Кьеллини: «„Реал“ отнял „Золотой мяч“ у Роналду в прошлом году»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после завоевания форвардом «Барселоны» Лионелем Месси шестого «Золотого мяча» высказался об итогах прошлогоднего голосования, когда обладателем приза стал полузащитник «Реала» Лука Модрич. Кьеллини считает, что в тот раз награду должен был получить Криштиану Роналду, который летом 2018-го сменил «Реал» на «Ювентус».
В прошлом сезоне у Роналду действительно отняли «Золотой мяч», когда «Реал» решил сделать так, чтобы Криштиану не смог его заполучить. И это было очень странно.
В этом сезоне всё более сбалансированно. При всём уважении, Модрич даже в лучший свой сезон в карьере не заслуживал этой награды. Это был сигнал от «Реала», который хотел, чтобы Роналду больше не получил этот приз.
Да, Модрич выиграл Лигу чемпионов, но по такой логике в этом году победителем должен был стать ван Дейк, а в прошлом – Гризманн, Погба или Мбаппе за невероятную игру на чемпионате мира. Победа Модрича – бессмыслица.
За что ему давать-то было в прошлом году? За купленную Реалом ЛЧ? В этом году тоже самое - перешёл из одного клуба, покупающего судей, в другой, в надежде на очередные купленные трофеи, но голландским соплякам даже судьи не помешали.
П.С. Больше всего забавляет, когда персофаны португальца заслугу ставят победу в Лиге Наций. Ау, пацаны, вы часом не забыли, что Лига Наций пришла на смену...товарищеским играм, с соответствующим отношением к ней?)
За что ему давать-то было в прошлом году? За купленную Реалом ЛЧ? В этом году тоже самое - перешёл из одного клуба, покупающего судей, в другой, в надежде на очередные купленные трофеи, но голландским соплякам даже судьи не помешали.
П.С. Больше всего забавляет, когда персофаны португальца заслугу ставят победу в Лиге Наций. Ау, пацаны, вы часом не забыли, что Лига Наций пришла на смену...товарищеским играм, с соответствующим отношением к ней?)