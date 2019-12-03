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«Спартак» отправит письмо в РФС по спорным эпизодам матча с «Зенитом»

сегодня, 15:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео спорных эпизодов по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет. Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   67 / 1027
сегодня в 17:05
Надо проверить кто у наших под маской скрывался.
Может и не Кутепов вовсе.
Уж больно хорошо положил голешник.
ДАША Д
ДАША Д
   232 / 1027
сегодня в 17:01
Бестолковая писанина
Свинельд
Свинельд
   240 / 1027
сегодня в 17:00
Максимум что отправит Спартак, так это Тедеско в отставку, по итогам чемпионата... Если не раньше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил kolpankolpan
   20 / 1027
сегодня в 16:58
Типа, че с него, с румына, взять?
yrasikos22
yrasikos22
   435 / 1027
сегодня в 16:51
Нытики всё не успокояться !!!
порт
порт
   406 / 1027
сегодня в 16:50
Про бодание своих игроков тоже напишут? Вели то они себя как на узеньком мосту парнокопытные.
beefs
beefs
   172 / 1027
сегодня в 16:46
А вернуть очки в первых матчах турнира он не хочет вернуть?
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   251 / 1027
сегодня в 16:35
пошло еще большее нытье когда цорн приблеженный к мазуту привез гопника супернытика
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Про-сто болель-щик
   201 / 1027
сегодня в 16:33
А свои спорные моменты, как например 2 раза попадания в руку в штрафной, будут указаны в этом прошении?
Так ничего же-- ж не было!
Antonchik
Antonchik
   111 / 1027
сегодня в 16:30
Ничего, в пердиве лидерами будут.
unoejk
unoejk ответил Scuderia Ferrari
   196 / 1027
сегодня в 16:30
А я отправлю письмо админам по спорному никнейму пользователя. https://m.soccer.ru/users/arragon (ФК Конь Бомжа) Недавно тут говорили, что гибридное арго запрещено. Да и просто если почитать последние комментарии: Левитин: "Закон о продаже пива поддержит стадионы" Закон о продаже пива поддержит бомжей пустой тарой Молодежка "Зенита" уверенно обыграла "Спартак" Молодые бомжи клея нюхнули Всё, что делает «Зенит» главным клубом России Свинина очень популярна у нищего питерского быдл@гана. Сходи в ближайшую "Пятерочку" на Литейном убедись. Прошу разобраться и принять меры.
Добрый день. Поставил на премодерацию.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Scuderia Ferrari
   201 / 1027
сегодня в 16:29
А я отправлю письмо админам по спорному никнейму пользователя. https://m.soccer.ru/users/arragon (ФК Конь Бомжа) Недавно тут говорили, что гибридное арго запрещено. Да и просто если почитать последние комментарии: Левитин: "Закон о продаже пива поддержит стадионы" Закон о продаже пива поддержит бомжей пустой тарой Молодежка "Зенита" уверенно обыграла "Спартак" Молодые бомжи клея нюхнули Всё, что делает «Зенит» главным клубом России Свинина очень популярна у нищего питерского быдл@гана. Сходи в ближайшую "Пятерочку" на Литейном убедись. Прошу разобраться и принять меры.
Да уж прими-- прими.Наиболее откровенных-- подлых и оскорбительных высказываний о людях можно услышать только от спамеров, вместе со свиньей Васей жиротрясом.
Свиносеанс
Свиносеанс
   128 / 1027
сегодня в 16:26
    mihaluch
    mihaluch
       65 / 1027
    сегодня в 16:24
    Тедеско учится писать по- русски.
    Про-сто болель-щик
    Про-сто болель-щик
       665 / 1027
    сегодня в 16:24
    А свои спорные моменты, как например 2 раза попадания в руку в штрафной, будут указаны в этом прошении?
    Petergoff
    Petergoff
       161 / 1027
    сегодня в 16:23
    И только спартак, прикрывает собственное бессилие, некачественной работой судей.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       324 / 1027
    сегодня в 16:23
    Вот теперь я за счет 5:0. Ввалили им пятёру. И они пошли друг другу рожи чистить, стихи писать, лайки ставить. Ссаными тряпками размахивать, горящие шарфы раскидывать. А при 1:0 их уже третьи сутки колбасит. Все никак в головах не помещается как это великий и народный 10 игрокам проиграл.
    Уже Дзюбу за "фашистов" судить собрались, типа перешел грань разумного.
    Нельзя так. Когда тебя на всю европу матерят, надо пристально, как в индийских фильмах, молча смотреть.
    Вот письма пишут, один чудила уже написал открытое письмо что газом пользоваться не будет, в знак протеста, на дровах готовить будет.
    Тяжело ломка сознания идет, что спартак сегодня не великий и не народный.
    Ну это у того, у кого осталось сознание.
    Dudikoff
    Dudikoff
       506 / 1027
    сегодня в 16:22
    РПЛ редко смотрю, но большая часть новостей после тура - судейство. Жалуются все на всех)) Сами игры мало кто обсуждает. Сюр какой-то)
    Androshin
    Androshin
       81 / 1027
    сегодня в 16:21
    Свиньи опять себя посмешищем выставляют, когда уже футболом займутся.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       25 / 1027
    сегодня в 16:21
    На письмо Спартака в РФС остальные клубы написали "ответочку" по спорным моментам в матчах этой команды под предводительством Лапочкино-Москалёвых.....

    После пересмотра результатов - сам Спартак замыкает таблицу первенства...к сожалению за 18 туров команда очков набрать не смогла...
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 1027
    сегодня в 16:19
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Ангел неБесГрешен
       201 / 1027
    сегодня в 16:19
    А поход немца в судейскую включат в видео?
    Так он же румын!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       17 / 1027
    сегодня в 16:19
    А я отправлю письмо админам по спорному никнейму пользователя.
    https://m.soccer.ru/users/arragon (ФК Конь Бомжа)
    Недавно тут говорили, что гибридное арго запрещено. Да и просто если почитать последние комментарии:

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    Молодежка "Зенита" уверенно обыграла "Спартак"
    Молодые бомжи клея нюхнули

    Всё, что делает «Зенит» главным клубом России
    Свинина очень популярна у нищего питерского быдл@гана. Сходи в ближайшую "Пятерочку" на Литейном убедись.

    Прошу разобраться и принять меры.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       201 / 1027
    сегодня в 16:18
    Вот уроды!!!- Сказал один замечательный артист.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       197 / 1027
    сегодня в 16:14
    Представьте себе, что игра прошла бы с точностью наоборот. Т,е. Спартак был бы на месте Зенита. Думаете криков стало бы меньше? Да нет, речь бы шла о двух не назначенных пенальти и совершенно вопиющей красной карточке.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       17 / 1027
    сегодня в 16:13
    - Если вы не отзовётесь,
    Мы напишем в Спортлото!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       20 / 1027
    сегодня в 16:09
    А поход немца в судейскую включат в видео?
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 1027
    сегодня в 16:06
    Это вам не Кононов...заткнуть рот европейскому тренеру не так просто...
    Asper
    Asper
       395 / 1027
    сегодня в 16:04
    Пускай заодно руки Жиго на 8 минуте глянут и Зобнина на 29-й
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 1027
    сегодня в 16:02
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