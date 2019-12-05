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Победы ПСЖ и «Монако», поражение «Лиона». Итоги 16-го тура Лиги 1

сегодня, 01:12

Завершились матчи 16-го тура французской Лиги 1. 

«Бордо» - «Ним» 6:0 
Голы: Майя 24, Майя 37, Майя 53, Де Превиль 58, Отавио 76, Отавио 87 

«Брест» - «Страсбур» 5:0 
Голы: Менди 20, Баттоккьо 45+1, Баттоккьо 53, Баттоккьо 75, Нгома 90+4 (пенальти) 

«Анже» - «Марсель» 0:2 
Голы: Сансон 17, Пайет 41 (пенальти) 

«Лион» - «Лилль» 0:1
Гол: Иконе 68 

«Метц» - «Ренн» 0:1 
Гол: Юну 39 

«Сент-Этьен» - «Ницца» 4:1 
Голы: Буанга 11 (пенальти), Амума 38, Фофана 40, Буанга 58 - Дольберг 14 

«Тулуза» - «Монако» 1:2 
Голы: Саного 40 (пенальти) - Бен-Йеддер 5 (пенальти), Мартинш 84 

«Дижон» - «Монпелье» 2:2 
Голы: Самбия 2 (автогол), Мавидиди 72 - Молле 15, Саванье 29 

«Пари Сен-Жермен» - «Нант» 2:0 
Голы: Мбаппе 52, Неймар 85 (пенальти) 

Отметим, что встречу 16-го тура «Амьен» - «Реймс» решили перенести

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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
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сегодня в 01:33
ого. Аж 2 хет-трика в турЭ
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