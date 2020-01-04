«Монако» вырвал победу в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом»

сегодня, 18:56

«Монако» одержал победу над «Реймсом» в игре 1/32 финала Кубка Франции.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Реймс» 2:1 (0:0)

Голы: Кейта 61, Кейта 90+5 - Мунетси 69 Нереализованный пенальти: Камара 85

«Монако»: Лекомт, Балло-Туре, Глик, Марипан, Хенрикс, Головин, Бакайоко (Силва 69), Фабрегас (Йоветич 81), Кейта, Бен-Йеддер, Мартинш

Главный тренер: Роберт Морено

«Реймс»: Леметр, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Мунетси, Донис (Диа 68), Дингом (Думбия 75), Кафаро (Кутеса 79), Уден.

Главный тренер: Гуйон Давид

Предупреждения: Балло-Туре 54, Адриен Силва 85, Бен-Йеддер 90+1.

Напомним, что это был первый матч для нового главного тренера «Монако» Роберта Морено.