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Сулейманов: «Ничья с „Тамбовом“ - наша ошибка»

вчера, 23:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничью с «Тамбовом».

С такими командами, как «Тамбов», довольно сложно играть. Могу сказать, что даже тяжелее, чем с лидерами. Вся команда становится в оборону, и их тяжело взломать. У нас были моменты, нужно было их реализовывать. Больше ничего не могу сказать. Эта ничья — это наша ошибка.

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Все комментарии
minai
minai
   359 / 1022
сегодня в 00:12
Нет, это ошибка Волков, что вас не вынесли.
cielo notturno
cielo notturno ответил Sebastian Eniston
   372 / 1022
вчера в 23:58
Ты не прав, в той ситуации в которой оказался Краснодар, хорошо что они еще сохраняют шансы в европе и хорошо идут в РПЛ.
cielo notturno
cielo notturno ответил Питер Ман
   372 / 1022
вчера в 23:56
Краснодар честная команда, с симпатичным футболом и с интересной философией.
Не надо глупые шутки тут озвучивать, они не смешные. Лучше покричи их на вираже, там такое ценят.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   143 / 1022
вчера в 23:43
Краснодару не хватает стабильности,а это виноват тренеришка)
Питер Ман
Питер Ман
   32 / 1022
вчера в 23:42
Они считают себя лучше Тамбова? Типично спартаковская бравада, а в итоге 4 место и лига европы каждый раз))
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