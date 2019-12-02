Сулейманов: «Ничья с „Тамбовом“ - наша ошибка»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал ничью с «Тамбовом».

С такими командами, как «Тамбов», довольно сложно играть. Могу сказать, что даже тяжелее, чем с лидерами. Вся команда становится в оборону, и их тяжело взломать. У нас были моменты, нужно было их реализовывать. Больше ничего не могу сказать. Эта ничья — это наша ошибка.