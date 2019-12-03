Роналду: «Горжусь тем, что меня признали лучшим нападающим в Италии»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою победу в номинации Лучший игрок Серии А в сезоне 2018/19.
Я попробую сказать по-итальянски. Я горжусь тем, что меня признали лучшим нападающим в Италии.
Хочу поблагодарить своих товарищей по команде и игроков, которые голосовали за меня. После двух лет в Италии я могу сказать, что это очень сложный чемпионат.
Спасибо всем, кто голосовал за меня, и надеюсь, что следующий год будет таким же.
"Месси выиграл ЗМ именно потому, что у него 3 года в запасе, он просто за счет молодости обошел Криштиану"
Эта фраза от тебя вообще пик всего!!!
Вообщето наоборот всегда было, дают старичкам, так как у более молодых ещё будет время. Ну и если вообще брать твою логику за основу, то тогда Ван Дейку должны были давать, он Месси моложе на 4 года, а Роналду ваще старуха тогда куда суётся....
"Месси выиграл ЗМ именно потому, что у него 3 года в запасе, он просто за счет молодости обошел Криштиану"
Эта фраза от тебя вообще пик всего!!!
Вообщето наоборот всегда было, дают старичкам, так как у более молодых ещё будет время. Ну и если вообще брать твою логику за основу, то тогда Ван Дейку должны были давать, он Месси моложе на 4 года, а Роналду ваще старуха тогда куда суётся....
- Зато у меня много денег.
- Зато у меня много денег.
Для чистоты эксперимента здорово было бы, если бы они были одного возраста, и Рон всю жизнь в Реале, а Месси в Барсе. А так получается, что Месси в идеальных условиях, а Роналду пришлось пробиваться, выигрывать с другими командами, тратить время и силы. Так он еще и старше аж на три года!
Для чистоты эксперимента здорово было бы, если бы они были одного возраста, и Рон всю жизнь в Реале, а Месси в Барсе. А так получается, что Месси в идеальных условиях, а Роналду пришлось пробиваться, выигрывать с другими командами, тратить время и силы. Так он еще и старше аж на три года!