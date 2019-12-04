Сафонов и Шапи получили премию «Первая пятёрка»

Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии ДФЛ «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.
Игроки набрали по 300 баллов и впервые в истории премии единый победитель не был определён. Третье место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193).
Напомним, что в прошлом году лауреатом премии «Первая пятерка» стал хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов.
Игнатьева и Сулейманова если бабками не испортят, тоже далеко пойдут.
Игнатьева и Сулейманова если бабками не испортят, тоже далеко пойдут.