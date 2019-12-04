Салах и Обамеянг - среди 10 претендентов на титул игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола опубликовала финальный список номинантов на титул игрока года. В него вошли 10 кандидатов: форварды «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане, нападающий «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянг, голкипер и полузащитник «Аякса» Андре Онана и Хаким Зийех соответственно, хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер, защитник «Наполи» Калиду Кулибали, форвард «Шанхай Шеньхуа» Одион Игало, нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез, форвард «Эсперанса» Юсеф Белайли.
3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019
The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝
Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN
Последние два года лучшим признавался Салах.
Можно подумать только к Франции примазываются))) Германия, Швеция, Швейцария,Голандия, Бельгия кого я еще забыл?)
Можно подумать только к Франции примазываются))) Германия, Швеция, Швейцария,Голандия, Бельгия кого я еще забыл?)