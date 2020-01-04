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Сульшер ответил на критику ван Перси

сегодня, 12:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на критику со стороны бывшего нидерландского футболиста Робина ван Перси

Не знаю Робина, а он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой стиль работы, и я не собираюсь меняться. 

Он взял мою футболку с 20-м номером, когда перешел в МЮ, и это, вероятно, всё, что он от меня получит. Мы живём не в средневековье, чтобы проявлять агрессию во время работы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:13
А Ван Перси и не проявлял в словах никакой агрессии.....
Просто попросил главного тренера не чужой ему команды убрать с лица глупую улыбку после очередного проигрыша...

Голландец как раз имеет права критиковать....
А вот имеет ли право Сульшер проигрывать треть всех матчей ,командой усилившейся за 3 года на полмиллиарда, командам которые все находятся ниже МЮ в таблице - вопрос.......
cska plus
cska plus
сегодня в 14:04
Как обычно херню спорол.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:31
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 13:04
однако отсутствие нормальной деловой агрессии порядком расслабляет
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:54
    Взрыватель пуканчиков
    Взрыватель пуканчиков
    сегодня в 12:52
    Не может уйти спокойно, как и Клопу стоит задуматься, всё таки два физрука должны работать в чемпионате Зимбабве, ливерка проплатили чемпионат Клоп довольный станет чемпионом, но в конце сезона свалит, если опять не проплатят
    OWLS
    OWLS
    сегодня в 12:44
    Ответ так себе!
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