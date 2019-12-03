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Кьеллини: «„Реал“ отнял „Золотой мяч“ у Роналду в прошлом году»

сегодня, 03:32

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после завоевания форвардом «Барселоны» Лионелем Месси шестого «Золотого мяча» высказался об итогах прошлогоднего голосования, когда обладателем приза стал полузащитник «Реала» Лука Модрич. Кьеллини считает, что в тот раз награду должен был получить Криштиану Роналду, который летом 2018-го сменил «Реал» на «Ювентус».

В прошлом сезоне у Роналду действительно отняли «Золотой мяч», когда «Реал» решил сделать так, чтобы Криштиану не смог его заполучить. И это было очень странно.

В этом сезоне всё более сбалансированно. При всём уважении, Модрич даже в лучший свой сезон в карьере не заслуживал этой награды. Это был сигнал от «Реала», который хотел, чтобы Роналду больше не получил этот приз.

Да, Модрич выиграл Лигу чемпионов, но по такой логике в этом году победителем должен был стать ван Дейк, а в прошлом – Гризманн, Погба или Мбаппе за невероятную игру на чемпионате мира. Победа Модрича – бессмыслица.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   35 / 1021
сегодня в 04:50
ЗМ превратили не понятно во что то ли это индивидуальная награда или за командные призы?? Один год так другой сяк вертят. Над ЗМ Модрича уже даже колеги-футболисты смеются, все понемают на сколько это не лепо! Лучшим должен быть Роналду. Позор ФИФА и Франц футболу!!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   526 / 1021
сегодня в 04:44
Обкурился там что ли ? А почему в этом году Реал не сделал так что бы Ван Дейк получил, а не Месси ? И вроде взрослый мужик , а несет т такую чушь
d_fincher
d_fincher
   47 / 1021
сегодня в 03:57
Что-ж, хорошо, что кто то не испугался сказать вслух то, что все нормальные люди и так знают.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   218 / 1021
сегодня в 03:57
Рассуждения Джорджо определенно не лишены смысла.
Гавроша
Гавроша
   38 / 1021
сегодня в 03:50
Вот именно, во многом золотым мячом распоряжается реал!
Да ладно вам
Да ладно вам
   7 / 1021
сегодня в 03:41
Ну, началось. Открыт месяц обиженных высказываний. Роналду уже года два или три единственное, что делает - это стоит у штрафной, а вся команда, включая того же Модрича, на него играет. В этом сезоне, например, вообще показательно - на фоне Дибалы португалец выглядит как школьник на фоне профессионала.
За что ему давать-то было в прошлом году? За купленную Реалом ЛЧ? В этом году тоже самое - перешёл из одного клуба, покупающего судей, в другой, в надежде на очередные купленные трофеи, но голландским соплякам даже судьи не помешали.
П.С. Больше всего забавляет, когда персофаны португальца заслугу ставят победу в Лиге Наций. Ау, пацаны, вы часом не забыли, что Лига Наций пришла на смену...товарищеским играм, с соответствующим отношением к ней?)
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