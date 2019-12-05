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МЮ обыграл «Тоттенхэм», Рэшфорд оформил дубль

сегодня, 00:28
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«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» в матче 15-го тура английской Премьер-Лиги. Манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 21 балл. «Тоттенхэм» идет восьмым (20 очков).​

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 2:1 (1:1)
Голы: Рэшфорд 6, Рэшфорд 49 (пенальти) - Алли 39

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу 87), Рэшфорд, Гринвуд (Перейра 80)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Сиссоко (Ло Чельсо 86), Уинкс (Н'Домбеле 70), Моура (Эриксен 64), Алли, Сон, Кейн
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждение: Уинкс 13

Отметим, что в параллельном матче 15-го тура «Лестер» победил «Уотфорд».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   184 / 992
сегодня в 01:32
МЮобыграл середняка. Ничего необычного
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   316 / 992
сегодня в 01:12
Дали подзатыльник "Самовлюбленному".
mangoх12
mangoх12
   29 / 992
сегодня в 01:11
багаж Почетта походу выдохся
cska plus
cska plus
   6 / 992
сегодня в 01:02
Первая и серъёзная, даже обидная осечка Моура в Тоттенхэме.
cool4back
cool4back
   494 / 992
сегодня в 00:57
Сиссоко надо было сразу убирать. Привез на ровном месте. Хотя по игре МЮ больше заслужил. ИМХО
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 992
сегодня в 00:53
Как ни странно,но с заслуженной победой МЮ
dimagas2
dimagas2 ответил Горец М Сефербеков
   128 / 992
сегодня в 00:52
Вы только так и умеете словно вам за это платят!))) Нет чтобы поддержать все время ноете ноете. А тебе я свои слова на счет места в четверке в конце сезона обещаю припомнить! Дай только зимой возьмем напа. А этот матч был гораздо важнее чем дерби с М.Сити. Я бы этот матч даже слил в помощь соседям лижбы ливер не стал чемпионом
До ТО МЮ еще 5 игр нужно будет отбегать,так что 4-ка откладывается на следующий год.Из этих 5-ти игр МС и Арсенал,ну не знаю даже.
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответил Виталик ManUtd Rus
   976 / 992
сегодня в 00:50
Принципиальный матч : Сульшер или Жозик? )))) Жозика порвали как Тузик грелку))))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   506 / 992
сегодня в 00:46
МЮ заслуженно выиграл .
Ice van Reed
Ice van Reed
   133 / 992
сегодня в 00:43
С победой болельщиков Манчестер Юнайтед!!! GGMU!!!
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответил dimagas2
   976 / 992
сегодня в 00:42
Вы только так и умеете словно вам за это платят!))) Нет чтобы поддержать все время ноете ноете. А тебе я свои слова на счет места в четверке в конце сезона обещаю припомнить! Дай только зимой возьмем напа. А этот матч был гораздо важнее чем дерби с М.Сити. Я бы этот матч даже слил в помощь соседям лижбы ливер не стал чемпионом
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   44 / 992
сегодня в 00:39
Мю очень тепло встретили Жозе, респект)
Болельщиков Мю с победой.
dimagas2
dimagas2 ответил Горец М Сефербеков
   128 / 992
сегодня в 00:37
Я не слышу тех, кто все время критикует Сульшера,Ааауууу где вы?!)))) А Жозику то место указали как аааа....?!)))))))) Хааааа хааа хаааааа он чуть от злости не лопнул ))))) Обидно за Почеттино... Построил классную команду а Жозик ее скоро в курятник превратит поскольку на большее он уже не способен ....
На выходных,как МЮ снова проиграет,будут.
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответил Pervomaez
   976 / 992
сегодня в 00:36
    Горец М Сефербеков
    Горец М Сефербеков
       976 / 992
    сегодня в 00:34
    Я не слышу тех, кто все время критикует Сульшера,Ааауууу где вы?!)))) А Жозику то место указали как аааа....?!)))))))) Хааааа хааа хаааааа он чуть от злости не лопнул ))))) Обидно за Почеттино... Построил классную команду а Жозик ее скоро в курятник превратит поскольку на большее он уже не способен ....
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
       93 / 992
    сегодня в 00:34
    а всё закономерно: полтора тайма играть на деревянных ногах + два привоза, запороть столько перспективных атак, если-бы не всплеск Алли, то и вспомнить нечего...
    Манки были лучше, болелам поздравления!
    Pervomaez
    Pervomaez
       967 / 992
    сегодня в 00:33
    Судья г..... Н, мю на 5 жёлтых на играло, время тянули, судья убил матч
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