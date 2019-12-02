Вандерсон: «Причина ничьи с „Тамбовом“ - не выполнили установку на игру»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал ничью с «Тамбовом».

«Тамбов» — это команда, которая играла довольно закрыто, большую часть времени они оборонялись. Наша задача на сегодня состояла в том, чтобы найти и создать пространство на половине поля соперника. К сожалению, нам не удалось это сделать и забить гол.

Не может быть никакого оправдания такой игре. Мы восстановились после матча с «Базелем», он никак не повлиял на сегодняшний матч. Причина ничьи с «Тамбовом» заключается в том, что мы не смогли выполнить главную установку на игру.