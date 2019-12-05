«Ливерпуль» справился с «Эвертоном». Дубль на счету Ориги

сегодня, 01:10

«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 15-го тура АПЛ . Двумя забитыми мячами отметился форвард «красных» .

«Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Лестера» составляет 8 очков.

«Эвертон» снова не смог набрать очки и остался в зоне вылета на 18-й строчке.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Эвертон» - 5:2 (4:2)

Голы: Ориги 6, Шакири 17, Ориги 31, Мане 45, Вейналдум 90 - Кин 21, Ришарлисон 45+3

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд (Гомес 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Шакири, Лаллана (Хендерсон 72), Мане, Ориги (Роберто Фирмино 73)

Главный тренер: Клопп Юрген.

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе (Бернард 35), Холгейт, Кин, Йерри Мина, Динь, Ивоби, Дэвис (Шнейдерлин 72), Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин (Кин 60)

Главный тренер: Силва Марку.

Предупреждения: Александер-Арнольд 27, Ришарлисон 31, Дэвис 67

В другом поединке тура «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (4:1).