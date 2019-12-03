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Егоров рассказал, что Тедеско делал в судейской после матча с «Зенитом»

сегодня, 14:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тедеско пришёл в судейскую с разрешения главного арбитра. Это допускается. Он задал вопрос по одиннадцатиметровому удару, Мешков ему всё объяснил и попросил выйти из комнаты.

При любом исходе Каррера стучался, заходил и говорил спасибо. Естественно, если нет разрешения от главного арбитра, то никто в судейскую заходить не будет.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 1023
сегодня в 15:35
А козел диктор наверное тоже с разрешения объявляет.
cska plus
cska plus
   7 / 1023
сегодня в 15:34
В судейскую федун заходит без стука и спасибо а с указаниями.
Footbolista
Footbolista ответил andre_can
   5 / 1023
сегодня в 15:23
Ваш тренер судей вообще козлами назвал не заходя в судейскую...
nik9373
nik9373
   343 / 1023
сегодня в 15:19
А писали- ворвался! Вот журналюги,лишь бы высосать из пальца.
andre_can
andre_can
   589 / 1023
сегодня в 15:18
вот мясные ноют, ноют...а напомнить Нам, чтоб Наш тренер в судеискую заходил не могут :)
Footbolista
Footbolista ответил Виссарионович
   5 / 1023
сегодня в 15:14
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил makkie
   24 / 1023
сегодня в 14:58
Тедеско постучался в судейскую: - Занято! - рявкнули в ответ голосом Миллера.
Потерпевший пошел туалет,
а Валико не смог дверь сломать…

- Значит, дверь он ломал?

- Зачем ломал?

- Ну вы же сами сказали.

- Слушай, я русский язык нехорошо знаю…
Он пошел туалет, а Валико постучал дверь
и сказал, что тоже... хочет… Такие вопросы
задаете, что неудобно отвечать. )
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1023
сегодня в 14:55
Егоров разрешил стучать в судейскую ногой!!!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1023
сегодня в 14:51
Судейский корпус харчуется у Федуна. Своим можно вламываться. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1023
сегодня в 14:50
Заныл юный физрук. До него начало доходить куда он вляпался. Был в топовом чемпионате, а стал физруком у аутсайдеров. Гыгыгы
kolpankolpan
kolpankolpan
   227 / 1023
сегодня в 14:50
Вот ведь одни спамеры в судейской.А дух спартаковский где был? Почему Тедеска его на веревке не подтащил для разборок?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   338 / 1023
сегодня в 14:46
В чем тогда проблема?
makkie
makkie
   10 / 1023
сегодня в 14:40
Тедеско постучался в судейскую:

- Занято! - рявкнули в ответ голосом Миллера.
Виссарионович
Виссарионович
   40 / 1023
сегодня в 14:39
Тедеско зашел в судейскую, а там деньги считают?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   72 / 1023
сегодня в 14:36
И Каррера там был?
wingback
wingback
   258 / 1023
сегодня в 14:34
Заносил, что же ещё...
leopit
leopit
   107 / 1023
сегодня в 14:34
Наглец.....
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