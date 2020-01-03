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«Ливерпуль» повторил рекорд «Ман Сити», набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

сегодня, 11:03
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ.

Таким образом, «красные» набрали 58 очков за первые 20 игр чемпионата. Это повторение рекорда английского дивизиона с тех пор, когда за победу присуждается три очка. Ранее это удалось «Манчестер Сити» в сезоне 2017/2018.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:57
"Ливерпуль" не остановить.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:30
Эту лигу называют самой сложной в мире, но Клопп походу её перекусил двумя трансферами - Алиссона и Ван Дейка... Пока Пеп плачет, что ему нужно много денег, Юрген свою прессинг машину доводит до совершенства
Cayman
Cayman ответил DXTK
сегодня в 15:29
Лучшая команда по количеству Титулов в АПЛ МЮ - 13 общее кол-во 20. МЮтакже первые кто оформил требл (АПЛ, КА, ЛЧ) в истории Англии - 1999. Лучшй командой АПЛ был непобедимый Арсенал - 2004 Лучшей командой по набранным очкам 100 является Ман Сити - 2018 Первая команда, которая привезла еврокубок в Англию является Тоттенхэм -1963 первая команда которая оформила золотой дубль в истории Англии Престон Н Энд -1889 Первый КЕЧ/ЛЧ привез МЮ - 1968 Первый кубок УЕФА/ЛЕ привез Тоттенхэм - 1972 Первый золотой мяч взял Стенли Мэтьюз игрок Блэкпула -1956 PS так что Ливер по жизни второй)))))))
6 кубков лиги чемпионов говорит о том, чтобы Ливерпуль самый сильный клуб в Англии, все остальное лирика
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:15
Пускай кабинет попробует 6 матчей в ЛЧ в группе выиграть как Спартак Москва
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
сегодня в 15:01
Лучшая команда по количеству Титулов в АПЛ МЮ - 13 общее кол-во 20. МЮтакже первые кто оформил требл (АПЛ, КА, ЛЧ) в истории Англии - 1999. Лучшй командой АПЛ был непобедимый Арсенал - 2004 Лучшей командой по набранным очкам 100 является Ман Сити - 2018 Первая команда, которая привезла еврокубок в Англию является Тоттенхэм -1963 первая команда которая оформила золотой дубль в истории Англии Престон Н Энд -1889 Первый КЕЧ/ЛЧ привез МЮ - 1968 Первый кубок УЕФА/ЛЕ привез Тоттенхэм - 1972 Первый золотой мяч взял Стенли Мэтьюз игрок Блэкпула -1956 PS так что Ливер по жизни второй)))))))
Во первых первый требл сделал Ливерпуль в 84( Кубок Лиги, Первый дивизион, КЧ). Плохо ты изучил Википедию, лол.
Trepanator
Trepanator ответил DXTK
сегодня в 14:35
Насмешил ты, почему Хейтеры Ливера такие как умственнотсталые? Ты даже не в состоянии простую новость переварить, Манчестер Сити уже не первый по набранным очкам. Карл,не первый!😂
DXTK
DXTK
сегодня в 14:31
Лучшая команда по количеству Титулов в АПЛ МЮ - 13 общее кол-во 20.
МЮтакже первые кто оформил требл (АПЛ, КА, ЛЧ) в истории Англии - 1999.
Лучшй командой АПЛ был непобедимый Арсенал - 2004
Лучшей командой по набранным очкам 100 является Ман Сити - 2018
Первая команда, которая привезла еврокубок в Англию является Тоттенхэм -1963
первая команда которая оформила золотой дубль в истории Англии Престон Н Энд -1889
Первый КЕЧ/ЛЧ привез МЮ - 1968
Первый кубок УЕФА/ЛЕ привез Тоттенхэм - 1972
Первый золотой мяч взял Стенли Мэтьюз игрок Блэкпула -1956

PS так что Ливер по жизни второй)))))))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:26
темп серьезный,побьют рекорд
beefs
beefs
сегодня в 14:16
Сейчас Ливерпуль в ударе...
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 14:09
Значит В ближайшее время станут рекордсменами по этому показателю!
Footbolista
Footbolista ответил номер 12
сегодня в 14:04
Согласен...
номер 12
номер 12 ответил Footbolista
сегодня в 13:55
У тебя каждый коммент про Спартак...
На соккере больше ничего интересного не происходит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:48
Вот что значит толковый тренер пришёл в колбасный цех...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:29
Конкретно
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Байкал-38.
сегодня в 13:28
Для меня они всегда были курицами
Footbolista
Footbolista ответил номер 12
сегодня в 13:27
У тебя каждый коммент про Спартак...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 13:23
Молодцы!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Сп62
сегодня в 13:22
Победы пережить может каждый, а вот поражения, только сильный.
Согласен, но не хвастаться же позорными поражениями, как делают тут некоторые!
Вот зачем он тут это написал? Хотел подчеркнуть какой "крутой" Спартак проиграл ливеру всего то навсего 0:7, а ЦСКА как то выиграл 3:0! В чём тут гордость то? Тот же ЦСКа после этого громил Реал на Саньтяго и что теперь? В чём логика?
Никогда не понимал такого и не пойму, ещё раз повторю, для меня бы такая "гордость" была бы низостью!!!
номер 12
номер 12 ответил Footbolista
сегодня в 13:19
https://www.youtube.com/watch?v=mxYvh2Ul1-g
И зачем ты мне это скинул?
Сп62
Сп62 ответил Байкал-38
сегодня в 13:16
Победы пережить может каждый, а вот поражения, только сильный.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 12:52
Ливерпуль бравоооо
Байкал-38.
Байкал-38. ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 12:45
Если выйграем у куриц рекорд за нами
Да вроде и ничей хватит для рекорда, вот только есть большая вероятность потерпеть первое поражение в сезоне.
И почему "курицы" вроде на гербе у них петух, а не курица.
kella
kella
сегодня в 12:41
Имея такие показатели надо брать кубок ЛЧ!
Байкал-38
Байкал-38 ответил номер 12
сегодня в 12:38
Типичный болельщик Спартака, готов гордится своим разгромным проигрышем, лишь бы от этого страдал цска
Согласен по поводу спартачей!
Болельщики других клубов с гордостью говорят вспоминая победы над великими клубами, а у многих они были в истории! А вот спартачи не такие, они с гордостью вспоминают как устанавливали антирекорды влетая Ливерпулю 0:7.
Для меня лично было бы унизительно таким гордиться!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 12:35
Если выйграем у куриц рекорд за нами
VIPded
VIPded
сегодня в 12:33
Во прёт банда Юргена...)))
Footbolista
Footbolista ответил номер 12
сегодня в 12:29
номер 12
номер 12 ответил Footbolista
сегодня в 12:23
Это фигня, кони проиграли 0:3 Спартаку, проигравшему 0:7 Ливерпулю...вот где рекорд...
Типичный болельщик Спартака, готов гордится своим разгромным проигрышем, лишь бы от этого страдал цска
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 12:21
Ну и норм
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:21
Монстр.
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