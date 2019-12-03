Егоров: «Волошин верно засчитал гол „Арсенала“ в ворота ЦСКА»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр Николай Волошин принял верное решение, засчитав гол «Арсенала» в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.
Было в этом сезоне несколько моментов похожих. Офсайдная камера не покажет эту линию офсайда. Согласно инструкциям, ассистент принял правильное решение, не подняв флажок.
А вот чьим инструкциям - Егоров умолчал )
А вот чьим инструкциям - Егоров умолчал )
То страхуются и свистят при равной линии, то не видят метровый оффсайд, давая играть в пользу атаки.
Двойные стандарты!
То страхуются и свистят при равной линии, то не видят метровый оффсайд, давая играть в пользу атаки.
Двойные стандарты!
Опять отмазки. Там и без камеры видно , что офсайд был.
Опять отмазки. Там и без камеры видно , что офсайд был.