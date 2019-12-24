Караваев: «Надеюсь, у меня еще получится в Европе»

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24 декабря 2019, 11:19

Защитник «Зенита» заявил, что в дальнейшем хотел бы вернуться в Европу.

Надеюсь, у меня еще получится в Европе. Мне всего 24 года. На данный момент надо выиграть чемпионат и Кубок России – сейчас это две главные задачи для «Зенита». А разочарование… Профессионалы и люди, которые меня знают, всё правильно понимают. А с Европой всё еще может быть.

Ранее Караваев играл в Европе за чешские клубы «Дукла», «Яблонец» и «Спарта». Кроме того, он выступал за голландский «Витесс».

Напомним, что ранее Караваев рассказал, на какой позиции предпочитает играть.