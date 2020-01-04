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Сульшер: «Переигровка с „Вулверхэмптоном“ лучше, чем вылет»

вчера, 23:33
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 3-го раунда Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Командам предстоит переигровка.

Переигровка лучше, чем вылет. Здесь сложно выступать. У них были моменты. Великолепные сейвы совершил Серхио Ромеро, никогда нас не подводил и провел уже много сухих матчей. Он отличный человек и профессионал.

Он оказывает давление на Давида Де Хеа, а именно это нам и требуется. Мы хотим, чтобы у нас выступали лучшие игроки мира.

Я люблю Кубок Англии. Справедливо, что оба клуба продолжают борьбу.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 00:17
Пусть будет так.
Брулин
Брулин ответил prayforspecialone
сегодня в 00:16
"Здесь сложно выступать" А где легко ,неужели в АПЛ? Или вершина - это победы на классе с Партизаном ? Состав не фонтан,да... Но стабильность и МЮ - как антонимы
Не вылететь из АПЛ лучше чем вылететь. Цитаты великих людей
prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 00:06
"Здесь сложно выступать"

А где легко ,неужели в АПЛ? Или вершина - это победы на классе с Партизаном ? Состав не фонтан,да... Но стабильность и МЮ - как антонимы
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