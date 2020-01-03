«Ливерпуль» повторил рекорд «Ман Сити», набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ.
Таким образом, «красные» набрали 58 очков за первые 20 игр чемпионата. Это повторение рекорда английского дивизиона с тех пор, когда за победу присуждается три очка. Ранее это удалось «Манчестер Сити» в сезоне 2017/2018.
58 - Liverpool have accumulated 58 points from their 20 Premier League games this season; in English top-flight history, only Manchester City in 2017-18 (also 58) have had as many points at this stage of a campaign (assuming three points for a win all-time). Rolling. pic.twitter.com/NiTiYK4q5r— OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2020
МЮтакже первые кто оформил требл (АПЛ, КА, ЛЧ) в истории Англии - 1999.
Лучшй командой АПЛ был непобедимый Арсенал - 2004
Лучшей командой по набранным очкам 100 является Ман Сити - 2018
Первая команда, которая привезла еврокубок в Англию является Тоттенхэм -1963
первая команда которая оформила золотой дубль в истории Англии Престон Н Энд -1889
Первый КЕЧ/ЛЧ привез МЮ - 1968
Первый кубок УЕФА/ЛЕ привез Тоттенхэм - 1972
Первый золотой мяч взял Стенли Мэтьюз игрок Блэкпула -1956
PS так что Ливер по жизни второй)))))))
МЮтакже первые кто оформил требл (АПЛ, КА, ЛЧ) в истории Англии - 1999.
Лучшй командой АПЛ был непобедимый Арсенал - 2004
Лучшей командой по набранным очкам 100 является Ман Сити - 2018
Первая команда, которая привезла еврокубок в Англию является Тоттенхэм -1963
первая команда которая оформила золотой дубль в истории Англии Престон Н Энд -1889
Первый КЕЧ/ЛЧ привез МЮ - 1968
Первый кубок УЕФА/ЛЕ привез Тоттенхэм - 1972
Первый золотой мяч взял Стенли Мэтьюз игрок Блэкпула -1956
PS так что Ливер по жизни второй)))))))
Вот зачем он тут это написал? Хотел подчеркнуть какой "крутой" Спартак проиграл ливеру всего то навсего 0:7, а ЦСКА как то выиграл 3:0! В чём тут гордость то? Тот же ЦСКа после этого громил Реал на Саньтяго и что теперь? В чём логика?
Никогда не понимал такого и не пойму, ещё раз повторю, для меня бы такая "гордость" была бы низостью!!!
Вот зачем он тут это написал? Хотел подчеркнуть какой "крутой" Спартак проиграл ливеру всего то навсего 0:7, а ЦСКА как то выиграл 3:0! В чём тут гордость то? Тот же ЦСКа после этого громил Реал на Саньтяго и что теперь? В чём логика?
Никогда не понимал такого и не пойму, ещё раз повторю, для меня бы такая "гордость" была бы низостью!!!
И почему "курицы" вроде на гербе у них петух, а не курица.
И почему "курицы" вроде на гербе у них петух, а не курица.
Болельщики других клубов с гордостью говорят вспоминая победы над великими клубами, а у многих они были в истории! А вот спартачи не такие, они с гордостью вспоминают как устанавливали антирекорды влетая Ливерпулю 0:7.
Для меня лично было бы унизительно таким гордиться!!!
Болельщики других клубов с гордостью говорят вспоминая победы над великими клубами, а у многих они были в истории! А вот спартачи не такие, они с гордостью вспоминают как устанавливали антирекорды влетая Ливерпулю 0:7.
Для меня лично было бы унизительно таким гордиться!!!