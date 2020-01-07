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Слуцкий: «В „Рубине“ мне предстоит первый опыт борьбы за выживание»

сегодня, 10:34

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как он видит будущее клуба в борьбе за выживание в РПЛ.

Каким результатом в следующем сезоне я был бы доволен? Я не могу мыслить такими далекими категориями, потому мне предстоит первый опыт борьбы за выживание. В принципе. Где бы я ни работал, во второй лиге или зарубежом, с подобными задачами я не сталкивался. Поэтому мне пока очень сложно мыслить категориями следующего сезона. Нас ждут 11 туров, от которых будет зависеть, как будущее клуба, так и мое личное. Поэтому сейчас я сфокусирован именно на этих 11 матчах.

Как перестроиться в работе для борьбы за выживание? Я еще не начал. Каждый вызов — это вызов. Нужно мыслить максимально позитивно и стараться решать задачи, которые возникают на данном временном этапе.

Недавно назначение Слуцкого прокомментировал глава Татарстана Рустам Минниханов

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:39
Трудновато
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:38
лёня суровый перец! от вылета спасёт команду точно!
stavr74
stavr74
сегодня в 11:31
Лёнчик-Лётчик
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:10
Ну хоть сразу еврокубки не обещает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:09
Не люблю его, много болтает.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:01
За пять лет контракта можно прогуляться в ФНЛ,выйти в РПЛ и стать чемпионом страны.Но только не с хозяевами "Рубина"-непредсказуемыми в решениях.А так-не вылетят,я думаю.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:45
Удачи ЛВС!!!
Надеюсь все получится?!?
nubom
nubom
сегодня в 10:41
"...Теперь противник пошел в атаку. Где должен быть командир?... Должен перейти в тыл своего отряда и с какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя.иначе отряд могут обойти с флангов..."
["Чапаев" 1934г]
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