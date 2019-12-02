Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону»

сегодня, 00:50

«Рома» обыграла на выезде «Верону» в матче 14-го тура Серии А.

«Рома» расположилась на 4 месте (28 очков), а «Верона» находится на 9 позиции (18 пунктов).

Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди

«Верона» - «Рома» 1:3 (1:2)

Голы: Фараони 21 - Клюйверт 17, Перотти 45 (пенальти), Мхитарян 90+2

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Боккетти, Фараони, Амрабат, Пессина (Велозу 70), Лазович, Верре (Эдди Сальседо 65), Ди Кармине, Цаканьи (Паццини 80)

Главный тренер: Юрич Иван.

«Рома»: Лопес, Сантон, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету, Юндер (Мхитарян 67), Пеллегрини, Клюйверт (Перотти 35), Джеко (Фасио 86)

Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Пеллегрини 28, Гюнтер 44, Манчини 61, Боккетти 64, Диавара 70, Амрабат 90

В другом матче этого тура «Милан» одержал победу над «Пармой».