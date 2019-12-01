«Болонья» одержала волевую победу над «Наполи»

«Наполи» в домашнем поединке 14-го тура чемпионата Италии уступил «Болонье». Неаполитанцы (20 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице, «красно-синие» (16 баллов) - двенадцатые.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Болонья» 1:2 (1:0)
Голы: Льоренте 41 - Ольсен 58, Сансоне 80
«Наполи»: Оспина, Максимович, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Руис, Зелински, Элмас (Мертенс 65), Лосано (Юнес 82), Льоренте, Инсинье
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра, Денсвил, Медель (Сванберг 63), Орсолини (Ольсен 46), Поли, Джемайли, Сансоне, Паласио (Дестро 84)
Главный тренер: Михайлович Синиша.
Предупреждения: Медель 36, Кулибали 37, Поли 55, Денсвил 61, Дестро 90+3
Ранее «Интер» обыграл СПАЛ и вышел на первое место в таблице.
Наполи-ливер 3:1
Наполи-Болонья 1:2
Болонья-ливер 5:1
Наполи-ливер 3:1
Наполи-Болонья 1:2
Болонья-ливер 5:1
Ничему вас с картонщиками жизнь не учит.)
Ничему вас с картонщиками жизнь не учит.)
А у Наполи нет автобусной тактики. Они с хвалёным скаминопулем 4 очка взяли. И то судья грязный гол Ловрена засчитал.
А у Наполи нет автобусной тактики. Они с хвалёным скаминопулем 4 очка взяли. И то судья грязный гол Ловрена засчитал.
Наполи провалил сезон. Остаётся по-мужски отодрать миланский, картонный середняк.
Наполи провалил сезон. Остаётся по-мужски отодрать миланский, картонный середняк.