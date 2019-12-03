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Егоров: «Волошин верно засчитал гол „Арсенала“ в ворота ЦСКА»

сегодня, 14:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр Николай Волошин принял верное решение, засчитав гол «Арсенала» в ворота ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.

Было в этом сезоне несколько моментов похожих. Офсайдная камера не покажет эту линию офсайда. Согласно инструкциям, ассистент принял правильное решение, не подняв флажок.

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Все комментарии
6pbIH
6pbIH
сегодня в 15:18
Арсы удивили, красавцы!
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   296 / 1023
сегодня в 15:16
Дело Маши Вилковой будет жить!
Красноморец
Красноморец
сегодня в 15:14
Ключевые слова - "согласно инструкциям"...
А вот чьим инструкциям - Егоров умолчал )
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   50 / 1023
сегодня в 15:13
Свиньи и кони так и будут голы обсуждать в свои ворота пока играть не начнут.
makkie
makkie ответил Leha-ha50
   10 / 1023
сегодня в 15:08
Хреновенькая какая то камера??? Где то показывает линию, а где то нет??? Опять отмазки. Там и без камеры видно , что офсайд был.
Да их не поймешь.
То страхуются и свистят при равной линии, то не видят метровый оффсайд, давая играть в пользу атаки.
Двойные стандарты!
cska plus
cska plus
   7 / 1023
сегодня в 15:08
Было бы смешно если егоров сказал наоборот.
drug01
drug01
   201 / 1023
сегодня в 15:05
Один говорит было вне игры другой отрицает - кого слушать????
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1023
сегодня в 14:58
Хреновенькая какая то камера??? Где то показывает линию, а где то нет???
Опять отмазки. Там и без камеры видно , что офсайд был.
VIPded
VIPded
   87 / 1023
сегодня в 14:56
Каарочии, мутняк...(((
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