«Монако» вырвал победу в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом»

«Монако» одержал победу над «Реймсом» в игре 1/32 финала Кубка Франции.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Реймс» 2:1 (0:0)
Голы: Кейта 61, Кейта 90+5 - Мунетси 69 Нереализованный пенальти: Камара 85
«Монако»: Лекомт, Балло-Туре, Глик, Марипан, Хенрикс, Головин, Бакайоко (Силва 69), Фабрегас (Йоветич 81), Кейта, Бен-Йеддер, Мартинш
Главный тренер: Роберт Морено
«Реймс»: Леметр, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Мунетси, Донис (Диа 68), Дингом (Думбия 75), Кафаро (Кутеса 79), Уден.
Главный тренер: Гуйон Давид
Предупреждения: Балло-Туре 54, Адриен Силва 85, Бен-Йеддер 90+1.
Напомним, что это был первый матч для нового главного тренера «Монако» Роберта Морено.
Браво Головин...
Браво Жардим (багаж...)
Браво Головин...
Браво Жардим (багаж...)
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