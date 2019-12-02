«Барселона» и «Реал» одержали победы. Итоги 15-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 15-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик» - «Гранада» 2:0
Голы: Гарсия 41 (пенальти), Берчиче 83
«Алавес» - «Реал» 1:2
Голы: Лукас 65 (пенальти) - Рамос 52, Карвахаль 69
«Валенсия» - «Вильярреал» 2:1
Голы: Родриго 49, Ферран Торрес 70 - Замбо Ангисса
«Севилья» - «Леганес» 1:0
Гол: Диего 63
«Атлетико» - «Барселона» 0:1
Гол: Месси 86
«Эспаньол» - «Осасуна» 2:4
Голы: Рока 20 (пенальти), Кальери 90 - Рубен Гарсия 46, Чими Авила 49, Монкайола 84, Роберто Торрес (пенальти) 90
«Хетафе» - «Леванте» 4:0
Голы: Кабрера 54, Молина (пенальти) 60, Анхель Родригес 67, Тимор 78
«Сельта» - «Вальядолид» 0:0
«Реал Сосьедад» - «Эйбар» 4:1
Голы: Ле Норман 25, Ойарсабаль 47, Виллиан Жозе 57, Эдегор 80 - Диоп 35
«Мальорка» - «Бетис» 1:2
Голы: Лаго Джуниор (пенальти) 55 - Хоакин (пенальти) 7, Фекир 33
Дадут Месси и ты это знаешь, Атлетико да еще и у себя дома, проиграть, ты серьезно?
Какой там Эдегор?
Дадут Месси и ты это знаешь, Атлетико да еще и у себя дома, проиграть, ты серьезно?
Какой там Эдегор?
Если не он, то Хасон из Хетафе!
Но почему-то кажется, что как обычно отдадут меське левую награду. Хоть он и не сделал ничего выдающегося, кроме этого гола. Оооочень много потерь было у меськи сегодня!
Если не он, то Хасон из Хетафе!
Но почему-то кажется, что как обычно отдадут меське левую награду. Хоть он и не сделал ничего выдающегося, кроме этого гола. Оооочень много потерь было у меськи сегодня!