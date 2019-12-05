МЮ обыграл «Тоттенхэм», Рэшфорд оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» в матче 15-го тура английской Премьер-Лиги. Манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 21 балл. «Тоттенхэм» идет восьмым (20 очков).
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 2:1 (1:1)
Голы: Рэшфорд 6, Рэшфорд 49 (пенальти) - Алли 39
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу 87), Рэшфорд, Гринвуд (Перейра 80)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Сиссоко (Ло Чельсо 86), Уинкс (Н'Домбеле 70), Моура (Эриксен 64), Алли, Сон, Кейн
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
Предупреждение: Уинкс 13
Отметим, что в параллельном матче 15-го тура «Лестер» победил «Уотфорд».
Болельщиков Мю с победой.
Болельщиков Мю с победой.
Манки были лучше, болелам поздравления!
Манки были лучше, болелам поздравления!