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«Реал» одержал сухую гостевую победу над «Хетафе»

сегодня, 19:54
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» без проблем обыграл «Хетафе» во встрече 19-го тура Примеры. «Сливочные» (40 очков) временно поднялись на первое место в турнирной таблице, «синие» (30 баллов) - седьмые.

Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес

«Хетафе» - «Реал» 0:3 (0:1)
Голы: Сория 34 (автогол), Варан 53, Модрич 90+6

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Ньом (Дьеду 81), Фаджр (Молина 60), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Хайме Мата (Портильо 80), Анхель Родригес
Главный тренер: Бордалас Хосе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Габриэль Милитао, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Вальверде 71), Бэйл, Бензема (Йович 81), Иско (Винисиус Жуниор 71)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Ньом 34, Суарес 39, Йович 82, Менди 90+5, Портильо 90+5

Ранее «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком».

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 20:59
Тяжеленный матч для Реала выдался. Хетафе классно прессинговали, пусть и грубовато порой. Но тем ценней победа, эмоциональней. Выдержали напор соперника.
Куртуа очередной великолепный матч. Чувствуется, что набирается уверенности.
Я, наверное, чего-то не понимаю, но Иско вновь просто "отвозился" весь матч. Никакого обострения и без того редких атак, контратака и Иско - антонимы.
Карвахаль в атаке чего-то стал слабоват, совсем безыдейно бегает вперед, в отличие от Менди. Чего весь первый тайм играли правым флангом - не понятно.
Бейл меланхолично действует уже какой матч.
Остальные на уровне.
Всех с победой!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:53
На классе.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 20:50
Куртуа, потихоньку становится для Реала своим Тер Штегеном!

А вот Джуниор, все еще не стал вторым Неймаром.

С победой Реал!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:36
На классе.
ОПС
ОПС
сегодня в 20:35
Неожиданно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:31
Реал временно первый ;)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:31
будут мотивированы к Победе - значит не проиграют
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:31
Поздравляю Реал с победой
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:23
Куртуа сегодня просто красавчик! Варан тоже молодец, и защищал достойно, и забил очень нужный гол. Винисиус уже достал своей бесполезностью, нужно отдавать бразильца в аренду, пусть набирается опыта и уверенности. Бэйл оставил двоякое впечатление, с одной стороны как минимум два голевых момента загубил, а с другой отдал шикарную передачу в одно касание в последней голевой атаке. Ещё очень понравился Вальверде, парень исповедует очень умный футбол, чем-то напоминает молодого Крооса.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:14
Удачи Эспаньолу в сегодняшней игре!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 20:09
Молодцы, с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:09
Куртуа заслуженно стал игроком матча. Именно его сейвы спасли Реал!
Варан и Вальверде тоже конечно заслуживали. Последний слишком поздно вышел. Поэтому выбор между Куртуа и Вараном! Куртуа сегодня очень многое сделал для этой победы.
Винисиус и Бэйл оооочень плохо в самый важный момент для них. Чувствуется, что они неуверенно играют. Что у Винни, что у Гарета были такие моменты, откуда можно пробить одним касанием, максимум 2 касания. А они убежали в сторону, загнав себя в трудное положение.
Больше всех порадовал Вальверде. Интересно, до скольки он набрал скорость, когда убегал в этот голевой момент?
Удачи Реалу в Суперкубке Испании!!!
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 20:06
Куртуа похоже возвращает долги команде и болельщикам. немного вернул, дальше в то же духе, Носорог!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:05
Молодцы Реал возврашаеться
Charlie Scene
Charlie Scene
сегодня в 20:02
Реал с победой.
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 20:02
Победа имени Куртуа.Если бы не его сейвы,фиг знает чем бы все закончилось.Пропусти Реал в одном из моментов в первом тайме,не факт что отыгрались в таком тяжёлом матче.
drug01
drug01
сегодня в 20:01
Счет не по игре !!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:00
Очень даже неплохое начало нового года, королевичи! Приятно видеть, что гольфист Бэйл отыграл весь матча) С первой победой в 2020 году всех преданных мадридистов!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Ми Ша
сегодня в 20:00
Вполне возможно)
Попугайчики играют с Барселоной так, как последний матч в их жизни.. очень мерзкая команда)
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:59
Отличный второй тайм выдал Реал,и одержал разгромную победу!
Победили всё же благодаря Куртуа,если бы не его 3 сейва то пришлось бы туго
Вальверде просто прекрасен,отыграл всего 20 минут и всё это время был лучшим на поле
Ну чтож,ждём сюрприз от Эспаньола сегодня ну и конечно отправляемся в Саудовскую Аравию за суперкубком!
Ми Ша
Ми Ша ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 19:58
И сыграют в ничью).
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 19:58
Ну такая гроссмейстерская победа Реала ) Казалось, при минимальных напрягах, не выходя на 100% от возможностей, буднично порвали сильного,грубого, жесткого соперника. Гонка ЛА Лиги продолжается ) С победой Мадридисты!
Сантус
Сантус
сегодня в 19:58
Счёт понравился.Игра....нет.Хетафе дровосеки с актёрским мастерством...)Но победа есть победа.Всех Сливочных с тремя пунктами...)
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 19:57
В общем хорошо сыграли, особенно Куртуа, вытащил когда это было нужно. Всех мадридистов с первой победой в новом году).
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:56
Мадридских с победой в новом году.
Надеюсь каталонцы сегодня не подведут)
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 19:55
Красавцы, вперед к чемпионству
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 19:55
С победой сливки!
Ща где то в каталонии начнется нервный тик!
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