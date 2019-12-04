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Сафонов и Шапи получили премию «Первая пятёрка»

сегодня, 14:04

Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии ДФЛ «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

Игроки набрали по 300 баллов и впервые в истории премии единый победитель не был определён. Третье место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193).

Напомним, что в прошлом году лауреатом премии «Первая пятерка» стал хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   633 / 1001
сегодня в 15:35
Мотя - молодец. А вот Шапи - в последних играх на него никто не играет, не отдаёт передач... Ни в сборной, ни в команде. Говорит о многом.
wingback
wingback
   187 / 1001
сегодня в 15:34
за достижения в ЛЧ свиньи получили премию Первая Семёрка...
Footbolista
Footbolista
   4 / 1001
сегодня в 15:27
Этот приз коням надо было вручить после лудогорца...
Виссарионович
Виссарионович
   31 / 1001
сегодня в 15:12
Молодцы.
Игнатьева и Сулейманова если бабками не испортят, тоже далеко пойдут.
Шамиль8393
Шамиль8393
   325 / 1001
сегодня в 15:08
Заслуженная награда. Лучшие заслуженно.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   48 / 1001
сегодня в 14:57
Заслужили.
Sergey Z
Sergey Z
   808 / 1001
сегодня в 14:57
Облякову нужно прибавлять!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   50 / 1001
сегодня в 14:55
Молодцы, растут потихоньку)) Жаль на Евро 2020 не попадут, из-за самодура тренера((
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1001
сегодня в 14:22
Оба заслужили!!!
Groove000
Groove000
   35 / 1001
сегодня в 14:22
Молодцы парни
mihaluch
mihaluch
   64 / 1001
сегодня в 14:21
За Сафоновым ,если серьёзно отнесётся,большое будущее.
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