Моуриньо: «МЮ победил заслуженно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 15-го тура АПЛ.
В первые 30 минут мы играли не слишком здорово. Думаю, что потом уже было лучше. Мы не можем допускать такие голы, как второй пропущенный мяч. Было вбрасывание, и все спали, проснувшись уже тогда, когда Маркус Рэшфорд был возле штрафной.
В первые полчаса МЮ играл более агрессивно и интенсивно [чем мы], так что они заслужили победу.
Я знаю, что дома «Юнайтед» будет использовать силу трибун. У них много молодых игроков, и я знал, что они будут хотеть прессинговать и играть интенсивно. Я сказал об этом своим игрокам, но они не смогли отреагировать.
Этой команде нужно больше агрессии. Нам нужно выигрывать больше дуэлей. Необходимо интенсивнее начинать матчи. Нам нужно заставлять соперника чувствовать то, что заставил нас испытывать МЮ.