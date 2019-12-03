Кьеллини: «„Реал“ отнял „Золотой мяч“ у Роналду в прошлом году»

Защитник «Ювентуса» после завоевания форвардом «Барселоны» Лионелем Месси шестого «Золотого мяча» высказался об итогах прошлогоднего голосования, когда обладателем приза стал полузащитник «Реала» . Кьеллини считает, что в тот раз награду должен был получить , который летом 2018-го сменил «Реал» на «Ювентус».

В прошлом сезоне у Роналду действительно отняли «Золотой мяч», когда «Реал» решил сделать так, чтобы Криштиану не смог его заполучить. И это было очень странно.

В этом сезоне всё более сбалансированно. При всём уважении, Модрич даже в лучший свой сезон в карьере не заслуживал этой награды. Это был сигнал от «Реала», который хотел, чтобы Роналду больше не получил этот приз.

Да, Модрич выиграл Лигу чемпионов, но по такой логике в этом году победителем должен был стать ван Дейк, а в прошлом – Гризманн, Погба или Мбаппе за невероятную игру на чемпионате мира. Победа Модрича – бессмыслица.