Сарри настаивает на том, чтобы Демирал остался в «Ювентусе»

сегодня, 21:50

«Ювентус» не собирается расставаться с защитником , к которому в последнее время проявляют интерес большое количество клубов.

Решающее слово, по информации источника, осталось за главным тренером туринцев Маурицио Сарри. Тренер рассчитывает на 21-летнего игрока.

По слухам, интерес к Демиралу проявляют «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Лестер». Клубы предлагают за турецкого футболиста порядка 40 млн евро.

В текущем сезоне Мерих сыграл за «Юве» пять матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист.