Сулейманов: «Ничья с „Тамбовом“ - наша ошибка»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничью с «Тамбовом».
С такими командами, как «Тамбов», довольно сложно играть. Могу сказать, что даже тяжелее, чем с лидерами. Вся команда становится в оборону, и их тяжело взломать. У нас были моменты, нужно было их реализовывать. Больше ничего не могу сказать. Эта ничья — это наша ошибка.
Не надо глупые шутки тут озвучивать, они не смешные. Лучше покричи их на вираже, там такое ценят.
Не надо глупые шутки тут озвучивать, они не смешные. Лучше покричи их на вираже, там такое ценят.