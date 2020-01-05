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«Барселона» готова отдать за Ольмо 30 млн евро, «Динамо» хочет 40 миллионов

сегодня, 20:19

«Барселона» уверена, что сможет подписать хавбека загребского «Динамо» Даниэля Ольмо за 30 миллионов евро.

Однако хорватский клуб хочет 40 миллионов за каталонца, который стремится вернуться в стан «сине-гранатовых». К 21-летнему полузащитнику интерес также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:27
Торг уместен.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:15
Барса не отступится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:07
Загреб может пока ещё поторговаться: вариантов куча.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 20:40
Неплохо было бы усилить команду молодыми игроками.
Бускется, Ракатич, Видаль, всем этим игрокам уже за 30, а это по футбольным меркам старички)
Артур и Де Йонг уже есть, Ольмо будет очень кстати
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