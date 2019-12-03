Егоров рассказал, что Тедеско делал в судейской после матча с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о поведении главного тренера «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тедеско пришёл в судейскую с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по одиннадцатиметровому удару, Мешков ему всё объяснил и попросил выйти из комнаты.

При любом исходе Каррера стучался, заходил и говорил спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет.