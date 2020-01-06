Анчелотти и Брандс вскоре обсудят потенциальные трансферы «Эвертона»

сегодня, 08:59

Главный тренер «Эвертона» на этой неделе встретится со спортивным директором клуба Марселем Брандсом, чтобы обсудить план действий на январское трансферное окно.

В частности, во время встречи будет поднят вопрос о том, кто из игроков покинет клуб. Кроме того, Анчелотти и Брандс составят окончательный список потенциальных приобретений «Эвертона». По данным СМИ , в первую очередь «ириски» намерены усилить центр защиты и центр полузащиты.

Отметим, что из «Эвертона» в январе, вероятно, уйдет форвард . Им интересуется «Кристал Пэлас».