«Ливерпуль» справился с «Эвертоном». Дубль на счету Ориги

«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 15-го тура АПЛ. Двумя забитыми мячами отметился форвард «красных» Дивок Ориги.
«Ливерпуль» продолжает лидировать в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Лестера» составляет 8 очков.
«Эвертон» снова не смог набрать очки и остался в зоне вылета на 18-й строчке.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Эвертон» - 5:2 (4:2)
Голы: Ориги 6, Шакири 17, Ориги 31, Мане 45, Вейналдум 90 - Кин 21, Ришарлисон 45+3
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд (Гомес 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Шакири, Лаллана (Хендерсон 72), Мане, Ориги (Роберто Фирмино 73)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе (Бернард 35), Холгейт, Кин, Йерри Мина, Динь, Ивоби, Дэвис (Шнейдерлин 72), Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин (Кин 60)
Главный тренер: Силва Марку.
Предупреждения: Александер-Арнольд 27, Ришарлисон 31, Дэвис 67
В другом поединке тура «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (4:1).
Брюстер 19 лет
Д. Гомес 22
Трент 21
Келлехер 20
Буффон 41/ ЛЧ: 0. Вуахаха
Брюстер 19 лет
Д. Гомес 22
Трент 21
Келлехер 20
Буффон 41/ ЛЧ: 0. Вуахаха
Ливерпуль - ЛЧ
ювентус - Кубок Жоана Гампера (АХАХА, это их последний трофей в Европе!)
Когда даже цска еврокубки берёт, а ты нет
2019
Ливерпуль - ЛЧ
ювентус - Турин
Ливерпуль - ЛЧ
ювентус - Кубок Жоана Гампера (АХАХА, это их последний трофей в Европе!)
Когда даже цска еврокубки берёт, а ты нет
2019
Ливерпуль - ЛЧ
ювентус - Турин
Зенит - Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА
Джанлуиджи - Буффон
Аха-ха)
Зенит - Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА
Джанлуиджи - Буффон
Аха-ха)
Карпаты Львов - кубок СССР
Дино - Дзофф
Первый титул с ювентусом в 1973, плак плак(((((
Карпаты Львов - кубок СССР
Дино - Дзофф
Первый титул с ювентусом в 1973, плак плак(((((
Они бы и 2ю лигу СССР не выиграли, Буковина Черновцы их сильнее
Они бы и 2ю лигу СССР не выиграли, Буковина Черновцы их сильнее
Крупная заслуженная победа!!!
Крупная заслуженная победа!!!
Интер - Серия А
ювентус - Турин
Интер - Серия А
ювентус - Турин
Роналду - 0
Дибала - 0
Джан - 0
Роналду - 0
Дибала - 0
Джан - 0
Если вы вратарю сборной Англии столько отгрузили, то буффон бы вынимал каждую минуту. Ыхыхы)
Если вы вратарю сборной Англии столько отгрузили, то буффон бы вынимал каждую минуту. Ыхыхы)