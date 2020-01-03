«Ливерпуль» повторил рекорд «Ман Сити», набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

сегодня, 11:03

«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ .

Таким образом, «красные» набрали 58 очков за первые 20 игр чемпионата. Это повторение рекорда английского дивизиона с тех пор, когда за победу присуждается три очка. Ранее это удалось «Манчестер Сити» в сезоне 2017/2018.