Слуцкий: «Не общался с Чаловым на тему его переезда в АПЛ»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал слухи о том, что нападающий ЦСКА в может перебраться в английский чемпионат.

Спрашивал ли Чалов у меня совета? Нет. С Федей у меня нет контакта. Мы не так много работали вместе. Если с Головиным я поддерживаю постоянный контакт, то с Федей у меня такого контакта нет. Мы с ним не общались на эту тему.