Федун: «Все поддерживают судейскую реформу, проводимую Хачатурянцем»

вчера, 14:23

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о прошедшем сегодня, 3 декабря, совещании по поводу реформы судейства.

Обсуждали судейскую реформу. Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать. «Спартак» — «Зенит»? Без комментариев.