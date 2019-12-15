Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2019/2020

«Рома» добыла волевую победу в матче со СПАЛом

15 декабря 2019, 21:59
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

«Рома» обыграла СПАЛ в матче 16-го тура чемпионата Италии. Римляне набрали 32 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. СПАЛ находится на 20-й строчке таблицы (девять очков).  

Рим, стадион Олимпико  

«Рома» — СПАЛ 3:1 (0:1)
Голы: Пеллегрини 53, Перотти 66 (пенальти), Мхитарян 83 — Петанья 44 (пенальти) 

«Рома»: Лопес, Флоренци, Четин, Фасио, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Перотти (Мхитарян 79), Джеко (Калинич 89)
Главный тренер: Фонсека Паулу.

СПАЛ: Бериша, Фелипе (Туньов 73), Викари, Томович, Игор, Валоти (Янкович 86), Миссироли, Мурджа, Ционек, Палоски (Флоккари 85), Петанья 
Главный тренер: Семпличи Леонардо. 

Предупреждения: Фелипе 50, Четин 54, Викари 66, Янкович 90+2 

Ранее «Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А. 

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Шальке» в меньшинстве удержал победу над «Айнтрахтом»
15 декабря 2019
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»
15 декабря 2019 Видео
«Лион» не смог забить «Ренну»
15 декабря 2019
АЗ обыграл «Аякс» и сравнялся с амстердамцами по очкам
15 декабря 2019
«Боруссия» из Менхенгладбаха уступила «Вольфсбургу» в гостях
15 декабря 2019
«Бордо» уступил «Страсбуру» на своем поле
15 декабря 2019
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
16 декабря 2019 в 04:30
Аутсайдера проще надо обыгрывать.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
16 декабря 2019 в 00:14
С победой!
STVA 1
STVA 1
15 декабря 2019 в 22:09
После первого не верилось
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 