Ткачев сменил «Локомотив» на «Кубань»

10 января 2015, 16:57
 Футбольный клуб «Кубань» заключил трудовой договор с полузащитником московского «Локомотива» Сергеем Ткачевым. Футболист будет выступать за краснодарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
 
Арендное соглашение заключено с правом последующего выкупа.
