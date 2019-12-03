Месси благодарит за «Золотой мяч» Острова Кука и Гондурас

вчера, 19:55

Вирджил ван Дейк лучший в Европе, но остальной мир затащил «Золотой мяч» Лионелю Месси. «Соккер.ру» — о победе благодаря медийности.

Как бы ни восхищались персональные фанаты Лионеля Месси шестым «Золотым мячом» своего кумира, им придется признать, что эта победа достигнута во многом благодаря широкой известности и популярности во всем мире. Ван Дейк, которому в этом с Месси точно не тягаться, выиграл голосование в старушке Европе, к чьим экспертам определенно больше доверия, нежели к господам из Океании, которые вытащили Лионеля на первое место.

Это не шутка. Если бы Океания не участвовала в определении обладателя «Золотого мяча», то Вирджил опередил бы на один балл Лионеля и стал бы первым защитником с момента триумфа Фабио Каннаваро, которому покорился главный индивидуальный трофей в футболе. Я ни в коем случае не против Месси, но в данном случае решила раскрученность имени и количество подписчиков в «Инстаграме», а не футбол. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

На сколько Месси опередил ван Дейка?

На считанные миллиметры. Роналду, Мане и тем более Салах отстали прилично, а вот между защитником «Ливерпуля» и форвардом «Барселоны» развернулась напряженнейшая борьба. Что такое 7 баллов, когда порядок чисел следующий: 686 баллов у Месси, 679 — у ван Дейка? Такого маленького разрыва между претендентами на победу не было с 1996 года, когда немец Маттиас Заммер на один балл опередил бразильца Роналдо.

Опубликованы протоколы голосования за «Золотой мяч». Ван Дейк отстал от Месси всего на 7 баллов... https://t.co/UCc0dATFqV pic.twitter.com/vCMTRQBSSF — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 3 декабря 2019 г.

Чтобы вы понимали, в распоряжении каждого эксперта 15 баллов, которые они распределяли между пятью футболистами: 5 очков за первое место в списке, 1 — за пятое. Таким образом, достаточно поменять мнение одного обладателя права голоса из 193, чтобы Вирджил ван Дейк оказался выше Лионеля Месси. Например, золотое перо Гондураса Франциско Антонио Ривас поставил Лео на первое место, а ван Дейка не посчитал достойным попадания в пятерку. Если бы он поставил на одно из трех первых мест голландца и «забыл» о Месси, то сейчас чествовали бы другого обладателя «Золотого мяча».

Сколько первых мест набрали основные претенденты на «Золотой мяч»?

Большее количество журналистов пожаловали первые места Вирджилу ван Дейку — 69 против 61 у Месси. Объясню, что я имею в виду, когда говорю, что Месси выиграл «Золотой мяч» благодаря своей популярности. Это не попытка напасть на Лео, а банальная констатация факта. Аргентинец, как видите, уступил по количеству первых мест, но даже те люди, которые делали осознанный выбор в пользу ван Дейка или Криштиану Роналду, не забывали о Месси.

И правда, странно составлять пятерку лучших игроков 2019 года и не включить туда Лео, это попахивает бредом, так ведь? Но в той же степени странно не найти места в топ-5 для ван Дейка, однако о голландском защитнике забывали преимущественно в таких странах, как Гондурас, Экваториальная Гвинея, Йемен, Чад, Ливия, Мадагаскар, Мозамбик, Косово и, внимание, жемчужина коллекции — Острова Кука. Месси забыть никак нельзя, ван Дейка — запросто.

Я убежден, что любой адекватный, информированный и объективный эксперт, который следил за футболом в 2019 году, признает, что Месси и ван Дейк провели этот год на высочайшем уровне. Давайте все согласимся с такой размытой формулировкой: и аргентинец, и голландец заслужили место в пятерке лучших футболистов 2019-го. И в подавляющем большинстве листов голосования присутствуют и Лео, и Вирджил. Видно, что люди делают осознанный выбор, отталкиваясь от своего видения футбола и предпочтений, ставя одного выше другого, иногда даже вознося кого-то над ними.

Когда Месси первый, а ван Дейк даже третий или четвертый — нет проблем, нормальный выбор. Но целая россыпь бюллетеней с Месси, но без ван Дейка из стран с «развивающимся футболом» не радует. Причем речь не о единичных случаях — такое всегда бывает, а о полноценной тенденции, которая подчеркивает, что голландец недобрал баллов из-за того, что его мало знают на Островах Кука, в отличие от Месси. Вирджилу банально не хватило хотя бы четвертых и пятых мест от экспертов, в чьи края еще не завезли видеокассеты с полуфиналом «Ливерпуль» — «Барселона» и финалом Лиги чемпионов-2018/19.

За кого голосовали в разных частях света?

Ван Дейк одержал победу с солидным отрывом в Европе — 231 балл против 194 у Месси, выиграл в Азии — 155 на 134, но в остальных частях света победил аргентинец. В Северной Америке Лео набрал 102 балла (против 86 у ван Дейка), в Южной Америке счет 47:39 в пользу хозяина территории. Также Месси выиграл в Африке 187:154, причем здесь ван Дейк уступил еще и своему товарищу по «Ливерпулю» Садио Мане.

И, наконец, решающий рывок к «Золотому мячу» Лео сделал благодаря лояльности журналистов из Океании, которые дали ему преимущество «+8» (22 на 14). Учитывая, что в общем зачете Месси опередил ван Дейка на 7 очков, именно победу в Океании можно считать решающей. Голосовали представители таких прекрасных футбольных стран, как Острова Кука, Фиджи, Тонга, Папуа — Новая Гвинея, Вануату, Соломоновы острова…

Кто составил самую оригинальную пятерку?

Выделился Хазиф Марикар из Шри-Ланки, который в свою пятерку не включил ни Месси, ни ван Дейка, ни Роналду. Топ-5 от Марикара: Александер-Арнольд, Обамеянг, Гризманн, Левандовски, тер Штеген. На самом деле, этот дядя отличается не первый год: в 2018-м он поставил на первое место Азара, а в 2017-м — Бонуччи. Вот и пойми, в чем дело. То ли мистер Хазиф — толстенький тролль, то ли у него оригинальный взгляд на футбол, то ли он фанат крикета, а за футболистов голосует по энике-бенике, потому что однажды проиграл спор редактору.