«Барселона» готова отдать за Ольмо 30 млн евро, «Динамо» хочет 40 миллионов

сегодня, 20:19

«Барселона» уверена, что сможет подписать хавбека загребского «Динамо» за 30 миллионов евро.

Однако хорватский клуб хочет 40 миллионов за каталонца, который стремится вернуться в стан «сине-гранатовых». К 21-летнему полузащитнику интерес также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».