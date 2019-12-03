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Месси прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии «Золотого мяча»

сегодня, 04:22

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, ставший обладателем шестого «Золотого мяча» в карьере, прокомментировал отсутствие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на торжественной церемонии. По итогам голосования, португалец оказался на третьей строчке в рейтинге, уступив Месси и Вирджилу ван Дейку.

Его нет здесь, потому что он не мог быть здесь. Не нужно всё перекручивать. Это была отличная церемония.

Напомним, в это время Роналду находился в Милане на церемонии вручения наград по итогам прошлого сезона в Италии, где форвард «бьянконери» получил приз лучшему игроку Серии А.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   29 / 1021
сегодня в 05:56
типа и вспоминать не стоит
neomessi
neomessi
   168 / 1021
сегодня в 05:23
У него там своя туса в Милане.
Мода, бабло, мальчики.
cska plus
cska plus
   8 / 1021
сегодня в 04:59
Этот подарок гному на сей раз вызвало отвращение к гному ещё больше людей.
112910415
112910415
   36 / 1021
сегодня в 04:53
триумфатор великодушен
Гавроша
Гавроша
   38 / 1021
сегодня в 04:47
Месси сказал очень тактично!
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   252 / 1021
сегодня в 04:35
Месси вполне благородно высказался о даме, которую долгие годы притягивали за уши ему в конкуренты через кабинеты и судейские подачки. Но справедливость восторжествовала, ибо негоже женоподобному симулянту стоять в одном ряду с гением футбола. Теперь Месси есть овициально лучший игрок современности, хотя таковым он был всегда, а большинство наград португальской плаксы - результат её кабинетной возни и женских истерик...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   402 / 1021
сегодня в 04:32
Месси лучших
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