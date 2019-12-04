ГлавнаяНовости

Месси сообщил, что был обеспокоен из-за пятого «Золотого мяча» Роналду

сегодня, 00:18

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью France Football заявил, что был обеспокоен, когда форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнялся с ним по количеству выигранных «Золотых мячей» два года назад.

Когда он сравнялся со мной, это немного меня беспокоило.

Также в интервью Месси высказался насчет того, кто является лучшим игроком в истории футбола.

Честно говоря, я не знаю, кто лучший игрок в истории.

Накануне Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере и вновь обошел Криштиану Роналду, который пять раз становился обладателем этой награды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пике получил премию лучшему игроку Каталонии
Сегодня, 00:05 Комментарии4
Месси благодарит за «Золотой мяч» Острова Кука и Гондурас
Вчера, 19:55Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии45
Мюллер стал кавалером Баварского ордена «За заслуги»
Вчера, 16:49 ФотоКомментарии12
Реакция соцсетей на шестой «Золотой мяч» Месси
Вчера, 16:00Александр Чистяков в блоге Модный разговорКомментарии14
ОфициальноУмяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
Вчера, 13:15 Комментарии16
Стало известно, за кого голосовала Россия в награде «Золотой мяч»
Вчера, 13:00 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   113 / 1011
сегодня в 01:58
Когда конкурент пачками забивает с оффсайдов и липовых пеналей, плачется в кабинетах чтоб продлили голосование, закатывает истерики и грозится уйти из Мадрида, ежели перес не нагреет шары и не проплатит победу в ЛЧ и ЗМ, то это определённо может обеспокоить кого угодно...
амурец
амурец ответил faneng
   231 / 1011
сегодня в 01:55
Он гнилой человек, но, в отличие от Роналду, хитрее это скрывает. А по мне вот настоящие обладатели Золотого Мяча: 2008 - Роналду 2009 - Месси 2010 - Снейдер 2011 - Месси 2012 - Роналду (да, да, золото Ла Лиги + бронза ЧЕ) 2013 - Роббен 2014 - Нойер 2015 - Месси 2016 - Роналду 2017 - Роналду 2018 - Роналду 2019 - ван Дейк Итог: у Роналду 5 мячей, у Месси - 3.
согласен с высказыванием о Месси, но в распределении ЗМ поспорил
Jake Sully
Jake Sully ответил faneng
   70 / 1011
сегодня в 01:49
Он гнилой человек, но, в отличие от Роналду, хитрее это скрывает. А по мне вот настоящие обладатели Золотого Мяча: 2008 - Роналду 2009 - Месси 2010 - Снейдер 2011 - Месси 2012 - Роналду (да, да, золото Ла Лиги + бронза ЧЕ) 2013 - Роббен 2014 - Нойер 2015 - Месси 2016 - Роналду 2017 - Роналду 2018 - Роналду 2019 - ван Дейк Итог: у Роналду 5 мячей, у Месси - 3.
недавно общался с одним спартачом он считает что...

2008 - Моцарт
2009 - Моцарт
2010 - Кариока
2011 - Кариока
2012 - Де Зеув
2013 - Де Зеув
2014 - Кариока
2015 - Ананидзе
2016 - Ананидзе
2017 - Глушаков
2018 - Ананидзе
2019 - Жиго

p.s. а так конечно список у тебя адекватный!
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Да ладно вам
сегодня в 01:48
В 2015-м, как по мне, так лучшим был Неймар. Хотя, это был сезон, когда всё трио МСН блистало и выделить одного очень трудно. А в 2010-м году Иньеста достоин не меньше Снейдера, хотя, можно согласиться и со Снейдером, но тогда Иньеста заслужил в 2012-м году, а не Роналду.
Роналду чемпион ла лиги 2012 и Бронза ЧЕ, не говоря уже о его голах 40-50...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   584 / 1011
сегодня в 01:47
ЗМ превратили в мерянье пипирками между этими двумя... Хотя все это мерянье, у кого пиструн короче🤦‍♂️
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1011
сегодня в 01:46
Теперь беспокойство Кристину охватит - определенно!!!
Он то себя лучшим считает.
Физручини
Физручини
   425 / 1011
сегодня в 01:18
О нет, его это обеспокоило. Это так интересно (нет)
mangoх12
mangoх12
   29 / 1011
сегодня в 01:18
Нырок заслужил максимум один мячик, остальные позами и нырками. Да и сборная именно благодаря тому что он не играл побеждала
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   23 / 1011
сегодня в 00:41
роналду догонит если всегда будет играть против люксембургов.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил faneng
   8 / 1011
сегодня в 00:35
Он гнилой человек, но, в отличие от Роналду, хитрее это скрывает. А по мне вот настоящие обладатели Золотого Мяча: 2008 - Роналду 2009 - Месси 2010 - Снейдер 2011 - Месси 2012 - Роналду (да, да, золото Ла Лиги + бронза ЧЕ) 2013 - Роббен 2014 - Нойер 2015 - Месси 2016 - Роналду 2017 - Роналду 2018 - Роналду 2019 - ван Дейк Итог: у Роналду 5 мячей, у Месси - 3.
В 2015-м, как по мне, так лучшим был Неймар. Хотя, это был сезон, когда всё трио МСН блистало и выделить одного очень трудно.
А в 2010-м году Иньеста достоин не меньше Снейдера, хотя, можно согласиться и со Снейдером, но тогда Иньеста заслужил в 2012-м году, а не Роналду.
Правдин Семён
Правдин Семён
   305 / 1011
сегодня в 00:34
Это естественно. Желание быть лучшим нормально для человека.
faneng
faneng
   271 / 1011
сегодня в 00:31
Он гнилой человек, но, в отличие от Роналду, хитрее это скрывает.

А по мне вот настоящие обладатели Золотого Мяча:
2008 - Роналду
2009 - Месси
2010 - Снейдер
2011 - Месси
2012 - Роналду (да, да, золото Ла Лиги + бронза ЧЕ)
2013 - Роббен
2014 - Нойер
2015 - Месси
2016 - Роналду
2017 - Роналду
2018 - Роналду
2019 - ван Дейк

Итог: у Роналду 5 мячей, у Месси - 3.
амурец
амурец
   231 / 1011
сегодня в 00:31
Поэтому решил купить себе быстренько 6 ЗМ, а что опыт в этом деле огромный
Drakulа
Drakulа
   100 / 1011
сегодня в 00:24
Ну поэтому тебе подарили очередной липовый мяч за позор в ЛЧ,проигрыш в кубке,и позор со скандалом на КА!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100