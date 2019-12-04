Навас: «Зидан защищал меня много раз, и я благодарен ему»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас в интервью El Chiringuito высказался о своем пребывании в «Реале». В частности, голкипер заявил, что благодарен главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану.
Я пытаюсь помнить о положительных моментах, у меня был очень хороший опыт в «Реале». Зидан защищал меня много раз, и я благодарен ему.
Напомним, что в конце прошлого месяца Навас сыграл за ПСЖ на «Сантьяго Бернабеу» в матче группового раунда ЛЧ против «Реала» (2:2). После игры вратарь прокомментировал свое возвращение на домашний стадион «сливочных».