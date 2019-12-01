ГлавнаяНовости

«Болонья» одержала волевую победу над «Наполи»

сегодня, 21:52
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Наполи» в домашнем поединке 14-го тура чемпионата Италии уступил «Болонье». Неаполитанцы (20 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице, «красно-синие» (16 баллов) - двенадцатые.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Болонья» 1:2 (1:0)
Голы: Льоренте 41 - Ольсен 58, Сансоне 80

«Наполи»: Оспина, Максимович, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Руис, Зелински, Элмас (Мертенс 65), Лосано (Юнес 82), Льоренте, Инсинье
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Медель (Сванберг 63), Орсолини (Ольсен 46), Поли, Джемайли, Сансоне, Паласио (Дестро 84)
Главный тренер: Михайлович Синиша.

Предупреждения: Медель 36, Кулибали 37, Поли 55, Денсвил 61, Дестро 90+3

Ранее «Интер» обыграл СПАЛ и вышел на первое место в таблице.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Вольфсбург» уступил «Вердеру»
Сегодня, 21:59 ВидеоКомментарии0
«Марсель» и «Лион» одержали очередные победы. Итоги 15-го тура Лиги 1
Сегодня, 21:41 Комментарии1
Победы «Ливерпуля» и «Лестера», осечки конкурентов. Итоги 14-го тура АПЛ
Сегодня, 21:41 Комментарии1
«Лестер» вырвал победу у «Эвертона» в концовке встречи
Сегодня, 21:27 Комментарии23
МЮ не смог обыграть «Астон Виллу»
Сегодня, 21:25 ВидеоКомментарии22
«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»
Сегодня, 20:54 Комментарии446
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   10 / 1000
сегодня в 22:18
Вот так вот любители футбола. Можете лицезреть воочию, что аутсайдер серии А на две головы выше псевдолидера АПЛ и кабинетного чемпиона европы.
Наполи-ливер 3:1
Наполи-Болонья 1:2
Болонья-ливер 5:1
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь
   36 / 1000
сегодня в 22:11
Видишь как бывает, Николка? Аха-ха)
Ничему вас с картонщиками жизнь не учит.)
Неубиваемый Князь
Неубиваемый Князь ответил h8you
   36 / 1000
сегодня в 22:08
балабол ау хаххаа
    h8you
    h8you
       120 / 1000
    сегодня в 22:07
    балабол ау хаххаа
    Неубиваемый Князь
    Неубиваемый Князь ответил Тео Джонс
       36 / 1000
    сегодня в 22:07
    Автобусная тактика прокатит в 1 из 10 матчей, так что скорее отлетят они сразу от Аякса или же Шахты))
    Ну Шахте ещё Аталанту обыграть нужно.
    А у Наполи нет автобусной тактики. Они с хвалёным скаминопулем 4 очка взяли. И то судья грязный гол Ловрена засчитал.
    h8you
    h8you
       120 / 1000
    сегодня в 22:07
    не плохо отжарили мафиозную грязную п-ку хахаа
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил заDOOMчивый
       70 / 1000
    сегодня в 22:05
    Почему? если не выиграют ЛЧ,то хотя бы ЛЕ...)))))
    Там есть намного интересней команды и мотивированней)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Неубиваемый Князь
       70 / 1000
    сегодня в 22:03
    Ты подожди. Наполи ещё и ЛЧ выиграть может. Главное, что бы им английские клубы попадались.
    Автобусная тактика прокатит в 1 из 10 матчей, так что скорее отлетят они сразу от Аякса или же Шахты))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Тео Джонс
       180 / 1000
    сегодня в 22:01
    Прогнозируемо сливаются игроки, еврокубков не видать в этом сезоне как минимум
    Почему? если не выиграют ЛЧ,то хотя бы ЛЕ...)))))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       180 / 1000
    сегодня в 22:00
    не просто волевую победу,а и ещё на свал.КЕ. Бедные неаполитанце все свои силы на Энфилде оставили,защищая своё бесчестие. Всё таки за 7 лет выйти в плейофф это программа максимум. А болонка хорошая была,без особого труда покусала мафиози.
    Неубиваемый Князь
    Неубиваемый Князь ответил Тео Джонс
       36 / 1000
    сегодня в 21:58
    Прогнозируемо сливаются игроки, еврокубков не видать в этом сезоне как минимум
    Ты подожди. Наполи ещё и ЛЧ выиграть может. Главное, что бы им английские клубы попадались.
    Неубиваемый Князь
    Неубиваемый Князь
       36 / 1000
    сегодня в 21:57
    Болонья норм коллектив.
    Наполи провалил сезон. Остаётся по-мужски отодрать миланский, картонный середняк.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       70 / 1000
    сегодня в 21:56
    Прогнозируемо сливаются игроки, еврокубков не видать в этом сезоне как минимум
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100