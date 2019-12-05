ГлавнаяНовости

Гол Маунта принес «Челси» победу над «Астон Виллой»

сегодня, 00:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Челси» обыграл «Астон Виллу» в матче 15-го тура английской Премьер-Лиги. «Синие» набрали 29 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» пребывает на 15-м месте (15 очков).

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Астон Вилла» 2:1 (1:1)
Голы: Абрахам 24, Маунт 48 - Трезеге 41

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Виллиан (Жоржиньо 90+2), Маунт, Пулишич (Хадсон-Одои 86), Абрахам (Батшуайи 83)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Астон Вилла»: Хитон, Аль-Мохамади, Конса, Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Хурихейн (Дуглас Луис 58), Трезеге (Хота 76), Уэсли, Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.

Предупреждения: Маунт 45, Таргетт 64, Ковачич 81

Отметим, что в другом матче 15-го тура МЮ обыграл «Тоттенхэм».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Победы ПСЖ и «Монако», поражение «Лиона». Итоги 16-го тура Лиги 1
Сегодня, 01:12 Комментарии1
«Ливерпуль» справился с «Эвертоном». Дубль на счету Ориги
Сегодня, 01:10 ВидеоКомментарии67
ПСЖ уверенно обыграл «Нант» на своем поле
Сегодня, 01:06 Комментарии2
«Лестер» обыграл «Уотфорд» благодаря голам во втором тайме
Сегодня, 00:30 Комментарии10
МЮ обыграл «Тоттенхэм», Рэшфорд оформил дубль
Сегодня, 00:28 Комментарии17
«Дижон» и «Монпелье» не выявили победителя
Вчера, 23:01 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Migelito
Migelito
   308 / 992
сегодня в 01:33
С победой. Видимо в прошлом туре была досадная случайность
Медив
Медив ответил juvenale
   131 / 992
сегодня в 01:16
ну я бы не сказал,что Фабинье тупой костолом
Ну ок, довольно креативный костолом. Но там у них у всех ассистов меньше, чем у одного Робертсона
juvenale
juvenale ответил Медив
   20 / 992
сегодня в 01:08
Настоящий футбол, вобщем. А не этот унылый испанский перепас. У Ливерпуля есть футболист в центре поля, через которого идет вся игра? Нифига. Туда Клопп ставит здоровых костоломов отбирать мячики. Весь креатив на флангах. И никто не говорит, что они играют скучно.
ну я бы не сказал,что Фабинье тупой костолом
Медив
Медив ответил juvenale
   131 / 992
сегодня в 00:59
короче бей-беги классика)))
Настоящий футбол, вобщем. А не этот унылый испанский перепас. У Ливерпуля есть футболист в центре поля, через которого идет вся игра? Нифига. Туда Клопп ставит здоровых костоломов отбирать мячики. Весь креатив на флангах.
И никто не говорит, что они играют скучно.
juvenale
juvenale ответил Медив
   20 / 992
сегодня в 00:54
Возможно. Но Жоржиньо это сложно для нынешнего Челси. Много передач, забеганий... Им пока надо играть проще - перекостылять соперника в центре поля и грузить постоянно в штрафную
короче бей-беги классика)))
Медив
Медив ответил juvenale
   131 / 992
сегодня в 00:50
Жоржиньо ваш сильнейший игрок после Канте,мозг так сказать
Возможно. Но Жоржиньо это сложно для нынешнего Челси. Много передач, забеганий... Им пока надо играть проще - перекостылять соперника в центре поля и грузить постоянно в штрафную
Медив
Медив ответил George-CFC
   131 / 992
сегодня в 00:46
Без Жоржиньо, очевидно, хуже, это краеугольный камень этого Челси. Да бывают осечки, которые приводят к обрезам и пожарам, но в остальном, именно он управляет темпом и структурой игры
Да, но когда Жоржиньо на поле, Маунт не знает чем себя занять. А так было довольно живенько. Еще бы заменить Ковачича Лофтусом и будет наверное идеальная расстановка при нынешних реалиях
juvenale
juvenale ответил Медив
   20 / 992
сегодня в 00:46
Вот это вернулся старый добрый Челси месячной давности... Загнали вилланов за их половину поля, нафигачили моментов десятка на два мячей, но по итогу чуть не дали отыграться. Но сыграли норм, причем без исключений, даже Кепа. Без Жоржа оно как то лучше все таки, меньше пожара
Жоржиньо ваш сильнейший игрок после Канте,мозг так сказать
George-CFC
George-CFC ответил Медив
   771 / 992
сегодня в 00:38
Вот это вернулся старый добрый Челси месячной давности... Загнали вилланов за их половину поля, нафигачили моментов десятка на два мячей, но по итогу чуть не дали отыграться. Но сыграли норм, причем без исключений, даже Кепа. Без Жоржа оно как то лучше все таки, меньше пожара
Без Жоржиньо, очевидно, хуже, это краеугольный камень этого Челси.
Да бывают осечки, которые приводят к обрезам и пожарам, но в остальном, именно он управляет темпом и структурой игры
STVA 1
STVA 1
   65 / 992
сегодня в 00:38
Молодежь тащит у Челси...
George-CFC
George-CFC
   771 / 992
сегодня в 00:37
С победой, синих! Не самая легкая игра выдалась...
Что-то вроде по системе «могли забить 10, пропустить 5». Не хватает класса.
Играют в атаку - заигрываются, не могут успокоить игру, где-то засушить и пойти вновь, перегруппировавшись. Ничего такого свойственного команде топ-уровня пока нет
Таганский
Таганский
   105 / 992
сегодня в 00:34
Хотелось бы снова на Хадсона посмотреть с первых минут..
Много неиспользованных моментов.. по сути, счет должен быть разгромным.
Но победа - есть победа!! Мои поздравления всем болелам Челси!!
dimagas2
dimagas2
   128 / 992
сегодня в 00:31
Игра вроде и легко шла,реализация сегодня подвела 3 100% момента запороли.
Медив
Медив
   131 / 992
сегодня в 00:31
Вот это вернулся старый добрый Челси месячной давности... Загнали вилланов за их половину поля, нафигачили моментов десятка на два мячей, но по итогу чуть не дали отыграться. Но сыграли норм, причем без исключений, даже Кепа.
Без Жоржа оно как то лучше все таки, меньше пожара
Сантус
Сантус
   102 / 992
сегодня в 00:30
Три очка хорошо.Всех с победой.Одно тревожит,команда перестаёт играть во вторых половинах таймов.Четверка в Чемпионате будет очень хорошим результатом.
BZ2315
BZ2315
сегодня в 00:28
Челси с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100