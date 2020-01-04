«Атлетико» одолел «Леванте» в домашнем матче

сегодня, 22:26

В матче 19-го тура испанской Примеры «Атлетико» на своем поле обыграл «Леванте». После этой победы «матрасники» с 35 очками поднимаются на третью позицию в таблице, «лягушки» на 9-й позиции с 26 очками.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Леванте» 2:1 (2:1)

Голы: Корреа 13, Фелипе 18 - Марти 16

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди дос Сантос (Витоло 63), Корреа, Эррера, Партей, Сауль, Жоау Фелиш, Мората

Главный тренер: Симеоне Диего.

«Леванте»: Айтор, Коке, Кабако, Постиго, Гарсия, Рочина (Эрнани 72), Кампанья, Радойя (Вукчевич 85), Барди, Майораль (Моралес 46), Марти

Главный тренер: Лопес Пако.

Предупреждения: Партей 27, Рочина 43, Кабако 52, Вукчевич 90+1

Ранее «Реал» разгромил «Хетафе».