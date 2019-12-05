Победы ПСЖ и «Монако», поражение «Лиона». Итоги 16-го тура Лиги 1

Завершились матчи 16-го тура французской Лиги 1.
«Бордо» - «Ним» 6:0
Голы: Майя 24, Майя 37, Майя 53, Де Превиль 58, Отавио 76, Отавио 87
«Брест» - «Страсбур» 5:0
Голы: Менди 20, Баттоккьо 45+1, Баттоккьо 53, Баттоккьо 75, Нгома 90+4 (пенальти)
«Анже» - «Марсель» 0:2
Голы: Сансон 17, Пайет 41 (пенальти)
«Лион» - «Лилль» 0:1
Гол: Иконе 68
«Метц» - «Ренн» 0:1
Гол: Юну 39
«Сент-Этьен» - «Ницца» 4:1
Голы: Буанга 11 (пенальти), Амума 38, Фофана 40, Буанга 58 - Дольберг 14
«Тулуза» - «Монако» 1:2
Голы: Саного 40 (пенальти) - Бен-Йеддер 5 (пенальти), Мартинш 84
«Дижон» - «Монпелье» 2:2
Голы: Самбия 2 (автогол), Мавидиди 72 - Молле 15, Саванье 29
«Пари Сен-Жермен» - «Нант» 2:0
Голы: Мбаппе 52, Неймар 85 (пенальти)
Отметим, что встречу 16-го тура «Амьен» - «Реймс» решили перенести.