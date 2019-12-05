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«Ливерпуль» справился с «Эвертоном». Дубль на счету Ориги

сегодня, 01:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 15-го тура АПЛ. Двумя забитыми мячами отметился форвард «красных» Дивок Ориги.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Лестера» составляет 8 очков.

«Эвертон» снова не смог набрать очки и остался в зоне вылета на 18-й строчке.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Эвертон» - 5:2 (4:2)
Голы: Ориги 6, Шакири 17, Ориги 31, Мане 45, Вейналдум 90 - Кин 21, Ришарлисон 45+3

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд (Гомес 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Шакири, Лаллана (Хендерсон 72), Мане, Ориги (Роберто Фирмино 73)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе (Бернард 35), Холгейт, Кин, Йерри Мина, Динь, Ивоби, Дэвис (Шнейдерлин 72), Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин (Кин 60)
Главный тренер: Силва Марку.

Предупреждения: Александер-Арнольд 27, Ришарлисон 31, Дэвис 67

В другом поединке тура «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (4:1).

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Hoyar
   146 / 992
сегодня в 02:06
В финале при счёте 1:1, прапрапрапра..................внук Рокки ставит пенальти на 96 минуте в пользу кабинета))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan 2
   146 / 992
сегодня в 02:02
Роналду сты4но за кабинет)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan 2
   146 / 992
сегодня в 02:00
Обладатели ЛЧ:
Брюстер 19 лет
Д. Гомес 22
Трент 21
Келлехер 20

Буффон 41/ ЛЧ: 0. Вуахаха
Hoyar
Hoyar
   222 / 992
сегодня в 01:58
Идёт 3020 год, ФИФА и УЕФА решает что все матчи ЛЧ будут судить итальянские судьи. Ювентус наконец выигрывает титул.))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   17 / 992
сегодня в 01:58
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   17 / 992
сегодня в 01:54
tsarskoeselo1984
tsarskoeselo1984
   318 / 992
сегодня в 01:53
2005.
Ливерпуль - ЛЧ
ювентус - Кубок Жоана Гампера (АХАХА, это их последний трофей в Европе!)
Когда даже цска еврокубки берёт, а ты нет

2019
Ливерпуль - ЛЧ
ювентус - Турин
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   17 / 992
сегодня в 01:51
Тук тук
Hoyar
Hoyar
   222 / 992
сегодня в 01:47
Мане крутой игрок, по мне лучший в мире в этом году. Ориги спец по Эвертону, из других можно выделить игру впереди Трента, Шакири и Вейналдума, хотя Ван Дейк, Робертсон не плохо смотрелись, Милнер играл как 15-й юноша, Хендерсон хорошо вошёл в игру, не понравились разве что Лаллана и Ловрен.
tsarskoeselo1984
tsarskoeselo1984
   318 / 992
сегодня в 01:44
2008 год.
Зенит - Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА
Джанлуиджи - Буффон
Аха-ха)
tsarskoeselo1984
tsarskoeselo1984
   318 / 992
сегодня в 01:43
1969 год.
Карпаты Львов - кубок СССР
Дино - Дзофф

Первый титул с ювентусом в 1973, плак плак(((((
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил juvenale
   17 / 992
сегодня в 01:40
Ювентус 30 лет ноль трофеев лч. Хендерсон один трофей лч.
tsarskoeselo1984
tsarskoeselo1984 ответил tsarskoeselo1984
   318 / 992
сегодня в 01:40
Там они с Лечче и СПАЛОМ не справятся

Они бы и 2ю лигу СССР не выиграли, Буковина Черновцы их сильнее
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил tsarskoeselo1984
   146 / 992
сегодня в 01:38
Ювентус- серия Б)
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 992
сегодня в 01:38
Ливерпуль шансов преследователям пока не оставляет!!!
Крупная заслуженная победа!!!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   17 / 992
сегодня в 01:38
    tsarskoeselo1984
    tsarskoeselo1984
       318 / 992
    сегодня в 01:34
    Ливерпуль - АПЛ
    Интер - Серия А
    ювентус - Турин
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил juvenale
       121 / 992
    сегодня в 01:33
    прям таки)))
    Да, я знаю, если Ливерпуль выиграет Лигу, а Юве не выиграет лч, то в некоторых городах произойдет атомный взрыв.
    tsarskoeselo1984
    tsarskoeselo1984 ответил fanliverpoolfan 2
       318 / 992
    сегодня в 01:33
    Ловрен - 1 медаль ЧМ
    Роналду - 0
    Дибала - 0
    Джан - 0
    tsarskoeselo1984
    tsarskoeselo1984
       318 / 992
    сегодня в 01:32
    Зенит проходил Ливерпуль, Рубин и Спартак вничью с ним играли, то есть ювентус рискует оказаться хуже Рубина и поросят))))0)
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       17 / 992
    сегодня в 01:32
    Буффон ноль трофеев лч. Ловрен один.вахахахахаха
    tsarskoeselo1984
    tsarskoeselo1984 ответил juvenale
       318 / 992
    сегодня в 01:31
    Сливали, чтобы со слабым ювентусом встретиться.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил tsarskoeselo1984
       17 / 992
    сегодня в 01:31
    Истину глаголишь.
    tsarskoeselo1984
    tsarskoeselo1984
       318 / 992
    сегодня в 01:28
    С победой, Ливерпуль!
    Если вы вратарю сборной Англии столько отгрузили, то буффон бы вынимал каждую минуту. Ыхыхы)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       146 / 992
    сегодня в 01:28
    Красавцы. Очень рад за Ориги.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       17 / 992
    сегодня в 01:27
    Брюстер резервист Ливерпуля.один трофей лч. А Ювентус ноль.
    juvenale
    juvenale ответил fanliverpoolfan 2
       20 / 992
    сегодня в 01:25
    Да же эвертон вынесит договгрентус если свистун не помешает так чо не надо ля ля
    ну если будет скомина судить или оливер вопросы будут
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       17 / 992
    сегодня в 01:25
      juvenale
      juvenale ответил Steven Gerrard 008
         20 / 992
      сегодня в 01:24
      Второй вратарь Ливерпуля выиграл больше евротрофеев, чем Буффон и Шесны за всю их карьеру вместе взятых. Вуахаха
      может быть второй вратарь чемпион мира)и да у Буффона есть кубок уефа
      juvenale
      juvenale ответил Steven Gerrard 008
         20 / 992
      сегодня в 01:23
      Второй вратарь Ливерпуля выиграл больше евротрофеев, чем Буффон и Шесны за всю их карьеру вместе взятых. Вуахаха
      главное,что джеррард не выиграл чемпионат за 20 лет))) и коньки ему не подарили
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