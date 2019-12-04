Месси сообщил, что был обеспокоен из-за пятого «Золотого мяча» Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью France Football заявил, что был обеспокоен, когда форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнялся с ним по количеству выигранных «Золотых мячей» два года назад.
Когда он сравнялся со мной, это немного меня беспокоило.
Также в интервью Месси высказался насчет того, кто является лучшим игроком в истории футбола.
Честно говоря, я не знаю, кто лучший игрок в истории.
Накануне Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере и вновь обошел Криштиану Роналду, который пять раз становился обладателем этой награды.
2008 - Моцарт
2009 - Моцарт
2010 - Кариока
2011 - Кариока
2012 - Де Зеув
2013 - Де Зеув
2014 - Кариока
2015 - Ананидзе
2016 - Ананидзе
2017 - Глушаков
2018 - Ананидзе
2019 - Жиго
p.s. а так конечно список у тебя адекватный!
2008 - Моцарт
2009 - Моцарт
2010 - Кариока
2011 - Кариока
2012 - Де Зеув
2013 - Де Зеув
2014 - Кариока
2015 - Ананидзе
2016 - Ананидзе
2017 - Глушаков
2018 - Ананидзе
2019 - Жиго
p.s. а так конечно список у тебя адекватный!
Он то себя лучшим считает.
Он то себя лучшим считает.
А в 2010-м году Иньеста достоин не меньше Снейдера, хотя, можно согласиться и со Снейдером, но тогда Иньеста заслужил в 2012-м году, а не Роналду.
А в 2010-м году Иньеста достоин не меньше Снейдера, хотя, можно согласиться и со Снейдером, но тогда Иньеста заслужил в 2012-м году, а не Роналду.
А по мне вот настоящие обладатели Золотого Мяча:
2008 - Роналду
2009 - Месси
2010 - Снейдер
2011 - Месси
2012 - Роналду (да, да, золото Ла Лиги + бронза ЧЕ)
2013 - Роббен
2014 - Нойер
2015 - Месси
2016 - Роналду
2017 - Роналду
2018 - Роналду
2019 - ван Дейк
Итог: у Роналду 5 мячей, у Месси - 3.
А по мне вот настоящие обладатели Золотого Мяча:
2008 - Роналду
2009 - Месси
2010 - Снейдер
2011 - Месси
2012 - Роналду (да, да, золото Ла Лиги + бронза ЧЕ)
2013 - Роббен
2014 - Нойер
2015 - Месси
2016 - Роналду
2017 - Роналду
2018 - Роналду
2019 - ван Дейк
Итог: у Роналду 5 мячей, у Месси - 3.