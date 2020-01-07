Слуцкий: «Не общался с Чаловым на тему его переезда в АПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может перебраться в английский чемпионат.
Спрашивал ли Чалов у меня совета? Нет. С Федей у меня нет контакта. Мы не так много работали вместе. Если с Головиным я поддерживаю постоянный контакт, то с Федей у меня такого контакта нет. Мы с ним не общались на эту тему.
Посоветовал бы я ему уезжать? Мне сложно что-то советовать ему. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной.
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После Евро2008 несколько наших футболистов уже играли в АПЛ и как это помогло нашему футболу и сборной?
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После Евро2008 несколько наших футболистов уже играли в АПЛ и как это помогло нашему футболу и сборной?
Только это *наблюдение* не помогло ему в чемпионшипе и в Голландии.
А так да, удачи Слуцкому, только не в матчах с ЦСКА.
Только это *наблюдение* не помогло ему в чемпионшипе и в Голландии.
А так да, удачи Слуцкому, только не в матчах с ЦСКА.
К Чалову это не относится...пусть едет...
Может на острове зафеерит...и вернётся превосходным Влашичем..))
У ЦСКА великолепный почти безошибочный селекционный отдел...и на немалые деньги за Федю ..спокойно прикупят пару-тройку игроков уровнем не уступающего Чалову....
А в сборной Черчесов пока на Федю и не расчитывал....там в нападении "лучший игрок последних двух сезонов РПЛ" и новая звезда Эспаньола.....
К Чалову это не относится...пусть едет...
Может на острове зафеерит...и вернётся превосходным Влашичем..))
У ЦСКА великолепный почти безошибочный селекционный отдел...и на немалые деньги за Федю ..спокойно прикупят пару-тройку игроков уровнем не уступающего Чалову....
А в сборной Черчесов пока на Федю и не расчитывал....там в нападении "лучший игрок последних двух сезонов РПЛ" и новая звезда Эспаньола.....