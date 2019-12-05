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«Лестер» обыграл «Уотфорд» благодаря голам во втором тайме

сегодня, 00:30
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«Лестер» победил «Уотфорд» в игре 15-го тура АПЛ. «Лисы» занимают второе место в турнирной таблице (35 очков). «Уотфорд» замыкает таблицу (восемь баллов).

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер Сити» - «Уотфорд» 2:0 (0:0)
Голы: Варди 55 (пенальти), Мэддисон 90+5

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Фукс, Ндиди, Перес (Прат 46), Тилеманс (Чудхури 69), Мэддисон, Барнс (Джастин 80), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Уотфорд»: Фостер, Кико, Мариаппа, Кэткарт, Масина, Сарр, Дюкуре, Капу, Хьюз (Кина 83), Дини (Грей 87), Деулофеу (Исаак 77)
Главный тренер: Маллинс Хейден.

Предупреждения: Варди 38, Союнджу 41, Деулофеу 46, Ндиди 63, Масина 90

В параллельном матче 15-го тура «Челси» обыграл «Астон Виллу».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   29 / 992
сегодня в 02:15
Эти гнут свою линию
BCB
BCB
   523 / 992
сегодня в 02:07
финиширует ибо я за него болею
eleven LC
eleven LC
   98 / 992
сегодня в 01:28
Лестер сегодня одержал восьмую победу подряд,это фантастический результат!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 992
сегодня в 01:27
А Лестер прет и прет!!!
Молодцы!!!
cska plus
cska plus
   6 / 992
сегодня в 01:09
Важна победа а не в каком тайме забили.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   311 / 992
сегодня в 01:06
Лестер опять наверху.
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   986 / 992
сегодня в 00:58
Лестер с победой!
Parma1972
Parma1972
   345 / 992
сегодня в 00:37
Лестер красавцы,с победой!
Foxes
Foxes
   354 / 992
сегодня в 00:33
Так держать Лисы!
Молодцы!
Варди снова забил!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   48 / 992
сегодня в 00:33
Красавцы, главные соперники Ливерпуля! Выступление ЛЧ в 2020-21 гарантированно!!
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