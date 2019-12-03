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Роналду: «Горжусь тем, что меня признали лучшим нападающим в Италии»

сегодня, 03:11

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою победу в номинации Лучший игрок Серии А в сезоне 2018/19.

Я попробую сказать по-итальянски. Я горжусь тем, что меня признали лучшим нападающим в Италии.

Хочу поблагодарить своих товарищей по команде и игроков, которые голосовали за меня. После двух лет в Италии я могу сказать, что это очень сложный чемпионат.

Спасибо всем, кто голосовал за меня, и надеюсь, что следующий год будет таким же.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил d_fincher
сегодня в 04:25
А все же жаль, что условия у них с Месси разные. У Месси один клуб, идеальный во всех смыслах. А у Рона... чего только не было. Да и возраст - Месси выиграл ЗМ именно потому, что у него 3 года в запасе, он просто за счет молодости обошел Криштиану. Для чистоты эксперимента здорово было бы, если бы они были одного возраста, и Рон всю жизнь в Реале, а Месси в Барсе. А так получается, что Месси в идеальных условиях, а Роналду пришлось пробиваться, выигрывать с другими командами, тратить время и силы. Так он еще и старше аж на три года!
Ты хоть сам то понял, что написал? Какие условия, какой возраст?
"Месси выиграл ЗМ именно потому, что у него 3 года в запасе, он просто за счет молодости обошел Криштиану"
Эта фраза от тебя вообще пик всего!!!
Вообщето наоборот всегда было, дают старичкам, так как у более молодых ещё будет время. Ну и если вообще брать твою логику за основу, то тогда Ван Дейку должны были давать, он Месси моложе на 4 года, а Роналду ваще старуха тогда куда суётся....
Заратустра
Заратустра ответил d_fincher
   289 / 1021
сегодня в 03:54
В смысле "за счет молодости обошел"? Это что еще за перл такой? Лол. То, что гному потребовалось меньше времени, чем Роньке, чтобы завоевать больше ЗМ, говорит только в пользу первого.
Да ладно вам
Да ладно вам
   7 / 1021
сегодня в 03:25
- Да ты гей.
- Зато у меня много денег.
d_fincher
d_fincher
   47 / 1021
сегодня в 03:17
А все же жаль, что условия у них с Месси разные. У Месси один клуб, идеальный во всех смыслах. А у Рона... чего только не было. Да и возраст - Месси выиграл ЗМ именно потому, что у него 3 года в запасе, он просто за счет молодости обошел Криштиану.

Для чистоты эксперимента здорово было бы, если бы они были одного возраста, и Рон всю жизнь в Реале, а Месси в Барсе. А так получается, что Месси в идеальных условиях, а Роналду пришлось пробиваться, выигрывать с другими командами, тратить время и силы. Так он еще и старше аж на три года!
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