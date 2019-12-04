Навас: «Зидан защищал меня много раз, и я благодарен ему»

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Вратарь «Пари Сен-Жермен» в интервью El Chiringuito высказался о своем пребывании в «Реале». В частности, голкипер заявил, что благодарен главному тренеру мадридцев .

Я пытаюсь помнить о положительных моментах, у меня был очень хороший опыт в «Реале». Зидан защищал меня много раз, и я благодарен ему.