Сафонов и Шапи получили премию «Первая пятёрка»

сегодня, 14:04

Футболисты «Краснодара» и стали победителями премии ДФЛ «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

Игроки набрали по 300 баллов и впервые в истории премии единый победитель не был определён. Третье место занял полузащитник ЦСКА (193).