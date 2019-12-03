Берг: «Расстроен, что не смог забить»

Форвард «Краснодара» поделился впечатлениями после ничьей с «Тамбовом» в рамках 18-го тура РПЛ .

Мы предвидели, что «Тамбов» будет действовать от обороны, забить гол при такой тактике соперника всегда сложно. Кроме первых 10-15 минут матча мы доминировали на поле. У нас не получилось создать тут стопроцентные моменты. Но соперник решает свои задачи. Я понимаю его оборонительную тактику. Мы должны обращать внимание на нашу игру. Нам было сложно в этом матче, к сожалению, результат получился не совсем удовлетворительным.