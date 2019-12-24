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Караваев: «Надеюсь, у меня еще получится в Европе»

24 декабря 2019, 11:19

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что в дальнейшем хотел бы вернуться в Европу.

Надеюсь, у меня еще получится в Европе. Мне всего 24 года. На данный момент надо выиграть чемпионат и Кубок России – сейчас это две главные задачи для «Зенита». А разочарование… Профессионалы и люди, которые меня знают, всё правильно понимают. А с Европой всё еще может быть.  

Ранее Караваев играл в Европе за чешские клубы «Дукла», «Яблонец» и «Спарта».  Кроме того, он выступал за голландский «Витесс».  

Напомним, что ранее Караваев рассказал, на какой позиции предпочитает играть.

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Все комментарии
Миша Вилков
Миша Вилков ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
24 декабря 2019 в 16:23
Расскажешь это Новосельцеву, Рязанцеву, Полозу и прочим Соловьевым.
Миша Вилков
Миша Вилков
24 декабря 2019 в 13:37
Ты закончил с Европой, когда повелся на грязные деньги газпрома. Сочинский филиал тебя ждет в будущем.
Павел Амурский
Павел Амурский
24 декабря 2019 в 13:24
Все бревна собрались в Европу, Чалов, Караваев, Миранчук. Кому они там нужны? Если только лавки протирать, так там своих хватает.
ДСА
ДСА
24 декабря 2019 в 12:34
В любом случае из Зенита нужно уходить.
Samuelsen
Samuelsen
24 декабря 2019 в 12:30
Остался бы в Витессе, остался бы в Европе...продолжал бы играть на том же уровне стабильно и дальше перешел бы в один из клубов Бундеслиги....
А так да...с Европой закончил.
Samuelsen
Samuelsen ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
24 декабря 2019 в 12:28
это точно
Гость
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