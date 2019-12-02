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«Барселона» и «Реал» одержали победы. Итоги 15-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:55

Завершились матчи 15-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» - «Гранада» 2:0
Голы: Гарсия 41 (пенальти), Берчиче 83

«Алавес» - «Реал» 1:2
Голы: Лукас 65 (пенальти) - Рамос 52, Карвахаль 69

«Валенсия» - «Вильярреал» 2:1
Голы: Родриго 49, Ферран Торрес 70 - Замбо Ангисса

«Севилья» - «Леганес» 1:0
Гол: Диего 63

«Атлетико» - «Барселона» 0:1
Гол: Месси 86

«Эспаньол» - «Осасуна» 2:4
Голы: Рока 20 (пенальти), Кальери 90 - Рубен Гарсия 46, Чими Авила 49, Монкайола 84, Роберто Торрес (пенальти) 90

«Хетафе» - «Леванте» 4:0
Голы: Кабрера 54, Молина (пенальти) 60, Анхель Родригес 67, Тимор 78

«Сельта» - «Вальядолид» 0:0

«Реал Сосьедад» - «Эйбар» 4:1
Голы: Ле Норман 25, Ойарсабаль 47, Виллиан Жозе 57, Эдегор 80 - Диоп 35

«Мальорка» - «Бетис» 1:2
Голы: Лаго Джуниор (пенальти) 55 - Хоакин (пенальти) 7, Фекир 33

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The Method Man
The Method Man ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:19
Эдегор игроком тура должен быть выбран! Если не он, то Хасон из Хетафе! Но почему-то кажется, что как обычно отдадут меське левую награду. Хоть он и не сделал ничего выдающегося, кроме этого гола. Оооочень много потерь было у меськи сегодня!
Потерь, да, действительно было много, НО, может просто мы привыкли к его Идеальному футболу? Что начинаем замечать эти браки в его игре.

Дадут Месси и ты это знаешь, Атлетико да еще и у себя дома, проиграть, ты серьезно?

Какой там Эдегор?
95-shishani-95
95-shishani-95
   214 / 1008
сегодня в 01:13
Эдегор игроком тура должен быть выбран!
Если не он, то Хасон из Хетафе!
Но почему-то кажется, что как обычно отдадут меське левую награду. Хоть он и не сделал ничего выдающегося, кроме этого гола. Оооочень много потерь было у меськи сегодня!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   212 / 1008
сегодня в 00:52
Месси герой центрального матча!
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