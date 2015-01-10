Ткачев сменил «Локомотив» на «Кубань»
Футбольный клуб «Кубань» заключил трудовой договор с полузащитником московского «Локомотива» Сергеем Ткачевым
. Футболист будет выступать за краснодарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
Арендное соглашение заключено с правом последующего выкупа.
