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Салах и Обамеянг - среди 10 претендентов на титул игрока года в Африке

сегодня, 18:12

Африканская конфедерация футбола опубликовала финальный список номинантов на титул игрока года. В него вошли 10 кандидатов: форварды «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане, нападающий «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянг, голкипер и полузащитник «Аякса» Андре Онана и Хаким Зийех соответственно, хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер, защитник «Наполи» Калиду Кулибали, форвард «Шанхай Шеньхуа» Одион Игало, нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез, форвард «Эсперанса» Юсеф Белайли.

Последние два года лучшим признавался Салах.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   578 / 1017
сегодня в 20:03
И да по поводу африканцев во Франции как один умнеГ тут написал.
Можно подумать только к Франции примазываются))) Германия, Швеция, Швейцария,Голандия, Бельгия кого я еще забыл?)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   578 / 1017
сегодня в 19:59
Мане и только Мане, заслужил!!!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   288 / 1017
сегодня в 19:08
Мой фааорит Садио Мане 🔥
Cympak-05
Cympak-05 ответил 311
   476 / 1017
сегодня в 18:54
Марез выиграл каф забил в финале. Взял четыре трефов с МС
Cympak-05
Cympak-05
   476 / 1017
сегодня в 18:53
Мане или Марез. Ещё конечно можно отметить и Онану
Y N W A.
Y N W A. ответил Alex12357
   77 / 1017
сегодня в 18:40
Что ты несешь?
Ruslik1982
Ruslik1982
   170 / 1017
сегодня в 18:39
борьба за приз Золотая связка бананов
Alex12357
Alex12357
   825 / 1017
сегодня в 18:34
Вот это правильно ,заберите туда ,Мане,Бензема,МБаппе и других Африканцев примазовшихся к Франции.
311
311
   360 / 1017
сегодня в 18:23
Мане возьмет этот золотой банан!)
КЭТиК
КЭТиК
   298 / 1017
сегодня в 18:22
Никто и не сомневался.
STVA 1
STVA 1
   67 / 1017
сегодня в 18:16
Достойные ...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 1017
сегодня в 18:16
Салах точно мимо
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