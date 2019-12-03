«Спартак» отправит письмо в РФС по спорным эпизодам матча с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео спорных эпизодов по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет. Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию.