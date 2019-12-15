«Рома» добыла волевую победу в матче со СПАЛом

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15 декабря 2019, 21:59

«Рома» обыграла СПАЛ в матче 16-го тура чемпионата Италии. Римляне набрали 32 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. СПАЛ находится на 20-й строчке таблицы (девять очков).

Рим, стадион Олимпико

«Рома» — СПАЛ 3:1 (0:1)

Голы : Пеллегрини 53, Перотти 66 (пенальти), Мхитарян 83 — Петанья 44 (пенальти)

«Рома»: Лопес, Флоренци, Четин, Фасио, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Перотти (Мхитарян 79), Джеко (Калинич 89)

Главный тренер: Фонсека Паулу.

СПАЛ : Бериша, Фелипе (Туньов 73), Викари, Томович, Игор, Валоти (Янкович 86), Миссироли, Мурджа, Ционек, Палоски (Флоккари 85), Петанья

Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Фелипе 50, Четин 54, Викари 66, Янкович 90+2

Ранее «Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А.