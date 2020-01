«Ливерпуль» повторил рекорд «Ман Сити», набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ .

Таким образом, «красные» набрали 58 очков за первые 20 игр чемпионата. Это повторение рекорда английского дивизиона с тех пор, когда за победу присуждается три очка. Ранее это удалось «Манчестер Сити» в сезоне 2017/2018.

58 - Liverpool have accumulated 58 points from their 20 Premier League games this season; in English top-flight history, only Manchester City in 2017-18 (also 58) have had as many points at this stage of a campaign (assuming three points for a win all-time). Rolling. pic.twitter.com/NiTiYK4q5r