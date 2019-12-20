 
Пономарёв: «Моуриньо — обыкновенный аферист»

20 декабря 2019, 23:21

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

Моуриньо — обыкновенный аферист. Ему везло. Бывает так, что тренерам везет. У него был хороший подбор игроков. Вот и всё.

Недавно Моуриньо рассказал, почему он жил в отеле, когда тренировал «Ман Юнайтед».

vitya valdes
vitya valdes ответ Зидан 1972 (комментарий удален) (раскрыть)
21 декабря 2019 в 18:19
А, ну это аргумент
Тогда все понятно!
Зенит Чб это вам не какой-то Порту, Интер, Реал, Челси, МЮ, Тоттенхэм, Барселона! Два кубка лч!
Зенит Чб и Пономарев это сила!
Нужно прислушаться
dzvinka
dzvinka
21 декабря 2019 в 14:45
ну да, но пока есть клиент, есть и предложение)))
vitya valdes
vitya valdes
21 декабря 2019 в 12:15
Кто такой Пономарев, чтобы так говорить о Моуриньо?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 декабря 2019 в 11:40
Семак чё тогда?). Тоже аферюга?)
Субъективное мнение
Субъективное мнение
21 декабря 2019 в 11:26
Да уж, два раза поднять "ушастого" только везунчику под силу...
ЮЗИК
ЮЗИК
21 декабря 2019 в 07:39
Володя всем глаза открыл
VIPded
VIPded
21 декабря 2019 в 07:35
В точку сказано про Асопливого...)))
112910415
112910415
21 декабря 2019 в 07:12
примитивные упрощения так редко приближают к истине ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 декабря 2019 в 06:26
Слово "обыкновенный" в данном случае оскорбительное...
Caniggia
Caniggia
21 декабря 2019 в 06:19
Не может обыкновенному аферисту везти на самом высочайшем европейском уровне более 10 лет, когда он был номером 1. Это последние года 4-5 он уже, видимо, растерял былую хватку, энергетику и задор и, постепенно превращается в обыкновенного, но дорогого физрука. Видимо, годы берут своё.
ДАША Д
ДАША Д
21 декабря 2019 в 06:14
Мы как-то догадывались, но никто не говорил в слух.
eleven LC
eleven LC
21 декабря 2019 в 03:31
Кто такой Пономарёв?
Моур выиграл 25 больших титулов ,и если это везение то я Ким Чен Ын
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 декабря 2019 в 01:25
Ну да, Порту и Интер ведь наголову МЮ, Барселону и т. д. превосходили))
Тито
Тито
21 декабря 2019 в 00:42
Кто нибудь вспоминал про Пономарева, пока он не вякнул про Особенного?
Сантус
Сантус
21 декабря 2019 в 00:32
Странный 41...)Думаю без Википедии никто и не вспомнит кто это.Кафе Спортивное помню...)
Club Atletico de Madrid
Club Atletico de Madrid
21 декабря 2019 в 00:11
Законопослушный аферист!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 декабря 2019 в 00:07
Он умный аферист!!!
311
311
20 декабря 2019 в 23:55
Моуриньо тренирует и вполне успешно, а ты сидишь у компа и рассуждаешь о нем!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 декабря 2019 в 23:41
Из таких вот звиздунов ,типа Пономарёва , Ловчева , Бубнова , Мостового , Шалимова , Рейнгольда, Губерниева и ещё кучи других, можно собрать мощнейший,смертоносный тренерский "кулак" !!!! И тогда ...всем врагам пипец!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
