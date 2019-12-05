Моуриньо: «МЮ победил заслуженно»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 15-го тура АПЛ .

В первые 30 минут мы играли не слишком здорово. Думаю, что потом уже было лучше. Мы не можем допускать такие голы, как второй пропущенный мяч. Было вбрасывание, и все спали, проснувшись уже тогда, когда Маркус Рэшфорд был возле штрафной.

В первые полчаса МЮ играл более агрессивно и интенсивно [чем мы], так что они заслужили победу.

Я знаю, что дома «Юнайтед» будет использовать силу трибун. У них много молодых игроков, и я знал, что они будут хотеть прессинговать и играть интенсивно. Я сказал об этом своим игрокам, но они не смогли отреагировать.