Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
Моуриньо — обыкновенный аферист. Ему везло. Бывает так, что тренерам везет. У него был хороший подбор игроков. Вот и всё.
Недавно Моуриньо рассказал, почему он жил в отеле, когда тренировал «Ман Юнайтед».
Тогда все понятно!
Зенит Чб это вам не какой-то Порту, Интер, Реал, Челси, МЮ, Тоттенхэм, Барселона! Два кубка лч!
Зенит Чб и Пономарев это сила!
Нужно прислушаться
Моур выиграл 25 больших титулов ,и если это везение то я Ким Чен Ын
