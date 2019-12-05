Гол Маунта принес «Челси» победу над «Астон Виллой»

«Челси» обыграл «Астон Виллу» в матче 15-го тура английской Премьер-Лиги. «Синие» набрали 29 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» пребывает на 15-м месте (15 очков).
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Астон Вилла» 2:1 (1:1)
Голы: Абрахам 24, Маунт 48 - Трезеге 41
«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Виллиан (Жоржиньо 90+2), Маунт, Пулишич (Хадсон-Одои 86), Абрахам (Батшуайи 83)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Астон Вилла»: Хитон, Аль-Мохамади, Конса, Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Хурихейн (Дуглас Луис 58), Трезеге (Хота 76), Уэсли, Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.
Предупреждения: Маунт 45, Таргетт 64, Ковачич 81
Отметим, что в другом матче 15-го тура МЮ обыграл «Тоттенхэм».
И никто не говорит, что они играют скучно.
И никто не говорит, что они играют скучно.
Да бывают осечки, которые приводят к обрезам и пожарам, но в остальном, именно он управляет темпом и структурой игры
Да бывают осечки, которые приводят к обрезам и пожарам, но в остальном, именно он управляет темпом и структурой игры
Что-то вроде по системе «могли забить 10, пропустить 5». Не хватает класса.
Играют в атаку - заигрываются, не могут успокоить игру, где-то засушить и пойти вновь, перегруппировавшись. Ничего такого свойственного команде топ-уровня пока нет
Что-то вроде по системе «могли забить 10, пропустить 5». Не хватает класса.
Играют в атаку - заигрываются, не могут успокоить игру, где-то засушить и пойти вновь, перегруппировавшись. Ничего такого свойственного команде топ-уровня пока нет
Много неиспользованных моментов.. по сути, счет должен быть разгромным.
Но победа - есть победа!! Мои поздравления всем болелам Челси!!
Много неиспользованных моментов.. по сути, счет должен быть разгромным.
Но победа - есть победа!! Мои поздравления всем болелам Челси!!
Без Жоржа оно как то лучше все таки, меньше пожара
Без Жоржа оно как то лучше все таки, меньше пожара