Берг: «Расстроен, что не смог забить»

Форвард «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями после ничьей с «Тамбовом» в рамках 18-го тура РПЛ.
Мы предвидели, что «Тамбов» будет действовать от обороны, забить гол при такой тактике соперника всегда сложно. Кроме первых 10-15 минут матча мы доминировали на поле. У нас не получилось создать тут стопроцентные моменты. Но соперник решает свои задачи. Я понимаю его оборонительную тактику. Мы должны обращать внимание на нашу игру. Нам было сложно в этом матче, к сожалению, результат получился не совсем удовлетворительным.
Расстроен, что не смог забить. Как надо было действовать, чтобы добиться победы? Все было бы проще, если бы мы забили гол в начале игры. Соперник бы явно раскрылся. Во втором тайме нам было забить еще сложнее. Нам просто не повезло. Уверен, что в следующем матче против ЦСКА мы будем полностью готовы, чтобы добиться победы.