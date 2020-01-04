Сульшер: «Переигровка с „Вулверхэмптоном“ лучше, чем вылет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ничейный результат матча 3-го раунда Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Командам предстоит переигровка.

Переигровка лучше, чем вылет. Здесь сложно выступать. У них были моменты. Великолепные сейвы совершил Серхио Ромеро, никогда нас не подводил и провел уже много сухих матчей. Он отличный человек и профессионал.

Он оказывает давление на Давида Де Хеа, а именно это нам и требуется. Мы хотим, чтобы у нас выступали лучшие игроки мира.

Я люблю Кубок Англии. Справедливо, что оба клуба продолжают борьбу.