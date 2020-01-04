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Наставник «Торино»: «Трудно объяснить, почему нас так лихорадит»

сегодня, 21:44

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццари порассуждал о том, почему команда в последних матчах упускает победу в матчах, ведя в счете. В 16-м туре «быки», ведя 3:0, пропустили три гола от «Вероны» и в прошлом туре проиграли СПАЛу, ведя 1:0.

Именно это я и пытаюсь исправить. Трудно объяснить, что произошло в Вероне. Поражение от СПАЛа все еще сидит в горле. Мы хорошо начали игру. Провели нашу лучшую игру в сезоне в Вероне, и все же вы все знаете, что произошло. Трудно объяснить все эти ситуации.

Мы надеемся, что в новом году эти инциденты обернутся в нашу пользу. Со СПАЛом мы закончили серию плохих результатов. Мы должны улучшить игру на чужой половине поля и качественно играть в пас. В этом отношении нам не хватает качества.

Нам нужно быть более безжалостными перед чужими воротами.

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