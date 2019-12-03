Роналду: «Горжусь тем, что меня признали лучшим нападающим в Италии»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал свою победу в номинации Лучший игрок Серии А в сезоне 2018/19.

Я попробую сказать по-итальянски. Я горжусь тем, что меня признали лучшим нападающим в Италии.

Хочу поблагодарить своих товарищей по команде и игроков, которые голосовали за меня. После двух лет в Италии я могу сказать, что это очень сложный чемпионат.

Спасибо всем, кто голосовал за меня, и надеюсь, что следующий год будет таким же.