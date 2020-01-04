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«Монако» вырвал победу в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом»

сегодня, 18:56
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

«Монако» одержал победу над «Реймсом» в игре 1/32 финала Кубка Франции.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Реймс» 2:1 (0:0)
Голы: Кейта 61, Кейта 90+5 - Мунетси 69 Нереализованный пенальти: Камара 85

«Монако»: Лекомт, Балло-Туре, Глик, Марипан, Хенрикс, Головин, Бакайоко (Силва 69), Фабрегас (Йоветич 81), Кейта, Бен-Йеддер, Мартинш
Главный тренер: Роберт Морено

«Реймс»: Леметр, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Мунетси, Донис (Диа 68), Дингом (Думбия 75), Кафаро (Кутеса 79), Уден.
Главный тренер: Гуйон Давид

Предупреждения: Балло-Туре 54, Адриен Силва 85, Бен-Йеддер 90+1.

Напомним, что это был первый матч для нового главного тренера «Монако» Роберта Морено.

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Все комментарии
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Ваня лучший
сегодня в 20:43
Странные эти жители культурной столицы России. Вроде парень наш из РФ, играет за нашу сборную ( один из лучших в ней), но эти жители видят в нем исключительно бывшего игрока ЦСКА и не видят россиянина. В этом суть фанов Зенита?
Ни обижайте полу финалиста ЛЧ последних лет!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
сегодня в 20:26
Он подал на 90+4 дополнительной минуте угловой,с которого и был забит победный гол.Тем самым он выразил презрение "Зениту" и его неадекватным руководителям и части болельщиков.
Странные эти жители культурной столицы России. Вроде парень наш из РФ, играет за нашу сборную ( один из лучших в ней), но эти жители видят в нем исключительно бывшего игрока ЦСКА и не видят россиянина. В этом суть фанов Зенита?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Брулин
сегодня в 20:24
При этом реализуй пенальти Реймс на 86 минуте то остались бы за бортом кубка)
А если бы ты был не швед Брулин, а русский Ротенберг, то играл бы в Зените.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:57
Молодцы. Подорвали гипноза и ультразенитчика наших)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:57
повезло можно сказать
Брулин
Брулин
сегодня в 19:55
При этом реализуй пенальти Реймс на 86 минуте то остались бы за бортом кубка)
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 19:46
Пацаны красавцы по хоккею в финал вышли,не то что зенит людей смешит))))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:35
Отлично!
VIPded
VIPded
сегодня в 19:35
Молодцы Монако!
Армейская душа
Армейская душа ответил susanin ultrazenith
сегодня в 19:32
А где был Головин??? Номер отбывал?
А ты попробуй футбол посмотреть, песатель
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:30
Браво Монако...
Браво Головин...
Браво Жардим (багаж...)
Союзник противников
Союзник противников ответил susanin ultrazenith
сегодня в 19:29
А где был Головин??? Номер отбывал?
Он подал на 90+4 дополнительной минуте угловой,с которого и был забит победный гол.Тем самым он выразил презрение "Зениту" и его неадекватным руководителям и части болельщиков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил susanin ultrazenith
сегодня в 19:28
А где был Головин??? Номер отбывал?
Не царское дело все матчи тащить...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:24
А где был Головин???
Номер отбывал?
cska plus
cska plus
сегодня в 19:15
Монегасков с победой!
particular
particular
сегодня в 19:12
Победу вырвать - это не пукан порвать..:) Годится! Кейта - спаситель и творец!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:08
Поздравляю Монако с победой
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