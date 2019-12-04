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Мартинес: «„Интер“ – мой дом»

вчера, 23:29

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес в интервью Sky Sport Italia заявил, что комфортно чувствует себя в миланской команде.

«Интер» – мой дом. Для меня этот клуб – нечто очень важное, болельщики всегда хорошо относятся ко мне, они чудесны. Я пытаюсь работать и показывать со скромностью, на поле, что достоин носить футболку «Интера».

Отметим, что Мартинес привлек внимание нескольких европейских грандов. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того, стало известно, что нападающий может перейти в «Манчестер Сити».

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Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   54 / 991
сегодня в 00:11
Удачи!
STVA 1
STVA 1
   65 / 991
вчера в 23:35
Свой дом тоже покидают.
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