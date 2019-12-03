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Федун: «Все поддерживают судейскую реформу, проводимую Хачатурянцем»

вчера, 14:23

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о прошедшем сегодня, 3 декабря, совещании по поводу реформы судейства.

Обсуждали судейскую реформу. Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать.

«Спартак» — «Зенит»? Без комментариев.

Напомним, что в ноябре, на пост главы судейского комитета РФС был назначен Ашот Хачатурянц, сменивший на этой должности Николая Левникова.

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответил Гавроша
   77 / 1013
вчера в 20:09
Что это за армянско-еврейская реформа? Совсем наш футбол добить хотят? И кстати, кто все? Я не поддерживаю.
А ты каким клубом владеешь? Скажи, пусть про тебя напишут.
Antonchik
Antonchik
   76 / 1013
вчера в 19:59
Неужели узаконят подкуп судей фердуном?
cska1948
cska1948
   47 / 1013
вчера в 18:25
Все функционеры от футбола поддерживают реформу. А кто-нибудь из вас братья-болельщики знает в чём эта самая реформа заключается?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил cska plus
   297 / 1013
вчера в 16:50
Да нет Вилков у газпрома заправляется и возит Гинера😁😂😂
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   297 / 1013
вчера в 16:49
Почему русского не поставят,неужели нет своих Иаановых,Петровых,как задолбали .....янцами
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Faustello
   297 / 1013
вчера в 16:48
И посадят армянина на кассе, только там их не хватало нам
Faustello
Faustello
   29 / 1013
вчера в 16:35
Наверное хотят официально закрепить что на каждом стадионе должна быть будка судейской кассы, чтобы уже отойти от серых схем с чемоданами ))
Гавроша
Гавроша
   28 / 1013
вчера в 15:29
Что это за армянско-еврейская реформа? Совсем наш футбол добить хотят?

И кстати, кто все? Я не поддерживаю.
cska plus
cska plus ответил makkie
   6 / 1013
вчера в 15:11
Реформы назрели уже давно. Но непонятно, как они собираются бороться с такими "авторитетами" как Вилков? Этот идейный, его работодатель всем известен, косячит при любом главе судейского комитета. Таких отлучать от футбола нужно. Пусть охранником парковки идет или сторожем!
Он и так заправщиком у федуна работает в свободное от футбола время.
cska plus
cska plus
   6 / 1013
вчера в 15:10
Понятно, что федун поддержал они все его карманные людишки.
wingback
wingback
   188 / 1013
вчера в 14:59
Вести борьбу с судейками-хряками втихаря назначили свиного ашота...
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1013
вчера в 14:42
Похоже они там зарплату себе реформируют, потому и затаились!?!
beefs
beefs
   124 / 1013
вчера в 14:37
Реформы хороши, но в тайне...
makkie
makkie
   8 / 1013
вчера в 14:34
Реформы назрели уже давно.
Но непонятно, как они собираются бороться с такими "авторитетами" как Вилков? Этот идейный, его работодатель всем известен, косячит при любом главе судейского комитета.

Таких отлучать от футбола нужно. Пусть охранником парковки идет или сторожем!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   14 / 1013
вчера в 14:26
Так фидун ещё никогда не палился. =)
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