)
Гол: Лионель Месси 86
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар 73), Эррера (Лоди дос Сантос 87), Партей, Коке, Мората, Жоау Фелиш (Витоло 66)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике (Умтити 83), Ленгле, Фирпо, де Йонг, Ракитич, Артур Рамос (Видаль 73), Лионель Месси, Суарес, Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Партей 8, Фирпо 18, Корреа 21, Пике 32, Ракитич 51, Ленгле 65, Витоло 69, Фелипе 73
В другом матче этого тура «Реал» обыграл «Алавес».
Что ты сам себя не воспринимаешь. Аха-ха)
Сам подписывайся на свой кАНАЛ. Аха-ха)
Что ты сам себя не воспринимаешь. Аха-ха)
Сам подписывайся на свой кАНАЛ. Аха-ха)
С первого матча Атлетик Б- барса 1-0
А как сюда фото отправить?
С первого матча Атлетик Б- барса 1-0
А как сюда фото отправить?
Тайное всегда становится явным.
Тайное всегда становится явным.
2. Галатасарай
3. юветунц
4. Копенгаген
Этому?)))
2. Галатасарай
3. юветунц
4. Копенгаген
Этому?)))
Повторяю, - "Бойся слова "друг", тут сидоров полно вокруг"
Аха-ха)
Повторяю, - "Бойся слова "друг", тут сидоров полно вокруг"
Аха-ха)
Будет один тур, когда Ювентус победит, а интер уже не сможет. Аха-ха)
Будет один тур, когда Ювентус победит, а интер уже не сможет. Аха-ха)
День за днём одно и тоже происходит. Тебя уже жалко даже)
День за днём одно и тоже происходит. Тебя уже жалко даже)
Аха-ха)
Аха-ха)
Чтобы фанаты турклуба думали: ну, сейчас-то мердосы споткнутся! Ну сейчас принтеру кранты! Ну сейчас кабинет потеряет очки! Ну сейчас мы вернёмся наверх!
А вот фиг!
Чтобы фанаты турклуба думали: ну, сейчас-то мердосы споткнутся! Ну сейчас принтеру кранты! Ну сейчас кабинет потеряет очки! Ну сейчас мы вернёмся наверх!
А вот фиг!
Так читая ,,те» комментарии, я подумал что это персофан Месси под Князя косит,)))) ан нет!!!
Сам Костя!!! Браво, Костя!!! Чёрное- это чёрное, а белое- это белое!!!)
Так читая ,,те» комментарии, я подумал что это персофан Месси под Князя косит,)))) ан нет!!!
Сам Костя!!! Браво, Костя!!! Чёрное- это чёрное, а белое- это белое!!!)
Захожу, к примеру, в раздел "Испания-Примера", а там все туры с 1-го тура показывает.
Это неудобно!
Можно это исправить как-нибудь?
Захожу, к примеру, в раздел "Испания-Примера", а там все туры с 1-го тура показывает.
Это неудобно!
Можно это исправить как-нибудь?
Лихо у тебя полыхает. Аха-ха)
Лихо у тебя полыхает. Аха-ха)
Кстати, единственные гоббские тренеры, которые за рубежом что-то выиграли, - это Конте и Каррера!
Кстати, единственные гоббские тренеры, которые за рубежом что-то выиграли, - это Конте и Каррера!
Лаос оценил его подарок)
Лаос оценил его подарок)
Но Месси не останавливается, имея такую популярность, столько бабала, и всех титулов он должен был давно уехать, или в Америку, или в эмираты, или в Китай... Для разнообразия. А ннет, всё ещё бегает, тащит, забивает... Но барса в целом она уже не та, очень слабая за последние 20 лет щ
Но Месси не останавливается, имея такую популярность, столько бабала, и всех титулов он должен был давно уехать, или в Америку, или в эмираты, или в Китай... Для разнообразия. А ннет, всё ещё бегает, тащит, забивает... Но барса в целом она уже не та, очень слабая за последние 20 лет щ