Салах и Обамеянг - среди 10 претендентов на титул игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола опубликовала финальный список номинантов на титул игрока года. В него вошли 10 кандидатов: форварды «Ливерпуля» и , нападающий «Арсенала» , голкипер и полузащитник «Аякса» и соответственно, хавбек «Милана» , защитник «Наполи» , форвард «Шанхай Шеньхуа» , нападающий «Манчестер Сити» , форвард «Эсперанса» Юсеф Белайли.

