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Навас: «Зидан защищал меня много раз, и я благодарен ему»

сегодня, 19:25

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас в интервью El Chiringuito высказался о своем пребывании в «Реале». В частности, голкипер заявил, что благодарен главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану.

Я пытаюсь помнить о положительных моментах, у меня был очень хороший опыт в «Реале». Зидан защищал меня много раз, и я благодарен ему.

Напомним, что в конце прошлого месяца Навас сыграл за ПСЖ на «Сантьяго Бернабеу» в матче группового раунда ЛЧ против «Реала» (2:2). После игры вратарь прокомментировал свое возвращение на домашний стадион «сливочных».

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носатый физрук
носатый физрук
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сегодня в 20:15
лысому алжирцу без разницу кого защищать деньга капает алжирец рулит хоть и никак но якобы рулит халва вперед)
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