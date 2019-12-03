Мане: «Возможно, в следующем году я выиграю „Золотой мяч“»

Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал победу в голосовании за «Золотой мяч».

Привет всем, это Садио Мане. Хотел бы быть там с вами, но, к сожалению, мой календарь не позволяет мне, так как у меня есть матч в эту среду. Поздравляю победителя, до встречи в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, выиграю «Золотой мяч».