«Ливерпуль» отдал 874 точных паса в игре с «Шеффилд Юнайтед»

«Ливерпуль» обыграл со счетом 2:0 «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ .

«Красные» в этом матче совершили 970 передач, из которых 874 были точными (90%). С сезона 2003/2004, когда стала вестись такая статистика, чаще точно пасовал только «Манчестер Сити» в трех играх: 942, 905 и 902.

Most successful passes recorded in a single Premier League game:



Man City: 942 vs. Swansea (2018)

Man City: 905 vs. Everton (2018)

Man City: 902 vs. Chelsea (2018)

Liverpool: 874 vs. Sheff Utd (2020)



