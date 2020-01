Нападающий «Барселоны» признан лучшим футболистом Примеры в декабре.

В 5 встречах чемпионата Испании уругваец отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Только в Эль Класико с «Реалом» Суарес не отметился результативными действиями.

🌟 @LuisSuarez9 🌟



The @FCBarcelona striker is the #LaLigaSantander Player of the Month for December. 👏👏 pic.twitter.com/UPuGdnFZDU