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Месси благодарит за «Золотой мяч» Острова Кука и Гондурас

вчера, 19:55
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
ван Дейк Вирджил
ван Дейк Вирджил
Защитник

Вирджил ван Дейк лучший в Европе, но остальной мир затащил «Золотой мяч» Лионелю Месси. «Соккер.ру» — о победе благодаря медийности.

Как бы ни восхищались персональные фанаты Лионеля Месси шестым «Золотым мячом» своего кумира, им придется признать, что эта победа достигнута во многом благодаря широкой известности и популярности во всем мире. Ван Дейк, которому в этом с Месси точно не тягаться, выиграл голосование в старушке Европе, к чьим экспертам определенно больше доверия, нежели к господам из Океании, которые вытащили Лионеля на первое место.

Это не шутка. Если бы Океания не участвовала в определении обладателя «Золотого мяча», то Вирджил опередил бы на один балл Лионеля и стал бы первым защитником с момента триумфа Фабио Каннаваро, которому покорился главный индивидуальный трофей в футболе. Я ни в коем случае не против Месси, но в данном случае решила раскрученность имени и количество подписчиков в «Инстаграме», а не футбол. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

На сколько Месси опередил ван Дейка?

На считанные миллиметры. Роналду, Мане и тем более Салах отстали прилично, а вот между защитником «Ливерпуля» и форвардом «Барселоны» развернулась напряженнейшая борьба. Что такое 7 баллов, когда порядок чисел следующий: 686 баллов у Месси, 679 — у ван Дейка? Такого маленького разрыва между претендентами на победу не было с 1996 года, когда немец Маттиас Заммер на один балл опередил бразильца Роналдо.


Чтобы вы понимали, в распоряжении каждого эксперта 15 баллов, которые они распределяли между пятью футболистами: 5 очков за первое место в списке, 1 — за пятое. Таким образом, достаточно поменять мнение одного обладателя права голоса из 193, чтобы Вирджил ван Дейк оказался выше Лионеля Месси. Например, золотое перо Гондураса Франциско Антонио Ривас поставил Лео на первое место, а ван Дейка не посчитал достойным попадания в пятерку. Если бы он поставил на одно из трех первых мест голландца и «забыл» о Месси, то сейчас чествовали бы другого обладателя «Золотого мяча».

Сколько первых мест набрали основные претенденты на «Золотой мяч»?

Большее количество журналистов пожаловали первые места Вирджилу ван Дейку — 69 против 61 у Месси. Объясню, что я имею в виду, когда говорю, что Месси выиграл «Золотой мяч» благодаря своей популярности. Это не попытка напасть на Лео, а банальная констатация факта. Аргентинец, как видите, уступил по количеству первых мест, но даже те люди, которые делали осознанный выбор в пользу ван Дейка или Криштиану Роналду, не забывали о Месси.

И правда, странно составлять пятерку лучших игроков 2019 года и не включить туда Лео, это попахивает бредом, так ведь? Но в той же степени странно не найти места в топ-5 для ван Дейка, однако о голландском защитнике забывали преимущественно в таких странах, как Гондурас, Экваториальная Гвинея, Йемен, Чад, Ливия, Мадагаскар, Мозамбик, Косово и, внимание, жемчужина коллекции — Острова Кука. Месси забыть никак нельзя, ван Дейка — запросто.

Я убежден, что любой адекватный, информированный и объективный эксперт, который следил за футболом в 2019 году, признает, что Месси и ван Дейк провели этот год на высочайшем уровне. Давайте все согласимся с такой размытой формулировкой: и аргентинец, и голландец заслужили место в пятерке лучших футболистов 2019-го. И в подавляющем большинстве листов голосования присутствуют и Лео, и Вирджил. Видно, что люди делают осознанный выбор, отталкиваясь от своего видения футбола и предпочтений, ставя одного выше другого, иногда даже вознося кого-то над ними.

Когда Месси первый, а ван Дейк даже третий или четвертый — нет проблем, нормальный выбор. Но целая россыпь бюллетеней с Месси, но без ван Дейка из стран с «развивающимся футболом» не радует. Причем речь не о единичных случаях — такое всегда бывает, а о полноценной тенденции, которая подчеркивает, что голландец недобрал баллов из-за того, что его мало знают на Островах Кука, в отличие от Месси. Вирджилу банально не хватило хотя бы четвертых и пятых мест от экспертов, в чьи края еще не завезли видеокассеты с полуфиналом «Ливерпуль» — «Барселона» и финалом Лиги чемпионов-2018/19.

За кого голосовали в разных частях света?

Ван Дейк одержал победу с солидным отрывом в Европе — 231 балл против 194 у Месси, выиграл в Азии — 155 на 134, но в остальных частях света победил аргентинец. В Северной Америке Лео набрал 102 балла (против 86 у ван Дейка), в Южной Америке счет 47:39 в пользу хозяина территории. Также Месси выиграл в Африке 187:154, причем здесь ван Дейк уступил еще и своему товарищу по «Ливерпулю» Садио Мане.

И, наконец, решающий рывок к «Золотому мячу» Лео сделал благодаря лояльности журналистов из Океании, которые дали ему преимущество «+8» (22 на 14). Учитывая, что в общем зачете Месси опередил ван Дейка на 7 очков, именно победу в Океании можно считать решающей. Голосовали представители таких прекрасных футбольных стран, как Острова Кука, Фиджи, Тонга, Папуа — Новая Гвинея, Вануату, Соломоновы острова…

Кто составил самую оригинальную пятерку?

Выделился Хазиф Марикар из Шри-Ланки, который в свою пятерку не включил ни Месси, ни ван Дейка, ни Роналду. Топ-5 от Марикара: Александер-Арнольд, Обамеянг, Гризманн, Левандовски, тер Штеген. На самом деле, этот дядя отличается не первый год: в 2018-м он поставил на первое место Азара, а в 2017-м — Бонуччи. Вот и пойми, в чем дело. То ли мистер Хазиф — толстенький тролль, то ли у него оригинальный взгляд на футбол, то ли он фанат крикета, а за футболистов голосует по энике-бенике, потому что однажды проиграл спор редактору.

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Все комментарии
Ros S
Ros S ответил Evgeny Moreman
   600 / 1004
сегодня в 12:20
Вот только ЗМ дают не команде, а игроку, как я и написал в Ливерпуле героев было много,а в Барселоне он один
Ros S
Ros S
   600 / 1004
сегодня в 12:19
В Ливерпуле героев было много (по нарастающей) Салах Мане Алиса ВВД, Фирмино ещё травмирован был, у Барсы же Месси все делал как в полузащите так и в атаке(лучший ассистент, лучший бомбардир), про Роналду думаю говорить нет особого смысла, парень слил гонку в сериале дедуле из середняка, он даже награды лучшего в сериАле не заслужил, но как написал автор этой статьи - подписчики и раскрученность помогли ему быть в тройке...
Стеллс
Стеллс ответил Evgeny Moreman
   235 / 1004
сегодня в 12:17
Ливерпуль своей игрой заслужил ЗМ ,Мане и Салах получше в этом сезоне отыграли,отодрали Барсу так ,что Гном только скулил,самое смешное что усилий Мане и Салаха не потребовалось
В каком мире вы живёте?выражаясь вашим языком,Ливерпуль отодрали на Камп Ноу в сухую.Камбэки они такие,сначала дерут тебя,а потом ты пытаешься отодрать его,всё это в вашем лексиконе и понимании.Так и ходите отодранные.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответил bonek
   708 / 1004
сегодня в 12:06
шапито , это когда ван дейка специально раскручивают
Ливерпуль своей игрой заслужил ЗМ ,Мане и Салах получше в этом сезоне отыграли,отодрали Барсу так ,что Гном только скулил,самое смешное что усилий Мане и Салаха не потребовалось
Valerii
Valerii ответил Ros S
   348 / 1004
сегодня в 11:54
По логике автора ЗМ должен всегда получать Роналду(у него в инсте подписчиков куда больше)
да, и пресс лучше.
Valerii
Valerii ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
   348 / 1004
сегодня в 11:53
Голы с пенальти в 2019 году: мося - 8 Роналду - 8 Не надоело про пеночки рассказывать?))за последние сезоны аргентинец их больше других исполняет
Не смеши, Симеоне всегда говорил ...после проигранных встреч с барсой ... играл бы сегодня Месси за Атлетико то выиграли бы мы. Что ?!!! Марадона сказал что криро лучше Месси ?!!! Сказки не пробовал писать ? Попробуй. должно получиться.
fekir-1111
fekir-1111 ответил Valerii
   688 / 1004
сегодня в 11:50
    Valerii
    Valerii ответил shlifen
       348 / 1004
    сегодня в 11:47
    Ну за него не знаю, а я обе игры смотрел - и ни разу Месси один-в-один Ван Дейка не обыграл (что разумеется будет исправлено в будущем - непроходимых нет). Месси возможно величайший футболист этого поколения, но мяч дают за минувший год, а в нем Месси как мы видим из трофеев взял лишь ЛЛ и забил 50+ голов (но за голы дают Золотую бутсу). Напомню что Роналду в 2013 получил ЗМ не выиграв ничего и забив 50+ голов. Тот мяч всеми адекватными людьми считается не справедливым, почему здесь другой подход? Потому что это Месси? =)) P. S. Если бы мяч получил бы Аллисон/Ван Дейк /Мане - разве это бы приуменьшило величие Месси как игрока? Нисколько. Но продемонстрировало бы роль и других позиций в футболе, и других клубов кроме Реала и Барсы (а то за 14 лет ЗМ брали либо из этих клубов, либо игроки которые туда переходили (Кака, Каннаваро)... При этом, я конечно не говорю что Месси плохо отыграл, просто сложно поверить что представители экзотических стран реально следили за соревнованиями в Европе =)) Так то сборная команда "полиции Аргентины" думаю без проблем накидает охапку голов условным Фиджи или Вануату, для которых футбол скорее экзотика =))
    У тебя дворовое понимание футбола. Один в один нужды не было обыгрывать, а если бы понадобилось то 10 из 10 раз и сидел бы ван дейк на пятой точке как Боатенг когда то из Баварии. А теперь подробно. Ван Дайк отвечает за всю оборону ливерных играя последнего заща. Ван Дайк и весь ливер был обыгран 7 семь раз минимум в двух играх. Это три гола забитых. И четыре не забитых. Четыре гола это когда Месси выводил партнеров 1 в1 Алиссоном отыграв и Ван Дайка и весь ливер вместе с ним , ибо, если игрок барсы остается один перед вратарем ливерных это значит весь ливер отыгран, отыгран голевым пасом Месси. Поэтому то что не забили еще четыре ливерным заслуга не Ван Дайка. В Первой игре на последней доп минуте Месси укладывает под ноги трех защитников ливера и отдает дембеле примерно на точку которому осталось только попасть в ворота, но что сделал дембеле это НЕЧТО. И еще в ответке три таких момента. На 18минуте от Месси пас на коутиньо и тот тоже бездарно пробивает слабо и в руки вратарю. На последней минуте первого тайма так же Суарес не забивает после паса Месси и во втором Альба тоже после паса Месси. Я вижу здесь проблемы с исполнением. Был бы Неймар то все четыре момента были бы голами. Но ...бы... в футболе не считается. Можно сказать что Алиссон вытащил, но там не было супер сейвов. Все удары в него. хотя выбрать правильную позицию это тоже мастерство. Вот и выбирай кто герой противостояния. Месси ? Партнеры его не забившие ? Алиссон ? Но точно не Ван Дейк. И уж не Мане с Салахом , этих героев не видно было. И если все таки выбирать из Ливерпуля то я считаю это Алиссон.
    гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
    гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил Valerii
       423 / 1004
    сегодня в 11:38
      Ros S
      Ros S
         600 / 1004
      сегодня в 11:31
      По логике автора ЗМ должен всегда получать Роналду(у него в инсте подписчиков куда больше)
      гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
      гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил носатый физрук
         423 / 1004
      сегодня в 11:22
      Голы с пенальти в 2019 году:
      мося - 8
      Роналду - 8

      Не надоело про пеночки рассказывать?))за последние сезоны аргентинец их больше других исполняет
      Valerii
      Valerii ответил shlifen
         348 / 1004
      сегодня в 10:52
      Кстати хорошая схема для основы, но боюсь Франс футбол так и будет спрашивать "футбольных карликов" когда голос Сан Марино или Вануату равен голосам Испании/Германии/Италии и т.д. Я бы просто вводил коэффициент поправки страны/чемпионата (как при определении Золотой бутсы) - который был бы привязан скажем к позиции сборной в рейтинге ФИФА. Тогда бы голос условных топ-30 с конца влиял бы на 5%, а голоса сборных из топ-30 на вершине - скажем на 30-40% =))
      Да, как вариант. Я же сказал что можно взять за основу или базу. Можно на уровне сборных проводить такой опрос. но сборники будут за своих голосовать.. А это три лучших команды, а что бы не голосовали за своих то от команды по итогам внутреннего голосования один ответ.
      Valerii
      Valerii ответил Барсаглор
         348 / 1004
      сегодня в 10:47
      Посмотри на игру Реала без Рона!НАДЕЮСЬ ЧТО РЕАЛ НАЙДЕТ СВОЮ ИГРУ!
      Я то смотрю. это ты походу не смотришь. Реал на первом месте в ЛЛ и Бензема лучший голеодор. Думаешь рон тащил реал ?. Реал и до рона был топ и после будет. Это реал тащил рона. Вон смотри его игру в Юве. Индивидуально ноль. Или это он наконец то Юве сделал Чемпионами италии? А если ты за прошлый сезон, то не будь наивен. После трех побед В ЛЧ это нормальный спад. Любая команда может себе позволить. Но Реал это Реал. Смотри что сейчас.
      fekir-1111
      fekir-1111 ответил Valerii
         688 / 1004
      сегодня в 10:45
      Не смеши народ от понимания футболе.на ветке малолетки сидят и спорят кто лучше.кристина в юве перебрался половина сливочных теперь там.а может и ты сбежал с коробля.
      shlifen
      shlifen ответил Valerii
         185 / 1004
      сегодня в 08:40
      Кстати хорошая схема для основы, но боюсь Франс футбол так и будет спрашивать "футбольных карликов" когда голос Сан Марино или Вануату равен голосам Испании/Германии/Италии и т.д. Я бы просто вводил коэффициент поправки страны/чемпионата (как при определении Золотой бутсы) - который был бы привязан скажем к позиции сборной в рейтинге ФИФА. Тогда бы голос условных топ-30 с конца влиял бы на 5%, а голоса сборных из топ-30 на вершине - скажем на 30-40% =))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Ruslan3132
         17 / 1004
      сегодня в 08:40
      Медийность. У Мане она отсутствует, а Ван Дейк сам себя сделал и сделал Ливерпуль мощью
      shlifen
      shlifen ответил Ruslan3132
         185 / 1004
      сегодня в 08:33
      Это очередное доказательство странной системы голосования, ведь Рамос забивал кучу важных мячей, а Золотые Мячи получал Роналду за успехи всей команды... За "десиму" уж точно должен был получать Рамос, а не Роналду... Но не справедливость прошлого, не должна служить оправданием несправедливости будущего... Что ж теперь вообще ЗМ не вручать защитникам, раз Рамосу не дали?? =)))
      shlifen
      shlifen ответил Valerii
         185 / 1004
      сегодня в 08:28
      Ну за него не знаю, а я обе игры смотрел - и ни разу Месси один-в-один Ван Дейка не обыграл (что разумеется будет исправлено в будущем - непроходимых нет). Месси возможно величайший футболист этого поколения, но мяч дают за минувший год, а в нем Месси как мы видим из трофеев взял лишь ЛЛ и забил 50+ голов (но за голы дают Золотую бутсу). Напомню что Роналду в 2013 получил ЗМ не выиграв ничего и забив 50+ голов. Тот мяч всеми адекватными людьми считается не справедливым, почему здесь другой подход? Потому что это Месси? =))

      P. S. Если бы мяч получил бы Аллисон/Ван Дейк /Мане - разве это бы приуменьшило величие Месси как игрока? Нисколько. Но продемонстрировало бы роль и других позиций в футболе, и других клубов кроме Реала и Барсы (а то за 14 лет ЗМ брали либо из этих клубов, либо игроки которые туда переходили (Кака, Каннаваро)... При этом, я конечно не говорю что Месси плохо отыграл, просто сложно поверить что представители экзотических стран реально следили за соревнованиями в Европе =)) Так то сборная команда "полиции Аргентины" думаю без проблем накидает охапку голов условным Фиджи или Вануату, для которых футбол скорее экзотика =))
      Groove000
      Groove000
         40 / 1004
      сегодня в 08:03
      7 баллов это, конечно, очень мало
      ES ES
      ES ES ответил bonek
      сегодня в 07:52
      автор статьи, обыкновенный поклонник ван дейка
      Скорее всего персофан Ван Дайвера ;-))
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник ответил Ruslan3132
         241 / 1004
      сегодня в 03:50
      блин далеко не поклонник Месси. Но объясни мне, Чем Ван Дейк заслужил ЗМ больше Мане, Салаха или Алиссона? Ошибка Ливерпуля, что поставили на Ван Дейка ) Был бы Мане, мне кажется, он бы выиграл у Месси )) он и осенью хорош ) п.с. Я бы Клоппу дал ЗМ )) за игру его команды в АПЛ и ЛЧ прошлого сезона. Да и этого. п.п.с. Если вы так кричите за Ван Дейка, то Рамос давно должен был хапнуть пару ЗМ. Особенно в 2014. Не видел.
      Без ВВД ЛФК-обычный клуб из топ-4, без претензий на доминирование в АПЛ и лч.
      Барсаглор
      Барсаглор ответил Valerii
         563 / 1004
      сегодня в 02:42
      Если бы выбирали действительно профессионлы такие как Рауль Ван Бастен Ван Нистелрой Гути РонплдО , Гиггс Бекхем Мальдини Пирло Линикер, Платини Эфенберг ,Рональдиньо Этоо и многие другие подобного уровня, то это было бы самый объективный выбор, И тогда без сомнения в этом году Месси был намного впереди, Ван Дайк зымыкал пятерку а криро в лучшем случае второй десяток. Из всех вышеперечисленных звезд ни один никогда не сказал что криро лучше Месси . Представить что одноклубник Месси , например Хави, сказал что криро лучше чем Месси. Кто нибудь может себе такое представить.?!!! А бывшие партнеры криро по Реалу и МЮ уже давно и открыто говорят что Месси лучше криро. что Месси лучший в мире, что Месси лучший в истории футбола. А уж нейтральные или партнеры Месси и подавно. Криро ушли из Реала и больше ни одного голоса оттуда з криро не слышно. За криро только португалы понятно почему ну и российские болельщики, но эти от высокого понимания футбола.
      Посмотри на игру Реала без Рона!НАДЕЮСЬ ЧТО РЕАЛ НАЙДЕТ СВОЮ ИГРУ!
      амурец
      амурец
         182 / 1004
      сегодня в 02:03
      молодец автор все правильно написал
      ATG
      ATG
         387 / 1004
      сегодня в 01:55
      Ок, Гондурас за Месси. А как насчёт Сан Марино, Мальта, Гибралтары? Эти страны намного хуже чем Гондурас в рейтинге сборных. И не чем не лучше чем те что в статье
      Nazi
      Nazi
         345 / 1004
      сегодня в 01:38
      Интересно как Франс Футбол давал ЗМ раньше? Тоже Вануату и Папуа спрашивали, или сами в редакции думали. Если кто в курсе ответьте пожалуйста.
      Медив
      Медив ответил Ruslan3132
         157 / 1004
      вчера в 23:49
      блин далеко не поклонник Месси. Но объясни мне, Чем Ван Дейк заслужил ЗМ больше Мане, Салаха или Алиссона? Ошибка Ливерпуля, что поставили на Ван Дейка ) Был бы Мане, мне кажется, он бы выиграл у Месси )) он и осенью хорош ) п.с. Я бы Клоппу дал ЗМ )) за игру его команды в АПЛ и ЛЧ прошлого сезона. Да и этого. п.п.с. Если вы так кричите за Ван Дейка, то Рамос давно должен был хапнуть пару ЗМ. Особенно в 2014. Не видел.
      Сравни результаты Ливерпуля с ван Дейком и без, если влом копаться в стате.
      П.С. Ну на один мяч Рамос, наверное, наиграл
      Медив
      Медив ответил Правдин Семён
         157 / 1004
      вчера в 23:48
      Всё верно! За награду лучшему футболисту Мира не должны голосовать какие-то там острова и Океания в целом. Разве они являются частью планеты Земля? И эксперты из Европы вызывают "определенно больше доверия",не то что всякие там африканцы и австралийские аборигены. Они же футбол только по радио слушают и то,когда ветра нет. Живут там себе в джунглях, да? Жаль,что рабство отменили,а то сидели бы себе на плантациях и не вякали. Р.S. О том, что Ван Дейк тоже достоин спору нет.
      Если они добьются успеха в футболе, пусть голосуют
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответил Ruslan3132
         59 / 1004
      вчера в 23:40
      Вот тут соглашусь.
      У Ливерпуля действительно Мане лучший, не понимаю почему его нет в тройке..
      Ruslan3132
      Ruslan3132 ответил 25процентный клоун
         146 / 1004
      вчера в 23:21
      Браво автор, Браво. Дейк первый для адекватных, для остальных мечты
      блин далеко не поклонник Месси. Но объясни мне, Чем Ван Дейк заслужил ЗМ больше Мане, Салаха или Алиссона? Ошибка Ливерпуля, что поставили на Ван Дейка ) Был бы Мане, мне кажется, он бы выиграл у Месси )) он и осенью хорош )
      п.с. Я бы Клоппу дал ЗМ )) за игру его команды в АПЛ и ЛЧ прошлого сезона. Да и этого.
      п.п.с. Если вы так кричите за Ван Дейка, то Рамос давно должен был хапнуть пару ЗМ. Особенно в 2014. Не видел.
      Valerii
      Valerii ответил Roman73
         348 / 1004
      вчера в 23:16
      Я выскажу , казалось бы два противоречивых мнения. 1) Месси заслужил Золотой Мяч нынешнего года. 1) Золотой мяч этого года можно было отдать кому -нибудь другому, Манэ, Алиссону или Ван-Дейку. Возьмём Месси этого года, без предыстории, без остальных пяти мячей. Барса зависит от Месси больше, чем Ливерпуль отдельно от Манэ, Ван-Дейка или Алиссогна. Оценивется совокупность выступлении игрока в чемпионате , в еврокубках, за сборную. суммарные достижения претендентов в трёх соревнованиях сравнимы. Качество игры, субъективный критерий, но качество всё -таки можно оценить. присуждают же Оскара не по силе голоса и не по кассовым сборам фильма. Футбол --зрелище и красота игры не на последнем месте, люди идут на футбол или включают телевизор по субботам чтобы посмотреть красивую игру , финты дриблинг, красивые удары, гениальные решения., мужественную борьбу. С этим у Лео и и остальных претендентов всё в порядке,. Ну и статистика, люди наверное, считал количество сейвов, отборов, выигранных единоборств, голов . В этом году нам повезло ,было несколько почти равных претендентов на Мяч, Манэ, Алиссон, Ван-Дейк, Месси славно поработали. Осенью сильнее других выглядит Левандовски, пожелаем ему хорошей охоты весной. Мяч получил Месси , видит бог , у Мяча были и послабее обладатели , чем Лео в этом году. Я бы отдал Мяч -Манэ, за характер, отдачу, свирепость и мастерство , и ещё чтобы был , или Алиссону, заслуга Алиссона, что Ливерпуль прошёл Барсу в полуфинале. Месси ни разу не обыграл Ван-Дейка, это правда и можно было Мяч отдать защитнику, но Лео обыграл всех остальных и забил Ливерпулю два гола. Клинсман, Бергкамп, Иньеста, Хави, с десяток футболистов были достойны, но так и не получили Мяч. И это неправильно 11 мячей отдать двоим и не заметить заслуги других достойных.
      Месси ни разу не обыграл вандейка ? игры то смотрел ? смотрел и не видел ?
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