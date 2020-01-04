Сульшер ответил на критику ван Перси

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на критику со стороны бывшего нидерландского футболиста Робина ван Перси.
Не знаю Робина, а он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой стиль работы, и я не собираюсь меняться.
Он взял мою футболку с 20-м номером, когда перешел в МЮ, и это, вероятно, всё, что он от меня получит. Мы живём не в средневековье, чтобы проявлять агрессию во время работы.
Просто попросил главного тренера не чужой ему команды убрать с лица глупую улыбку после очередного проигрыша...
Голландец как раз имеет права критиковать....
А вот имеет ли право Сульшер проигрывать треть всех матчей ,командой усилившейся за 3 года на полмиллиарда, командам которые все находятся ниже МЮ в таблице - вопрос.......
Просто попросил главного тренера не чужой ему команды убрать с лица глупую улыбку после очередного проигрыша...
Голландец как раз имеет права критиковать....
А вот имеет ли право Сульшер проигрывать треть всех матчей ,командой усилившейся за 3 года на полмиллиарда, командам которые все находятся ниже МЮ в таблице - вопрос.......