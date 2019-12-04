Месси сообщил, что был обеспокоен из-за пятого «Золотого мяча» Роналду

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Нападающий «Барселоны» в интервью France Football заявил, что был обеспокоен, когда форвард «Ювентуса» сравнялся с ним по количеству выигранных «Золотых мячей» два года назад.

Когда он сравнялся со мной, это немного меня беспокоило.

Также в интервью Месси высказался насчет того, кто является лучшим игроком в истории футбола.

Честно говоря, я не знаю, кто лучший игрок в истории.

Накануне Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере и вновь обошел Криштиану Роналду, который пять раз становился обладателем этой награды.