«Барселона» готова отдать за Ольмо 30 млн евро, «Динамо» хочет 40 миллионов

«Барселона» уверена, что сможет подписать хавбека загребского «Динамо» Даниэля Ольмо за 30 миллионов евро.
Однако хорватский клуб хочет 40 миллионов за каталонца, который стремится вернуться в стан «сине-гранатовых». К 21-летнему полузащитнику интерес также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Бускется, Ракатич, Видаль, всем этим игрокам уже за 30, а это по футбольным меркам старички)
Артур и Де Йонг уже есть, Ольмо будет очень кстати
Бускется, Ракатич, Видаль, всем этим игрокам уже за 30, а это по футбольным меркам старички)
Артур и Де Йонг уже есть, Ольмо будет очень кстати