«Рома» добыла волевую победу в матче со СПАЛом

«Рома» обыграла СПАЛ в матче 16-го тура чемпионата Италии. Римляне набрали 32 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. СПАЛ находится на 20-й строчке таблицы (девять очков).
Рим, стадион Олимпико
«Рома» — СПАЛ 3:1 (0:1)
Голы: Пеллегрини 53, Перотти 66 (пенальти), Мхитарян 83 — Петанья 44 (пенальти)
«Рома»: Лопес, Флоренци, Четин, Фасио, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Перотти (Мхитарян 79), Джеко (Калинич 89)
Главный тренер: Фонсека Паулу.
СПАЛ: Бериша, Фелипе (Туньов 73), Викари, Томович, Игор, Валоти (Янкович 86), Миссироли, Мурджа, Ционек, Палоски (Флоккари 85), Петанья
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Фелипе 50, Четин 54, Викари 66, Янкович 90+2
Ранее «Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А.