«Реал» одержал сухую гостевую победу над «Хетафе»

Две тысячи десятые прошли, и новую декаду «Соккер.ру» открывает ответом на

«Соккер.ру» предоставляет право поздравить вас с новым годом футбольным героям

«Соккер.ру» настораживает, что «Зенит» не признал провал в ЛЧ. Отрицание не