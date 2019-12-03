Федун: «Все поддерживают судейскую реформу, проводимую Хачатурянцем»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о прошедшем сегодня, 3 декабря, совещании по поводу реформы судейства.
Обсуждали судейскую реформу. Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать.
«Спартак» — «Зенит»? Без комментариев.
Напомним, что в ноябре, на пост главы судейского комитета РФС был назначен Ашот Хачатурянц, сменивший на этой должности Николая Левникова.
И кстати, кто все? Я не поддерживаю.
И кстати, кто все? Я не поддерживаю.
Но непонятно, как они собираются бороться с такими "авторитетами" как Вилков? Этот идейный, его работодатель всем известен, косячит при любом главе судейского комитета.
Таких отлучать от футбола нужно. Пусть охранником парковки идет или сторожем!
Но непонятно, как они собираются бороться с такими "авторитетами" как Вилков? Этот идейный, его работодатель всем известен, косячит при любом главе судейского комитета.
Таких отлучать от футбола нужно. Пусть охранником парковки идет или сторожем!