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Мане: «Возможно, в следующем году я выиграю „Золотой мяч“»

сегодня, 09:12

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч». 

Привет всем, это Садио Мане. Хотел бы быть там с вами, но, к сожалению, мой календарь не позволяет мне, так как у меня есть матч в эту среду. Поздравляю победителя, до встречи в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, выиграю «Золотой мяч».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   249 / 1024
сегодня в 10:56
Не обманывай себя.
alex074
alex074
   131 / 1024
сегодня в 10:44
Мане очень хороший игрок и далеко не каждому дано достичь таких высот, как в сборной, так и в клубе. К примеру, Дзюба до него вообще за всю жизнь не дорастёт. Ну а на счёт ЗМ, то им обладают только единицы из общего числа хороших футболистов.
BagioR
BagioR
   924 / 1024
сегодня в 10:37
Пффф ты кто такой давай до свиданья!
Месси и только Месси. Только он проплатил зм на годы вперёд. Чем платил история умалчивает
grafff
grafff
   476 / 1024
сегодня в 10:14
сильно высоко он себя ставит
Androshin
Androshin
   121 / 1024
сегодня в 09:29
Удачи!
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   731 / 1024
сегодня в 09:22
позвонил, поздравил, молодец Мане
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 1024
сегодня в 09:14
Привет симулянт
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