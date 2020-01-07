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Слуцкий: «Не общался с Чаловым на тему его переезда в АПЛ»

сегодня, 10:36

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может перебраться в английский чемпионат.

Спрашивал ли Чалов у меня совета? Нет. С Федей у меня нет контакта. Мы не так много работали вместе. Если с Головиным я поддерживаю постоянный контакт, то с Федей у меня такого контакта нет. Мы с ним не общались на эту тему.

Посоветовал бы я ему уезжать? Мне сложно что-то советовать ему. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответил Don trambon
сегодня в 11:39
Пока угрозы с 13 го места не страшны) А прошлое Лёни в Англии и Голландии дают дополнительное спокойствие))0
Из Бердыева сделали тренера , и Леню научим !)
Don trambon
Don trambon ответил ildar_3871
сегодня в 11:36
Посмотрим как Леня будет рвать Цска , вы оскорбили его выгнав из клуба !)
Пока угрозы с 13 го места не страшны) А прошлое Лёни в Англии и Голландии дают дополнительное спокойствие))0
ildar_3871
ildar_3871 ответил Don trambon
сегодня в 11:34
ага а спам до полуфинала ЛЧ доходил. и что с того?) Ну да ладно)
Посмотрим как Леня будет рвать Цска , вы оскорбили его выгнав из клуба !)
Don trambon
Don trambon ответил ildar_3871
сегодня в 11:33
ага , Рубин Барселону побеждал , какие сказки ?
ага а спам до полуфинала ЛЧ доходил. и что с того?) Ну да ладно)
ildar_3871
ildar_3871 ответил Don trambon
сегодня в 11:30
ну тогда хз что такой веселый и вещаешь сказки)
ага , Рубин Барселону побеждал , какие сказки ?
Don trambon
Don trambon ответил ildar_3871
сегодня в 11:28
нет , я же татарин , нам нельзя !)
ну тогда хз что такой веселый и вещаешь сказки)
ildar_3871
ildar_3871 ответил Don trambon
сегодня в 11:28
Рождество отмечаешь?)
нет , я же татарин , нам нельзя !)
Don trambon
Don trambon ответил ildar_3871
сегодня в 11:27
Рубин по любому будет в тройке !
Рождество отмечаешь?)
ildar_3871
ildar_3871 ответил Don trambon
сегодня в 11:27
Ну один из лучших. А так посмотрим что выйдет.
Рубин по любому будет в тройке !
cska1948
cska1948
сегодня в 11:25
"...если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной."
---------------------
После Евро2008 несколько наших футболистов уже играли в АПЛ и как это помогло нашему футболу и сборной?
ildar_3871
ildar_3871 ответил Ваня лучший
сегодня в 11:25
Он жил в Англии большем года и окунулся в английский футбол с головой. Знания и опыт приобретаются не только в процессе работы, но и в процессе наблюдения. Со стороны виднее. Слуцкий самый обучаемый тренер в РПЛ. Остальные все все знают, им учиться не надо.
Абрамович тоже живет в Англии и что ? )
Don trambon
Don trambon ответил ildar_3871
сегодня в 11:24
Все равно Слуцкий лучший тренер в России !
Ну один из лучших. А так посмотрим что выйдет.
Don trambon
Don trambon ответил Ваня лучший
сегодня в 11:24
Он жил в Англии большем года и окунулся в английский футбол с головой. Знания и опыт приобретаются не только в процессе работы, но и в процессе наблюдения. Со стороны виднее. Слуцкий самый обучаемый тренер в РПЛ. Остальные все все знают, им учиться не надо.
Понятненько. Забавно на самом деле звучит.

Только это *наблюдение* не помогло ему в чемпионшипе и в Голландии.

А так да, удачи Слуцкому, только не в матчах с ЦСКА.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Don trambon
сегодня в 11:22
Халл Сити в АПЛ находится? Мне казалось в чемпионшипе. Или тут пофигу АПЛ=Чемпионшип, тогда, видимо, когда Рубин вылетит в пердив, то же разницы не заметите?)
Все равно Слуцкий лучший тренер в России !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Don trambon
сегодня в 11:21
Чемпионшип - не АПЛ, так то, да и судя по тамошним результатам, не особо.
Он жил в Англии большем года и окунулся в английский футбол с головой. Знания и опыт приобретаются не только в процессе работы, но и в процессе наблюдения. Со стороны виднее. Слуцкий самый обучаемый тренер в РПЛ. Остальные все все знают, им учиться не надо.
Don trambon
Don trambon ответил ildar_3871
сегодня в 11:20
Слуцкий разбирается в футболе , он в АПЛ работал !
Халл Сити в АПЛ находится? Мне казалось в чемпионшипе. Или тут пофигу АПЛ=Чемпионшип, тогда, видимо, когда Рубин вылетит в пердив, то же разницы не заметите?)
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:19
Скоро Чалов будет в Рубине !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:19
Завсегда против отъезда из Лиги хороших игроков....жаль что уехали Промес,Фернандо,Понтус,Жулиано,Перейра,Муса и пр......с ними было по-веселей.... К Чалову это не относится...пусть едет... Может на острове зафеерит...и вернётся превосходным Влашичем..)) У ЦСКА великолепный почти безошибочный селекционный отдел...и на немалые деньги за Федю ..спокойно прикупят пару-тройку игроков уровнем не уступающего Чалову.... А в сборной Черчесов пока на Федю и не расчитывал....там в нападении "лучший игрок последних двух сезонов РПЛ" и новая звезда Эспаньола.....
Что то не слышно плача по поводу отъезда Фернандо (даже обратно не берут), Жулиано, Перейры, да и Понтуса. Так для порядка вспоминают Промеса. Пожалуй реально было жаль Халка и Думбию. Про наших молчу.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:17
Слуцкий разбирается в футболе , он в АПЛ работал !
Don trambon
Don trambon ответил Ваня лучший
сегодня в 11:16
А при том, что Слуцкий во первых в футболе кое что понимает, в отличие от некоторых, а во вторых знаком с АПЛ.
Чемпионшип - не АПЛ, так то, да и судя по тамошним результатам, не особо.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:04
В десятый раз задаю вопрос :Как игра поколения Аршавина в АПЛ отразилась на уровне нашего футбола в дальнейшем???Спросим у доморощенного игрока "Зенита" Жиркова...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:01
Завсегда против отъезда из Лиги хороших игроков....жаль что уехали Промес,Фернандо,Понтус,Жулиано,Перейра,Муса и пр......с ними было по-веселей....
К Чалову это не относится...пусть едет...
Может на острове зафеерит...и вернётся превосходным Влашичем..))
У ЦСКА великолепный почти безошибочный селекционный отдел...и на немалые деньги за Федю ..спокойно прикупят пару-тройку игроков уровнем не уступающего Чалову....
А в сборной Черчесов пока на Федю и не расчитывал....там в нападении "лучший игрок последних двух сезонов РПЛ" и новая звезда Эспаньола.....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Don trambon
сегодня в 10:52
А при том, что Слуцкий во первых в футболе кое что понимает, в отличие от некоторых, а во вторых знаком с АПЛ.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:41
А при чём тут Слуцкий и АПЛ?
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