ГлавнаяНовости

Сарри настаивает на том, чтобы Демирал остался в «Ювентусе»

сегодня, 21:50

«Ювентус» не собирается расставаться с защитником Мерихом Демиралом, к которому в последнее время проявляют интерес большое количество клубов.

Решающее слово, по информации источника, осталось за главным тренером туринцев Маурицио Сарри. Тренер рассчитывает на 21-летнего игрока.

По слухам, интерес к Демиралу проявляют «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Лестер». Клубы предлагают за турецкого футболиста порядка 40 млн евро.

В текущем сезоне Мерих сыграл за «Юве» пять матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Барселона» готова отдать за Ольмо 30 млн евро, «Динамо» хочет 40 миллионов
Сегодня, 20:19 Комментарии4
СлухиМЮ хочет подписать Бруну Фернандеша из «Спортинга»
Сегодня, 20:09 Комментарии6
Слухи«Аль-Ахли» подпишет бывшего хавбека «Челси» Марко Марина
Сегодня, 19:22 Комментарии2
СлухиКавани станет игроком «Атлетико» летом
Сегодня, 18:14 Комментарии3
В гонку за покупку Жиру включился «Ньюкасл»
Сегодня, 17:37 Комментарии2
СлухиФлик: «Алаба не продается»
Сегодня, 17:34 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:00
да кто там что спрашивал у Сарри, не смешите нас.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:57
По сиги будет кому бегать деду))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100