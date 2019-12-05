«Лестер» обыграл «Уотфорд» благодаря голам во втором тайме

«Лестер» победил «Уотфорд» в игре 15-го тура АПЛ. «Лисы» занимают второе место в турнирной таблице (35 очков). «Уотфорд» замыкает таблицу (восемь баллов).
Лестер, стадион Кинг Пауэр
«Лестер Сити» - «Уотфорд» 2:0 (0:0)
Голы: Варди 55 (пенальти), Мэддисон 90+5
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Фукс, Ндиди, Перес (Прат 46), Тилеманс (Чудхури 69), Мэддисон, Барнс (Джастин 80), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Уотфорд»: Фостер, Кико, Мариаппа, Кэткарт, Масина, Сарр, Дюкуре, Капу, Хьюз (Кина 83), Дини (Грей 87), Деулофеу (Исаак 77)
Главный тренер: Маллинс Хейден.
Предупреждения: Варди 38, Союнджу 41, Деулофеу 46, Ндиди 63, Масина 90
В параллельном матче 15-го тура «Челси» обыграл «Астон Виллу».
Молодцы!!!
Молодцы!!!
Молодцы!
Варди снова забил!
Молодцы!
Варди снова забил!