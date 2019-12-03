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Баринов: «Постараемся не подвести болельщиков на Евро-2020»

сегодня, 16:01

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020.

Бельгия — очень сильная команда, одна из лучших в мире. Будет непросто, но постараемся показать достойную игру и добиться результата. Дания — хорошо организованная команда, в ее составе есть несколько европейских звезд. Финны впервые вышли на Евро, но это ничего не значит. Будет сложно играть со всеми, потому что на Евро просто не бывает.

Большая удача и радость, что нам предоставился шанс сыграть два домашних матча в Санкт-Петербурге, где за нас всегда очень хорошо болеют. Во всех уголках страны за нас будут переживать миллионы людей. Это большая ответственность. Постараемся не подвести болельщиков.

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Все комментарии
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   263 / 1027
сегодня в 16:52
Уже показали свой уровень с Бельгией и качество игры на момент Евро лучше не станет.
minai
minai
   371 / 1027
сегодня в 16:48
Типа, проиграете Бельгии с разницей в 1 мяч ?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   51 / 1027
сегодня в 16:23
Уж постарайтесь.
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