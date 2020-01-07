Слуцкий: «В „Рубине“ мне предстоит первый опыт борьбы за выживание»

Главный тренер «Рубина» рассказал о том, как он видит будущее клуба в борьбе за выживание в РПЛ .

Каким результатом в следующем сезоне я был бы доволен? Я не могу мыслить такими далекими категориями, потому мне предстоит первый опыт борьбы за выживание. В принципе. Где бы я ни работал, во второй лиге или зарубежом, с подобными задачами я не сталкивался. Поэтому мне пока очень сложно мыслить категориями следующего сезона. Нас ждут 11 туров, от которых будет зависеть, как будущее клуба, так и мое личное. Поэтому сейчас я сфокусирован именно на этих 11 матчах.

Как перестроиться в работе для борьбы за выживание? Я еще не начал. Каждый вызов — это вызов. Нужно мыслить максимально позитивно и стараться решать задачи, которые возникают на данном временном этапе.