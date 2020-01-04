«Реал» одержал сухую гостевую победу над «Хетафе»

«Реал» без проблем обыграл «Хетафе» во встрече 19-го тура Примеры. «Сливочные» (40 очков) временно поднялись на первое место в турнирной таблице, «синие» (30 баллов) - седьмые.
Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес
«Хетафе» - «Реал» 0:3 (0:1)
Голы: Сория 34 (автогол), Варан 53, Модрич 90+6
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Ньом (Дьеду 81), Фаджр (Молина 60), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Хайме Мата (Портильо 80), Анхель Родригес
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Габриэль Милитао, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Вальверде 71), Бэйл, Бензема (Йович 81), Иско (Винисиус Жуниор 71)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Ньом 34, Суарес 39, Йович 82, Менди 90+5, Портильо 90+5
Ранее «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком».
Куртуа очередной великолепный матч. Чувствуется, что набирается уверенности.
Я, наверное, чего-то не понимаю, но Иско вновь просто "отвозился" весь матч. Никакого обострения и без того редких атак, контратака и Иско - антонимы.
Карвахаль в атаке чего-то стал слабоват, совсем безыдейно бегает вперед, в отличие от Менди. Чего весь первый тайм играли правым флангом - не понятно.
Бейл меланхолично действует уже какой матч.
Остальные на уровне.
Всех с победой!
Куртуа очередной великолепный матч. Чувствуется, что набирается уверенности.
Я, наверное, чего-то не понимаю, но Иско вновь просто "отвозился" весь матч. Никакого обострения и без того редких атак, контратака и Иско - антонимы.
Карвахаль в атаке чего-то стал слабоват, совсем безыдейно бегает вперед, в отличие от Менди. Чего весь первый тайм играли правым флангом - не понятно.
Бейл меланхолично действует уже какой матч.
Остальные на уровне.
Всех с победой!
А вот Джуниор, все еще не стал вторым Неймаром.
С победой Реал!
А вот Джуниор, все еще не стал вторым Неймаром.
С победой Реал!
Варан и Вальверде тоже конечно заслуживали. Последний слишком поздно вышел. Поэтому выбор между Куртуа и Вараном! Куртуа сегодня очень многое сделал для этой победы.
Винисиус и Бэйл оооочень плохо в самый важный момент для них. Чувствуется, что они неуверенно играют. Что у Винни, что у Гарета были такие моменты, откуда можно пробить одним касанием, максимум 2 касания. А они убежали в сторону, загнав себя в трудное положение.
Больше всех порадовал Вальверде. Интересно, до скольки он набрал скорость, когда убегал в этот голевой момент?
Удачи Реалу в Суперкубке Испании!!!
Варан и Вальверде тоже конечно заслуживали. Последний слишком поздно вышел. Поэтому выбор между Куртуа и Вараном! Куртуа сегодня очень многое сделал для этой победы.
Винисиус и Бэйл оооочень плохо в самый важный момент для них. Чувствуется, что они неуверенно играют. Что у Винни, что у Гарета были такие моменты, откуда можно пробить одним касанием, максимум 2 касания. А они убежали в сторону, загнав себя в трудное положение.
Больше всех порадовал Вальверде. Интересно, до скольки он набрал скорость, когда убегал в этот голевой момент?
Удачи Реалу в Суперкубке Испании!!!
Попугайчики играют с Барселоной так, как последний матч в их жизни.. очень мерзкая команда)
Попугайчики играют с Барселоной так, как последний матч в их жизни.. очень мерзкая команда)
Победили всё же благодаря Куртуа,если бы не его 3 сейва то пришлось бы туго
Вальверде просто прекрасен,отыграл всего 20 минут и всё это время был лучшим на поле
Ну чтож,ждём сюрприз от Эспаньола сегодня ну и конечно отправляемся в Саудовскую Аравию за суперкубком!
Победили всё же благодаря Куртуа,если бы не его 3 сейва то пришлось бы туго
Вальверде просто прекрасен,отыграл всего 20 минут и всё это время был лучшим на поле
Ну чтож,ждём сюрприз от Эспаньола сегодня ну и конечно отправляемся в Саудовскую Аравию за суперкубком!
Надеюсь каталонцы сегодня не подведут)
Надеюсь каталонцы сегодня не подведут)
Ща где то в каталонии начнется нервный тик!
Ща где то в каталонии начнется нервный тик!