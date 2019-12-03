Месси прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии «Золотого мяча»

сегодня, 04:22

Капитан «Барселоны» , ставший обладателем шестого «Золотого мяча» в карьере, прокомментировал отсутствие нападающего «Ювентуса» на торжественной церемонии. По итогам голосования, португалец оказался на третьей строчке в рейтинге, уступив Месси и Вирджилу ван Дейку.

Его нет здесь, потому что он не мог быть здесь. Не нужно всё перекручивать. Это была отличная церемония.

Напомним, в это время Роналду находился в Милане на церемонии вручения наград по итогам прошлого сезона в Италии, где форвард «бьянконери» получил приз лучшему игроку Серии А.